Channel 4 News: Možná se nezajímáte o válku, ale válka se zajímá o vás
12. 3. 2026
čas čtení 26 minut
Hořící ropné tankery. Zatímco Amerika se snaží najít způsob, jak udržet otevřenou tepnu světové ekonomiky, vymyká se tato válka její kontrole? Dobrý večer z budovy Senátu ve Washingtonu, D.C.
Možná vás válka nezajímá, ale válka se zajímá o vás, zní slavné varování z 40. let.
Nyní lidé po celém světě zjišťují, že válka, kterou Amerika a Izrael zahájily proti Íránu, zasahuje do jejich životů, a vlády se snaží vypořádat se s převrácenou ekonomickou, diplomatickou a politickou realitou. Americká armáda prokázala schopnost útočit podle libosti po celém Íránu. Dosud však neprokázala schopnost udržet otevřený Hormuzský průliv, který se stále více jeví jako nejdůležitější vodní cesta na světě. Dnes se nový nejvyšší vůdce Íránu zavázal, že jej uzavře. Jak budou hořet ropné tankery a stoupat ceny ropy, co udělá Donald Trump, nejméně předvídatelný americký prezident?
Dnešní program dále přinese informace o rychle se zhoršující situaci v Libanonu, kde podle úřadů zahynulo při izraelských útocích 687 lidí v důsledku rozšíření íránského konfliktu, zatímco Izrael pohrozil dalším rozšířením útoků, pokud Íránem podporovaná organizace Hizballáh nepřestane ostřelovat izraelské obce raketami. Mohou absolventi donutit vládu ke změně postoje k studentským půjčkám?
A zatímco se pozornost celého světa upírá na válku v Íránu, my jsme na místě v okupovaném Západním břehu, kde aktivisté a Palestinci tvrdí, že osadníci pokračují v útocích beztrestně.
"Přišli nás zabít. Utíkala jsem a byla jsem velmi vyděšená. Bylo to děsivé."
Začneme tím, co se stalo za posledních 24 hodin na Blízkém východě. V noci se americké a izraelské bezpilotní letouny zaměřily na kontrolní stanoviště dobrovolnické milice v íránském hlavním městě a jeho okolí. Mezi dalšími cíli byly letecké základny v Šírázu a Avozu a jaderné zařízení v Talakanu.
V Libanonu zabil izraelský útok před svítáním nejméně osm lidí na pobřeží Bejrútu, kde mnoho vysídlených rodin spalo ve stanech. Izraelská armáda nyní rozšířila své operace po celé zemi a zaměřila se na íránského spojence, Hizballáh, poté, co ten včera v noci vystřelil na severní Izrael asi 200 raket a dronů.
Další íránské rakety a drony byly zachyceny v Perském zálivu, ale mezinárodní letiště v Bahrajnu a Kuvajtu byla poškozena a trosky zasáhly výškovou budovu v Dubaji. Írán také zaútočil na dva ropné tankery poblíž Iráku, přičemž zabil jednoho člena posádky, a na kontejnerovou loď poblíž Spojených arabských emirátů.
Harry Fawcett podává zprávu o 13. dni konfliktu a pokračující blokádě v Hormuzském průlivu.
Reportér: V naprosté tmě u pobřeží Iráku... Íránské síly Islámské revoluční gardy oslavují svůj útok. Jeden z nich křičí, že zničil americký ropný tanker na severu Perského zálivu, zatímco se vrací zpět do Íránu. Dva tankery, druhý řecký, zůstaly v plamenech. Přepravovaly ropné produkty po moři. Za denního světla přicházejí přístavní úředníci zkontrolovat škody, zatímco popel padá na jejich oči.
"Počet zachráněných členů posádky dosáhl 55, 55 živých a jedna osoba mrtvá. Dorazily hasičské týmy a naštěstí v 4 hodiny ráno byly požáry na obou tankerech uhašeny."
Jedná se o dosud nejdramatičtější odmítnutí požadavku Donalda Trumpa, aby Írán umožnil volný průjezd lodí a ropy z Perského zálivu, jinak riskuje 20krát silnější bombardování ze strany USA.
