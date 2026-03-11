Začal přelomový proces s tureckým opozičním lídrem Imamogluem
11. 3. 2026
Istanbulský starosta Ekrem Imamoglu v pondělí stanul před soudem spolu s více než 400 dalšími obžalovanými obviněnými z rozsáhlé korupce v případu, který kritici vnímají jako politicky motivovaný krok proti turecké opozici.
Imamoglu, který je za mřížemi téměř rok, je hlavním soupeřem třiadvacetileté vlády prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Byl zvolen kandidátem hlavní opoziční strany pro volby, které se měly konat v roce 2028, jen několik dní po svém zadržení.
Slyšení začalo v napjaté atmosféře, kdy Imamoglu žádal o projev a senát soudců žádost odmítl, informoval zpravodajský kanál Halk TV a další média. Soudci obvinili Imamoglua z narušení řízení a poté soudní síň opustili. Proces byl odročen na odpoledne.
Většina ze 402 obžalovaných pracovala pro Istanbulskou metropolitní samosprávu, kterou od roku 2019 vede Imamoglu. Mnozí jsou volení představitelé Republikánské lidové strany (CHP), zatímco mezi obviněnými jsou také novináři.
Imamogluovo zatčení 19. března loňského roku vyvolalo týdny pouličních protestů, největší v Turecku za více než deset let.
Čelí 142 obviněním, včetně založení "zločinecké organizace Imamoglu pro zisk" od roku 2015, kdy byl starostou istanbulské čtvrti Beylikduzu. Třítisícdevítisetstránková obžaloba tvrdí, že cílem nebylo jen obohatit obviněné systémem manipulace s výběrovými řízeními a úplatky, ale také financovat Imamogluův vzestup v CHP, což nakonec vedlo k jeho prezidentské kandidatuře.
Pokud bude odsouzen, hrozí mu celkový trest odnětí svobody přesahující 2 000 let.
V pátečním článku v novinách Imamoglu popsal pondělní proces jako "jednu z nejtěžších zkoušek demokracie" v turecké historii a "pokus zvrátit vůli lidu".
Tento případ je jen jednou z mnoha obžalob, v nichž by mohl být čtyřiapadesátiletý starosta uvězněn a vyloučen z politiky. Mezi další obvinění patří obvinění z terorismu, špionáže, falšování univerzitního diplomu a urážení úředníků.
V tom, co kritici vlády označují za rozsáhlou soudní kampaň proti opozici, čelí zvolení členové CHP, včetně starostů dalších velkých měst, samostatným obviněním z terorismu a korupce. Vedení strany je také pod právním tlakem kvůli údajným nesrovnalostem kolem kongresu v roce 2023.
Rozsah a očekávaná délka procesu s Istanbulskou metropolitní samosprávou, který může trvat roky, vedly k tomu, že úřady zadaly výstavbu nové soudní síně v areálu věznice v Silivri západně od Istanbulu, kde jsou drženi Imamoglu a mnoho obžalovaných. Dokud nebude dokončena, účastníci se vtěsnají do existující místnosti ve věznici.
Aby zdůraznili, co považují za politickou povahu stíhání členů CHP, podporovatelé Imamoglua a organizace na ochranu lidských práv poukazují na řadu faktorů, včetně role hlavního prokurátora Istanbulu. Akin Gurlek, náměstek ministra spravedlnosti, byl do této funkce jmenován koncem roku 2024, kde zahájil sérii vyšetřování zaměřených na osobnosti CHP. Minulý měsíc se vrátil do vlády jako ministr spravedlnosti.
Kritici také tvrdí, že spoléhání obžaloby na "tajné svědky", jejichž identita je před obhájci skryta, a na svědectví obžalovaných proti spolupachatelům, porušuje právo na spravedlivý proces.
Vláda trvá na tom, že turecká justice je nezávislá a nestranná.
Navzdory zákazu demonstrací kolem vězeňského komplexu Silivri se stovky lidí shromáždily, aby požadovaly propuštění Imamoglua. CHP zřídila repliku cely, kde je starosta držen – vybavenou stolem, židlí a malou televizí – aby ji příznivci mohli navštívit.
Benjamin Ward, zástupce ředitele Human Rights Watch pro Evropu a Střední Asii, popsal kauzy proti CHP za poslední rok jako "zneužívání trestního soudnictví jako zbraně".
"Při pohledu na tyto případy jako celek je těžké se vyhnout závěru, že státní zástupci se snaží Imamoglua odstranit z politiky a zdiskreditovat jeho stranu způsoby, které podkopávají demokracii," řekl.
