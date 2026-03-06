Osamělý boj: Proč je Pedro Sánchez jediným evropským lídrem, který se postavil Trumpovi?
Zatímco španělský premiér odsuzuje válku v Íránu, ostatní politici nejsou schopni – nebo ochotni – vystoupit proti americkému prezidentovi.
Ve středu ráno přednesl Pedro Sánchez desetiminutový televizní projev s poměrně nevýrazným názvem: „Institucionální prohlášení předsedy vlády k hodnocení nedávných mezinárodních událostí“.
Slova projevu však byla vše jiné než nevýrazná. Několik hodin poté, co Donald Trump vyhrožoval přerušením obchodu se Španělskem kvůli odmítnutí španělské vlády povolit použití dvou společných základen v Andalusii k útoku na Írán, Sánchez představil své názory.
Tím se stal jedním z mála evropských lídrů, kteří otevřeně a důrazně odmítli požadavky amerického prezidenta, jehož charakteristickým stylem vyjednávání je nevyzpytatelná směsice šikany, ponižování a sebevelebení.
Hlavním bodem argumentace španělského premiéra bylo, že další válka na Blízkém východě si vyžádá mnoho životů, dále destabilizuje svět a bude mít katastrofální ekonomické důsledky – ale mnoho z jeho odstavců bylo jednoznačně osobních.
Hlavním úkolem vlády je podle Sáncheze chránit a zlepšovat životy svých občanů, nikoli manipulovat globálními konflikty nebo z nich těžit.
„Je naprosto nepřijatelné, aby ti lídři, kteří nejsou schopni tento úkol plnit, používali válku jako zástěrku k zakrytí svého selhání a přitom naplnili kapsy několika vyvolených – těch samých jako vždy, jediných, kteří profitují, když svět přestane stavět nemocnice a začne vyrábět rakety,“ řekl.
Pak přišly tyto věty: „Je naivní věřit, že demokracie nebo respekt mezi národy mohou vzejít z ruin. Nebo si myslet, že slepá a servilní poslušnost je formou vedení... Nebudeme se podílet na něčem, co je špatné pro svět a co je také v rozporu s našimi hodnotami a zájmy, jen ze strachu z odvetných opatření ze strany někoho jiného.“
Kdo je ten „někdo“, nebylo třeba vysvětlovat.
I když Sánchez ve svém projevu kázal přesvědčeným – podle nedávného průzkumu má pouze 15,7 % Španělů kladný názor na amerického prezidenta –, jeho slova by i tak rezonovala u mnoha lidí, kteří byli rozhořčeni podporou invaze do Iráku v roce 2003 ze strany tehdejšího premiéra José Maríi Aznara.
Zatímco středeční projev nadchl Sánchezovu levicovou základnu, vyvolal předvídatelnou reakci jeho politických oponentů. Alberto Núñez Feijóo, vůdce konzervativní Lidové strany, obvinil premiéra z partajní politiky a ohrožení vztahů Španělska s USA. Santiago Abascal, který vede krajně pravicovou, pro-trumpovskou stranu Vox, naznačil, že rozhodnutí bylo přijato „ajatolláhy“ a premiérem, který je odhodlán zůstat u moci, navzdory sérii korupčních skandálů, kterým čelí jeho nejbližší okolí, jeho socialistická strana a jeho administrativa.
Sánchezův jazyk byl sice drsný, ale vůbec neodpovídal jeho povaze. Kromě toho, že je jedním z nejhlasitějších evropských kritiků chování Izraele v Gaze – obvinil tuto zemi z „vyhlazování bezbranného lidu“ bombardování nemocnic a „zabíjením nevinných chlapců a dívek hladem“ –, vyslovil se také proti ozbrojenému svržení Nicoláse Madura ve Venezuele ze strany USA.
Také se postavil proti globálním trendům tím, že bránil a propagoval výhody imigrace v době, kdy většina politiků na celém kontinentu dává přednost radikální rétorice a ostnatému drátu.
Jeho hlas je stále silnější, ale alespoň prozatím osamocený. Zatímco dánská premiérka Mette Frederiksenová si vysloužila pochvalu a posílila svůj profil tím, že sjednotila evropské lídry proti pokusům Donalda Trumpa zabrat Grónsko, Sánchez nenašel plnou podporu v hlavních evropských
Z důvodů, které jsou někdy domácí, někdy globální, někdy ideologické a někdy praktické, se jeho protějšky v Berlíně, Paříži a Římě ocitly v situaci, kdy nejsou ochotni nebo schopni vystoupit proti Trumpovi.
Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu kontaktoval Sáncheze, aby vyjádřil „evropskou solidaritu“ Francie tváří v tvář obchodním hrozbám USA.
Macron, kterému zbývá v úřadu pouze jeden rok a který se téměř výhradně soustřeďuje na zahraniční politiku, nyní čelí výzvě v podobě pokusu o deeskalaci dalšího mezinárodního konfliktu, který se zdá být daleko mimo dosah Francie.
Paříž se pod vedením tehdejšího prezidenta Jacquesa Chiraca hlasitě stavěla proti válce vedené USA v Iráku v roce 2003, nyní kráčí po tenkém laně pragmatismu.
Macron jasně řekl, že útoky USA a Izraele na Írán nejsou v souladu s mezinárodním právem.
Zároveň však uvedl, že íránské vedení nese odpovědnost za porušování mezinárodního práva svým jaderným programem, financováním teroristických skupin a porušováním lidských práv. V úterním televizním projevu Macron k zabití íránského nejvyššího vůdce a vysokých úředníků řekl: „Historie nikdy nepláče za katy vlastního lidu a nikdo z nich nebude oplakáván.