Írán přes noc zasáhl další cíle. Jedná se o požár ropného tanku na letišti v Bahrajnu. Americký prezident, který včera prohlásil, že ceny ropy již klesají, nyní hledá stříbrný lem v toxických mracích visících nad Perským zálivem. Na své stránce Truth Social prezident napsal, že Spojené státy jsou zdaleka největším producentem ropy na světě, takže když ceny ropy stoupnou, vyděláme spoustu peněz. Jeho tým pro sociální média v Bílém domě doslova znovu gamifikuje tuto válku. Zatímco se však americká armáda soustřeďuje na útoky, zdá se, že na obranu Hormuzského průlivu se připravuje méně. A co nápad prezidenta Trumpa eskortovat tankery přes průliv?
"Stane se to relativně brzy, ale teď to není možné. Prostě nejsme připraveni. Všechny naše vojenské síly se momentálně soustředí na zničení útočných schopností Íránu."
A z Íránu, čtyři dny poté, co byl oznámen jako nástupce svého otce, první prohlášení nového nejvyššího vůdce Mudžtaby Chameneího, který byl údajně zraněn při útoku, který zabil většinu jeho rodiny.
Moderátorka čte to, co mají být jeho slova÷
"Páka uzavření Hormuzského průlivu musí být určitě i nadále používána. Byly také provedeny studie o otevření dalších front, ve kterých má nepřítel málo zkušeností a byl by velmi zranitelný."
Zdá se, že Írán má vyšší prahovou hodnotu bolesti než Spojené státy, které se musí vypořádat s tímto typem ekonomických nákladů. Myslím si, že nejvyšší vůdce si uvědomuje, stejně jako ostatní íránští představitelé, že pro ně je absence změny režimu sama o sobě vítězstvím.
Jedním z nástrojů přežití režimu jsou kontrolní stanoviště íránské milice Basij na ulicích, která odrazují protestující. Izrael dnes večer zveřejnil záběry své nové taktiky, útoků dronů zaměřených na tato kontrolní stanoviště. Jinde v Teheránu dnes úřady povolily zahraničním médiím natáčet místo dalšího útoku, které podle místních obyvatel bylo obytným komplexem. Lidské ztráty v Íránu se prohlubují, zatímco ekonomické náklady se šíří daleko za jeho hranice.
Série izraelských leteckých útoků zasáhla dnes odpoledne budovy v centru Bejrútu, zatímco izraelský ministr obrany uvedl, že se připravují na zintenzivnění operací v Libanonu. Libanonští představitelé uvedli, že od začátku nepřátelských akcí bylo zabito 687 lidí. Naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsum byla v jižním Libanonu, kde byly tisícům dalších lidí nařízeno evakuovat před izraelskou ofenzívou.
Reportérka: Včera v noci následoval jeden útok za druhým na jižní předměstí Bejrútu. Demolice ze vzduchu. Střelba trasovacími náboji má jen malý účinek. Izrael tlačí kampaň proti Hizballáhu k závěru. Hizballáh ze své strany vystřelil přes hranici nejméně 100 raket, zřejmě poprvé v koordinaci s útoky Íránu na Izrael. Většina z nich byla zachycena, ale nejméně dvě se dostaly skrz. Jedna poškodila dům v Hanielu v severním Izraeli, druhá poblíž Kormielu, kde lehce zranila dvě osoby.
Tady v Bejrútu zasáhly nejméně dva údery auto na pláži v centru města, přičemž zabily osm a zranily 31 lidí. Hizballáh uvedl, že mezi zabitými byl i jeden z jeho velitelů. Ale právě zde táboří v stanech vysídlení lidé. I oni se stali oběťmi.
Muž: "Nedokážu popsat, jaké to bylo. Ženy a děti byly vyděšené a začaly plakat. Bylo to, jako by se celý svět obrátil vzhůru nohama. Dva útoky zasáhly místo 100 metrů odtud."
Libanonští vojáci drželi lidi dál od nevybuchlé munice. Armáda má za úkol odzbrojit Hizballáh a chránit zemi před útočníky. Zdá se, že není schopna ani jednoho. V Dahiru, jižním předměstí, stále stoupal kouř.
Mnoho mladých mužů z převážně šíitského obyvatelstva zde bojuje za Hizballáh. Rodiny z této oblasti uprchly, ale několik civilistů zde zůstalo. Co můžete dělat? Nechat se ostříhat a oholit, jako vždy.
Izraelci zasáhli tuto budovu již potřetí. Je to jedna z bank spojených s Hizballáhem. Ale včera v noci došlo k dosud nejtěžšímu bombardování, jak tady na jižním předměstí Bejrútu, tak v celém jižním Libanonu. A Izraelci nyní prohlašují, že za trest za to, že libanonská vláda nezneškodnila Hizballáh, zaútočí na její infrastrukturu. Dále uvnitř Dahiru je ještě větší škody. Toto je území Hizballáhu. Libanonská armáda a stát se sem téměř neodvažují vstoupit. Proto se Izrael rozhodl vzít věci do svých rukou, bez ohledu na náklady pro libanonskou infrastrukturu a křehkou stabilitu.
