Ozbrojené síly Ukrajiny osvobodily téměř celé okupované území Dněpropetrovské oblasti

11. 3. 2026

Ukrajinské jednotky znovu získaly kontrolu nad většinou Dněpropetrovské oblasti, přičemž zůstalo jen několik osad. Uvedl to náčelník Hlavního operačního velení generálního štábu generálmajor Oleksandr Komarenko.

"Téměř celé území Dněpropetrovské oblasti bylo osvobozeno. Zbývá dokončit tři malé osady a vyčistit další dvě," řekl Komarenko.

Dále poznamenal, že díky aktivním akcím v únoru mají obranné síly pozitivní dynamiku: více území bylo osvobozeno než ztraceno.

Když se ho novinář zeptal na důvody ofenzívy v oblasti Dněpropetrovské oblasti, generál Komarenko vysvětlil, že okupanti usilovali o vytvoření nárazníkové zóny.

"Jejich vedení neustále říká, že potřebují celý Donbas a nárazníkovou zónu. Jejich cílem bylo vytvořit nárazníkovou zónu v Dněpropetrovské oblasti – to byl jejich záměr, plán," dodal Komarenko.

