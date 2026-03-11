Podle dvouletých testů může každodenní užívání multivitamínů zpomalit biologické stárnutí
Jak rychle naše těla stárnou na buněčné úrovni, tedy náš "biologický věk", se může lišit od toho, jak jsme skutečně staří podle kalendáře. Na základě dat z velké randomizované klinické studie starších dospělých výzkumníci z Mass General Brigham hodnotili účinky denního užívání multivitaminu během dvou let na pěti ukazatelích biologického stárnutí a zjistili zpomalení odpovídající přibližně čtyřem měsícům stárnutí. Přínosy byly zvýšeny u těch, kteří byli na začátku studie biologicky starší než jejich skutečný věk.
Epigenetické hodiny odhadují biologické stárnutí na základě drobných změn v naší DNA. Tyto hodiny sledují specifická místa v naší DNA, která regulují genovou expresi (známou jako DNA metylace) a přirozeně se mění s věkem, což pomáhá sledovat úmrtnost a tempo stárnutí.
Tato studie, která využívá data z dobře zavedené studie COcoa Supplement Multivitamins Outcomes Study (COSMOS), analyzovala data o metylaci DNA z krevních vzorků 958 náhodně vybraných zdravých účastníků s průměrným chronologickým věkem 70 let.
Účastníci studie byli randomizováni a užívali denně kakaový extrakt a multivitamin; denní kakaový extrakt a placebo; placebo a multivitamin; nebo jen placebo. Vzorky byly analyzovány na změny v pěti epigenetických hodinách od začátku studie na konci prvního a druhého roku.
Ve srovnání se skupinou pouze s placebem vykazovali lidé ve skupině s multivitaminy zpomalení ve všech pěti epigenetických hodinách, včetně statisticky významného zpomalení pozorovaného u dvou hodin, které předpovídají úmrtnost. Tyto změny znamenaly přibližně o čtyři měsíce pomalejší biologické zestárnutí během dvou let. Navíc nejvíce z toho profitovali lidé, kteří byli na začátku studie biologicky starší než jejich skutečný věk.
Kromě zjištění, zda rozdíly přetrvají i po skončení studie, je třeba dále zjistit, jak zlepšení biologického stárnutí může vysvětlit snížení klinických výsledků. Tým COSMOS plánuje zkoumat, jak se účinky denního multivitaminu na biologické stárnutí mohou projevit na různé výsledky, u kterých zaznamenali důkazy přínosů, jako jsou zlepšení kognice a snížení výskytu rakoviny a šedého zákalu.