Izraelský ministr Katz: Varoval jsem libanonského prezidenta, že pokud libanonská vláda neví, jak kontrolovat území a zabránit Hizballáhu v ohrožování severních komunit a ostřelování Izraele, převezmeme toto území a uděláme to sami.
Reportérka: Všude v Libanonu je potenciální cíl, zejména na jihu směrem k hranicím s Izraelem. Když jsme včera přijeli do Naba Tea, bylo téměř opuštěné. Jeho obyvatelé patří mezi téměř 800 000 Libanonců, kteří uprchli ze svých domovů. Dnes byla tato oblast znovu zasažena. V nedalekém Namariye izraelský útok zničil jeden dům. Izraelský dron neustále kroužil nad námi. Možná tam byl nějaký představitel Hizballáhu. Nevíme. Ale mezi osmi mrtvými bylo šest žen z jedné rodiny.
Muž: "Odešly, ale nenašly místo, kde by mohly zůstat. Strávily dvě noci ve svých autech, ale ženy potřebují hygienická zařízení, a když nenašly místo, vrátily se do svého domu, protože pro ně bylo lepší zemřít důstojně doma."
V jižním Libanonu se mnozí cítí opuštěni vládou. Považují Hizballáh za de facto stát a také chtějí odpor proti Izraeli.
"Bylo rozhodnuto o odvetě."
"Libanonci mají zákonné právo bránit se, stejně jako všichni lidé."
V každém městě a vesnici v jižním Libanonu visí fotografie mučedníků, mladých šíitských mužů, kteří byli zabiti v boji proti Izraeli v průběhu let. Mnoho Libanonců z jiných komunit říká, že vláda by měla udělat mnohem více pro jejich odzbrojení, ale bojí se dopadu, který by mělo násilné odzbrojení ze strany Izraele.
Pozdě odpoledne Izraelci zasáhli soukromou budovu v Bejrútu, kde podle nich Hizballáh ukryl v suterénu miliony dolarů v hotovosti. Nad městem stoupal kouř, symbol izraelského odhodlání eskalovat tento konflikt a šířícího se nebezpečí pro ty Libanonce, kteří se ho nechtějí účastnit.
Útok, který jste právě viděli, se odehrál v 17:30 odpoledne. Můžete si představit, kolik lidí se tam nacházelo. Izraelci sice varovali, kde budou útočit, a že by se všichni měli vzdálit alespoň 300 metrů. Ale ta budova je méně než kilometr od sídla vlády. Myslím, že to vysílá jasný signál.
A šéf izraelské armády dnes řekl, že to nebude krátká válka. Izraelci nyní nařídili Libanoncům evakuaci, jinými slovy, aby opustili své domovy v asi desetině země. Mnoho lidí se obává, že to znamená, že Izraelci obsadí část Libanonu, jako tomu bylo v 80. letech. Pokud to udělají, bude to mít neuvěřitelně destabilizující dopad na tuto společnost. Myslím, že toho se lidé obávají nejvíc, stejně jako dalších útoků v centru Bejrútu, což Izrael dnes večer pohrozil.
Moderátor: Děkuji, Lindsay. Před chvílí jsem o tom všem hovořil s Barbarou Leafovou, která působila jako náměstkyně ministra zahraničí USA za prezidenta Bidena. Zeptal jsem se jí, zda ministerstvo zahraničí diskutovalo o varováních ohledně dopadu jakékoli vojenské akce proti Íránu na Hormuzský průliv.
Barbara Leaf: Uzavření Hormuzského průlivu není jen noční můrou přepravců už více než 40 let. Je to noční můra pro vlády po celém světě, včetně těch, které leží přímo na okraji Perského zálivu. Írán tedy vyhrožoval, že to udělá, už s tím dříve koketoval, ale nikdy k úplnému uzavření nepřistoupil, s výjimkou toho, že pro íránskou ropu není skutečně uzavřen. Ironií je, že Írán vyváží a pokračuje ve vývozu své vlastní ropy přes úžinu, ale nikdo jiný to dělat nemůže.
Moderátor: Jak velká bude podle vás panika uvnitř americké vlády?