Francie přesunula svou letadlovou loď Charles de Gaulle do východního Středomoří, stejně jako další protivzdušné obranné kapacity, za účelem toho, co Macron nazval „přísně obrannou“ přítomností na podporu svých regionálních spojenců, včetně Kypru, ale také Kataru, Kuvajtu a Spojených arabských emirátů, kde má Francie rozsáhlou vojenskou základnu.
Jednou z hlavních priorit Francie bylo „hledání cesty z této krize“, uvedl francouzský úředník.
Nejvýraznější odklon od rétoriky Sáncheze však zaznamenala Evropa ze strany německého kancléře Friedricha Merze. V neděli, když se chystal odletět do Washingtonu, Merz ve svém prohlášení před kamerami v berlínské kancléřství zaujal pozoruhodně smířlivý tón.
„Kategorizace událostí [v Íránu] podle mezinárodního práva bude mít relativně malý účinek,“ uvedl Merz. „Proto není vhodná doba poučovat naše partnery a spojence. Navzdory našim výhradám sdílíme mnoho z jejich cílů, aniž bychom je sami byli schopni dosáhnout.“
Merzova strategie na dlouho plánované schůzce v Oválné pracovně v úterý spočívala – podle vzoru kanadského premiéra Marka Carneyho – v pragmatickém přístupu, který by poskytl co největší manévrovací prostor pro nejnaléhavější problémy Evropy: Ukrajinu a chaotická cla prezidenta.
Nepopulární německý kancléř, který se snaží odrazit tvrdou výzvu krajně pravicové strany Alternative für Deutschland před pěti letošními zemskými volbami a zároveň se snaží oživit nejvýznamnější evropskou ekonomiku, si nemůže dovolit frontální střet s Trumpem.
Když tedy v úterý, krátce poté, co americký prezident oznámil své plány zastavit obchodování se Španělskem, mu reportér nabídl příležitost bránit Španělsko, Merz místo toho podpořil Trumpův obnovený útok na Madrid za to, že odmítl přijmout návrh NATO, aby členské státy zvýšily své výdaje na obranu na 5 % svého HDP.
Merz později řekl německým novinářům, že nechtěl Trumpovi „na veřejnosti“ odporovat, ale že v soukromých rozhovorech se zastal Španělska a Velké Británie (jejíž premiér Keir Starmer byl Trumpem v Oválné pracovně zesměšněn jako „žádný Winston Churchill“ a který byl tento týden nucen trvat na tom, že „zvláštní vztah“ mezi USA a Velkou Británií stále trvá).
Do té doby však již byla diplomatická škoda napáchána, což Trumpovi umožnilo dosáhnout vítězství v jeho vytrvalých snahách vrazit klín mezi evropské spojence.
Komentátoři v Německu uvedli, že zatímco Merz si v červnu loňského roku vysloužil chválu za to, že se postavil proti některým nejvýraznějším výrokům Trumpa týkajícím se Ukrajiny a druhé světové války, tentokrát je zdrženlivost kancléře „hanebná“.
Pokud Sánchez hledal podporu pro svůj postoj k válce s Íránem, v Římě ji nenašel. Postoj Itálie se jeví jako záměrně nejednoznačný. Premiérka Giorgia Meloniová se snaží udržet jednu nohu v Trumpově táboře – často se chlubí svou osobní a politickou spřízněností s ním – a druhou v Evropě.
Tento balanc se stal charakteristickým rysem zahraniční politiky Meloniové. Stejně jako v případě Trumpových celních válek a války v Gaze se Meloni snažila nevyjadřovat se otevřeně proti Washingtonu, ale zároveň se zdráhala zavázat Itálii k jasně nezávislé linii.
„Nejsme ve válce a nemáme v úmyslu do ní vstoupit,“ řekla Meloni ve středu italské rozhlasové stanici RTL 102.5. „Situace je znepokojivá, řekl bych, že na několika frontách. Jsem znepokojena stále zřetelnější krizí mezinárodního práva. Svět je stále více ovládán chaosem.“
Ve čtvrtek však ministr obrany Guido Crosetto zaujal přímější postoj a dolní komoře parlamentu řekl, že rozhodnutí zahájit útoky proti Íránu „samozřejmě nespadá, což je zřejmé, do pravidel mezinárodního práva“.
Crosetto dodal: „Je to válka, která byla zahájena, aniž by o tom kdokoli na světě věděl. Válka, ve které se my, stejně jako ostatní svět, musíme vypořádat s [jejími důsledky].“
Italský ministr zahraničí Antonio Tajani uvedl, že Řím dosud neobdržel žádnou žádost USA o využití vojenských základen na italském území pro operace proti Íránu a že případné žádosti posoudí, pokud dorazí.
Mezitím pokračuje osamělý souboj Španělska s Washingtonem – zejména poté, co tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová ve středu prohlásila, že Madrid změnil názor a nyní je ochoten s ofenzívou spolupracovat.
Tato informace byla rychle a bez okolků odmítnuta španělským ministrem zahraničí Josém Manuelem Albaresem. „Náš postoj ‚ne válce‘ zůstává jasný a jednoznačný,“ řekl. „[Leavittová] je možná tisková mluvčí Bílého domu, ale já jsem ministr zahraničí Španělska a říkám jí, že náš postoj se vůbec nezměnil.“
Zdroj v angličtině ZDE
