Ozbrojené síly Ukrajiny osvobodily téměř celé okupované území Dněpropetrovské oblasti
11. 3. 2026
čas čtení < 1 minuta
"Téměř celé území Dněpropetrovské oblasti bylo osvobozeno. Zbývá dokončit tři malé osady a vyčistit další dvě," řekl Komarenko.
Dále poznamenal, že díky aktivním akcím v únoru mají obranné síly pozitivní dynamiku: více území bylo osvobozeno než ztraceno.
Když se ho novinář zeptal na důvody ofenzívy v oblasti Dněpropetrovské oblasti, generál Komarenko vysvětlil, že okupanti usilovali o vytvoření nárazníkové zóny.
"Jejich vedení neustále říká, že potřebují celý Donbas a nárazníkovou zónu. Jejich cílem bylo vytvořit nárazníkovou zónu v Dněpropetrovské oblasti – to byl jejich záměr, plán," dodal Komarenko.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