Barbara Leaf: I když Saúdové a Emiráťané vybudovali ropovody, aby se tomuto problému vyhnuli, jsou tyto ropovody zranitelné. A jak jsme dnes viděli, Írán zasáhl i mimo Hormuzský průliv a zaútočil na exportní zařízení v Ománském moři. A nejde jen o ropu. Zablokován je i LNG, který pokrývá 20 % celosvětové poptávky. Zablokovány jsou rafinované produkty a ropné vedlejší produkty, síra, helium atd. Máme tedy dominový efekt, který daleko přesahuje oblast energetiky.
Moderátor: A co si myslíte, že může prezident Trump udělat, co si myslíte, že udělá, aby se s tím vypořádal?
Barbara Leaf: Stále si myslím, že by mohl kdykoli snadno vyhlásit vítězství. Může prohlásit, že zbavil svět íránského vůdce, který zasel zkázu, smrt a nestabilitu po celém Středním východě, ohrožoval USA, zabíjel Američany atd., že zbavil svět tohoto muže hned první den války. A nyní podstatně oslabil kapacitu balistických raket a dronů, jadernou infrastrukturu, schopnost Íránu projektovat sílu navenek. Nezničil to všechno, ale podstatně to oslabil. Mohl by tedy vyhlásit vítězství. Riziko spočívá v tom, že se Teherán rozhodne pokračovat v boji.
Moderátor: To je riziko, ne? Je hezké, když jedna strana vyhlásí vítězství. Když se na to podíváte, zdá se vám, že Íránci chtějí v tomto pokračovat déle, že budou i nadále vydírat svět pomocí páky, kterou, jak dnes řekli, mají nad Hormuzským průlivem?
Barbara Leaf: Ano. Bohužel neprojevují žádné známky ustoupení. Spíše naopak rozšiřují a prohlubují svůj vliv na místní ekonomiky, ale také prostřednictvím ekonomik Perského zálivu na celý svět.
Moderátor: Stále vidíte diplomatické řešení této situace, nebo si myslíte, že Írán je nyní v pozici, kdy nebude chtít jednat a má větší motivaci pokusit se obnovit svůj jaderný program?
Barbara Leaf: Myslím, že i v nejhorších krizích téměř vždy existuje možnost, že se začne fungovat nějaký druh zadních kanálů. Myslím, že tyto kanály fungují. A je možné, že obě strany ustoupí, aniž by to veřejně oznámily, což však stále nebude stačit k uklidnění společností, které chtějí provozovat své tankery nebo jiné obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Tato naprostá nejistota ohledně toho, kde, kdy a jak tento konflikt skončí, bude mít dopady, které budou pokračovat i dlouho po tom, co zbraně utichnou.
* * *
Moderátor: Před chvílí jsem mluvil s Gérardem Araudem, bývalým francouzským velvyslancem v USA. Řekl jsem mu, že Íránci zřejmě přišli na to, jak využít Hormuzský průliv k tomu, aby drželi svět jako rukojmí.
Gérard Araud: No, myslím si, že íránská strategie je zjevně vsadit na to, že Trump, jak Američané říkají, je „taco“, že vždycky vycouvá. Že dříve nebo později, po několika dnech, když se podívá na burzu, podívá se na cenu ropy, v podstatě řekne: „Najednou jsem vyhrál, zabil jsem rodinu, zničil jsem všechny schopnosti Íránců. Takže jsem splnil úkol a vracím se. Vracím se domů. Myslím, že to je strategie Íránců. A vlastně to může fungovat. Zkusili jsme to, víte, je docela možné říct, že jsem vyhrál. Ať si zbytek světa myslí cokoli.
Moderátor: Jaký je podle vás plán prezidenta Macrona na ukončení tohoto konfliktu?
Gérard Araud: Kvůli našim zvláštním vazbám s Libanonem, ale také kvůli našim vztahům se Spojenými arabskými emiráty a Katarem. Takže se snažíme. Nasazujeme naše vojenské prostředky. Macron se snaží přesvědčit Netanjahua, myslím, že neuspěje, ale snaží se přesvědčit Netanjahua, aby omezil izraelskou ofenzivu v Libanonu. A myslím, že se také snaží přesvědčit, jsem si jistý, přesvědčit Íránce, aby umožnili evropským lodím proplout úžinou.
Moderátor: Poukazujete na to, že Evropa za to platí cenu, protože většina světa čelí vyšším cenám a tak dále. Ale jsou Evropané v této situaci v podstatě jen diváky?
Gérard Araud: Ano, myslím si, že problém je na jedné straně, víte, na jedné straně Evropané myslí jen na Ukrajinu. A snaží se vyhovět Trumpovým rozmarům, aby Trump Ukrajinu úplně neopustil nebo aby Trump nedosáhl žádné dohody s Rusy. Proto už nějakou dobu Trumpovi vyhovují. Nejsem si jistý, zda to funguje.
Moderátor: A vy jste říkal, že evropští lídři musí tento konflikt vnímat v kontextu války na Ukrajině a udržet si Trumpovu podporu. Druhou stranou mince je, že Rusko najednou vypadá mnohem silnější.
Gérard Araud: Víte, tahle válka je od A do Z naprostá katastrofa. Je to katastrofa. Je to ekonomická katastrofa, která se právě rodí, protože ceny ropy, plynu a všeho ostatního porostou. A najednou Putin vydělává peníze, které mu umožňují financovat válku v době, kdy čelil určitým ekonomickým a finančním problémům. Myslím, že bychom měli dojít k závěru, že nemáme na Trumpa sebemenší vliv.
Moderátor: A vlastně si myslím, že postoje Francie a Velké Británie nejsou nakonec tak odlišné, pokud jde o to, jak tuto válku řeší.
Gérard Araud: Ne, máte naprostou pravdu. A také na Ukrajině, jak si pamatujete, Francie, Velká Británie a Německo ve skutečnosti velmi úzce spolupracovaly. Myslím, že máme zjevně společný zájem. Takže opravdu doufám, že se vrátíme k Entente Cordial s našimi britskými přáteli. Víte, opravdu vždy doufám, opravdu cituji básníka Spencera, anglického básníka Spencera, který v 16. století řekl: Francie, náš milý nepřítel.
Moderátor: Není nad to, když Francouz cituje anglickou poezii. Gérarde Araude, moc děkujeme za rozhovor.
Ceny ropy mírně poklesly poté, co dnes ráno dosáhly 100 dolarů za barel, protože Írán pohrozil, že bude i nadále blokovat Hormuzský průliv, o kterém jsme právě mluvili a kterým se přepravuje přibližně pětina světové ropy. Donald Trump prohlásil, že USA by mohly z rostoucích cen ropy těžit. Naše ekonomická redaktorka Helia Ebrahimi se k nám připojuje z naší londýnské redakce.
Redaktorka: Kierane, USA jsou čistým vývozcem ropy. Když tedy cena ropy stoupne, americké firmy z toho mají prospěch. Když není k dispozici ropa ze Středního východu, jsou to americké firmy, které prodávají dodatečné množství LNG. Ale zatímco americká ekonomika je izolovanější než asijská a evropská, američtí spotřebitelé nejsou chráněni před prudkým růstem cen a ropa dnes opět prudce vzrostla. Z tohoto grafu je patrné, že ropa dnes překročila kritickou hranici 100 dolarů, a to nejen jednou, ale dvakrát. Chris Wright, americký ministr energetiky, řekl, že tato válka potrvá týdny, ne dny, ne měsíce, ale týdny, než se vyřeší. A trh se snaží číst z čajových lístků a zjistit, nakolik je to pravda. IEA uvedla, že se jedná o největší narušení dodávek ropy v historii. A společnost Rystad Energy mi sdělila, že i kdyby byl průliv zítra otevřen, trvalo by další tři až šest týdnů, než by se globální dodávky vrátily do normálu, a to i s nouzovými rezervami. Saúdská Arábie se nyní snaží přesunout část své ropy potrubím přes celou zemi do Rudého moře, které může přepravit až 7 milionů barelů denně. To zní jako hodně, ale je to jen 1/3 toho, co by mělo procházet Hormuzským průlivem. A zatímco Saúdové údajně rezervují tyto obrovské supertankery k přepravě nákladu, tyto lodě budou muset proplout kolem Jemenu a kolem rebelů z Houthi, což není snadný úkol, Kierane.
Jsem si jistý, že mnoho lidí sleduje čerpací stanice, Elio. Jaký to má dopad na lidi?
No, řeknu to dvěma způsoby. Nejde jen o čerpací stanice, protože letecké společnosti, přibližně 30 % evropského leteckého paliva pochází z Perského zálivu a obchoduje se s ním za ceny blížící se rekordním maximům. Navíc máte zrušené lety, uzavřená letiště. To vše dohromady znamená, že spotřebitelé čelí vyšším cenám letenek. Cena zpátečního letu z Singapuru do Londýna v ekonomické třídě se nyní ztrojnásobila.
A teď se podívejme na další tlak na životní náklady, bydlení. Od pondělí bylo z britského trhu staženo téměř 500 hypotečních úvěrů. To je nejrychlejší tempo od mini rozpočtu. To se stane, když dojde k radikálnímu přehodnocení úrokových sazeb. A samozřejmě je tu také energie. Dnes ráno jsem hovořila s šéfem EDF Energy, francouzské energetické společnosti, která staví jadernou elektrárnu v Hinkley Point. Zeptala jsem se jejich generálního ředitele, jak se s tím Evropa vypořádá.
Myslím, že je to jasná připomínka toho, jak křehcí jsme v současné situaci, a že pouze strukturální řešení mohou situaci skutečně vyřešit. Nebude to rychlé, nebude to superrychlé, bude to nějakou dobu trvat. Právě jsem se vrátil od kulatého stolu s vládou, kde jsme společně s ministrem diskutovali o tom, jak se můžeme připravit na řešení, která budou možná nutná, pokud by se krize prodloužila nebo se výrazně zintenzivnila.
Bude muset vláda znovu zasáhnout, pokud se krize prodlouží?
No, nic není vyloučeno. Považuji za velmi pozitivní, že vláda přijala iniciativu již na počátku krize, abychom mohli zvážit, jaká řešení musíme mít připravena, pokud budou potřebná. Zatím jsme v této fázi ještě nejsou.
Cena ropy dnes opět přesáhla 100 dolarů. Jak špatná může být situace?
To opravdu nevíme. Řekl bych, že cena ropy je jedna věc. Cena, kterou platíme za elektřinu nebo plyn v našich účtech, je věc druhá. Měli bychom vědět, že v Británii máme cenový strop. Cenový strop se vlastně za pár dní sníží a zůstane nízký po dobu tří měsíců. Hlavní proměnnou je, jak dlouho bude tato krize trvat. Upřímně řečeno, na tuto otázku neexistuje odpověď. Vše je možné. Pokud se podíváme na poslední krizi, která byla mnohem větší, vláda zasáhla velmi radikálním způsobem a poskytla podporu nad určitou cenovou hladinou pro všechny.
Očekáváte, že se to bude opakovat, pokud se takové ceny vrátí?
Abych vám dal představu, v té době byla podpora poskytována po překročení 2 500 liber ročně za běžnou spotřebu. Ceny na trhu se zbláznily a vystoupaly dokonce nad 4 000. V současné době se cena pohybuje kolem 1 800. Takže ještě nejsme na takové úrovni a doufejme, že se na ni nedostaneme.
Měli bychom být v podobné situaci? Je jasné, že vláda bude muset zvážit, co je třeba udělat.
Existují nějaké politické možnosti, které byste si přál, aby zvážila nejen britská vláda, ale i evropští lídři, aby pomohli chránit Evropu?
Myslím si, že Evropa příliš dlouho sázela na nadměrnou závislost na dovozu fosilních paliv. Případ plynu z Ruska je toho jasným příkladem. Je zřejmé, že objemy jsou tak obrovské, že bude trvat roky a roky, než se z této závislosti vymaníme.
Když se podíváte zpět, například na rozhodnutí Německa opustit jadernou energii, vidíte to jako jednu z velkých chyb, které Evropa udělala?
Rozhodně. Potřebovali bychom méně plynu, méně uhlí nebo méně vozidel, protože bychom měli jen ty krásné elektrárny. Fungovaly bezpečně. Mohli jsme je nechat v provozu. Neudělali jsme to. Bohužel, škoda je již napáchána.
Pravděpodobně Francie, v důsledku jedné z ropných krizí, myslím, že to byla krize v letech 1972, 1973, přišla s vizí drasticky snížit svou závislost na ropě a viděla v jaderné energii šanci, jak toho dosáhnout, a vytvořila národní plán, kterého se drží již 30 let. Opravdu vybavila zemi těmito plány, které Francii v průběhu těchto let přinesly výhodu.
Myslíte si, že současná krize na Blízkém východě změní názor lidí v Evropě na jadernou energii?
Myslím, že to podpoří argumenty pro tyto investice. Lidé někdy trochu váhají nad velikostí těchto investic, které jsou přinejmenším poměrně velké, a někdy nechápou strategický význam vytvoření autonomie, suverenity a nezávislosti v oblasti energetiky a samozřejmě také dekarbonizace, mimo jiné.
