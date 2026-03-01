Válka USA a Izraele proti Íránu: počet obětí stoupá v Izraeli, Spojených arabských emirátech a v celém regionu
1. 3. 2026
čas čtení 24 minut
Foto: Kromě zabití 150 školaček zavraždili Američané a Izraelci i dvouapůlletou vnučku Chameneího. Jistě měla vinu na íránském režimu!
Íránské útoky pokračují a izraelská armáda útočí na „srdce Teheránu“
Počet obětí údajného americko-izraelského bombardování íránské školy podle zpráv vzrostl na téměř 150
Počet obětí raketového útoku na dívčí školu v jižním Íránu vzrostl podle íránských státních médií na téměř 150.
Agentura Mizan, oficiální zpravodajský kanál íránské justice, uvedla, že počet obětí sobotního útoku na dívčí základní školu v Minabu v jižním Íránu vzrostl na 148 mrtvých a 95 zraněných. Agentura citovala Ebrahima Taheriho, prokurátora v Minabu.
Útok na školu, ke kterému došlo v sobotu ráno, se jeví jako nejhorší případ hromadného úmrtí v rámci dosavadní bombardovací kampaně USA a Izraele proti Íránu.
Záběry z íránského Minabu ukazují následky americko-izraelského útoku na dívčí školu – video
Video a fotografie z místa útoku, jejichž pravost byla ověřena a které byly geolokalizovány, ukazují stovky lidí shromážděných kolem částečně zřícené, kouřící budovy, s troskami rozházenými po ulici a muži, kteří v nich hledají oběti. V pozadí jsou slyšet výkřiky. Na některých snímcích jsou z trosek vytahovány školní tašky a učebnice.
Kapitán Tim Hawkins, mluvčí amerického Centrálního velení, uvedl, že USA „jsou si vědomy zpráv o civilních obětech v důsledku probíhajících vojenských operací. Bereme tyto zprávy vážně a prošetřujeme je.“
Budova školy se zdá být sousedící s kasárnami Islámské revoluční gardy. h
Počet obětí raketového útoku na dívčí školu v jižním Íránu vzrostl podle íránských státních médií na téměř 150.
Agentura Mizan, oficiální zpravodajský kanál íránské justice, uvedla, že počet obětí sobotního útoku na dívčí základní školu v Minabu v jižním Íránu vzrostl na 148 mrtvých a 95 zraněných. Agentura citovala Ebrahima Taheriho, prokurátora v Minabu.
Útok na školu, ke kterému došlo v sobotu ráno, se jeví jako nejhorší případ hromadného úmrtí v rámci dosavadní bombardovací kampaně USA a Izraele proti Íránu.
Záběry z íránského Minabu ukazují následky americko-izraelského útoku na dívčí školu – video
Video a fotografie z místa útoku, jejichž pravost byla ověřena a které byly geolokalizovány, ukazují stovky lidí shromážděných kolem částečně zřícené, kouřící budovy, s troskami rozházenými po ulici a muži, kteří v nich hledají oběti. V pozadí jsou slyšet výkřiky. Na některých snímcích jsou z trosek vytahovány školní tašky a učebnice.
Kapitán Tim Hawkins, mluvčí amerického Centrálního velení, uvedl, že USA „jsou si vědomy zpráv o civilních obětech v důsledku probíhajících vojenských operací. Bereme tyto zprávy vážně a prošetřujeme je.“
Budova školy se zdá být sousedící s kasárnami Islámské revoluční gardy. h
Donald Trump uvedl, že USA zničily devět íránských válečných lodí a z velké části zničily íránské námořní velitelství.
„Právě jsem byl informován, že jsme zničili a potopili 9 íránských válečných lodí, z nichž některé byly relativně velké a důležité,“ uvedl Trump v příspěvku na Truth Social. „Jdeme po zbytku – brzy budou také plavat na dně moře! V rámci jiného útoku jsme z velké části zničili jejich námořní velitelství.“
Írán zaútočil na USS Abraham Lincoln, ale „vypálené rakety se ani nepřiblížily“, podle příspěvku na sociálních médiích od amerického Centrálního velení (Centcom).
„Lincoln nebyl zasažen,“ uvádí se v příspěvku. „Vypálené rakety se ani nepřiblížily. Lincoln pokračuje ve vysílání letadel na podporu neúnavné kampaně Centcomu na obranu amerického lidu eliminací hrozeb ze strany íránského režimu.“
Íránská revoluční garda, nejmocnější vojenská organizace v zemi, byla dříve citována v íránských médiích, že na loď byly namířeny čtyři balistické rakety.
V reakci na zprávu o smrti tří amerických vojáků v boji americký senátor Mark Warner napsal: „Upřímnou soustrast rodinám vojáků, kteří zahynuli v boji v zahraničí. Srdce mi krvácí, když pomyslím na jejich ztrátu.“
Senátor Roger Marshall napsal: „Dnes ráno máme těžká srdce, když se dozvídáme o ztrátě amerických vojáků v zahraničí. Modlíme se za jejich blízké, za bezpečnost těch, kteří jsou stále v boji, a za rychlé ukončení tohoto konfliktu.“
Tři američtí vojáci byli zabiti v boji v rámci amerických vojenských operací proti Íránu, uvedlo v neděli americké centrální velení ve svém prohlášení. Jedná se o první potvrzené úmrtí od soboty, kdy USA zahájily útoky proti Íránu.
Podle americké armády bylo v rámci operace Epic Fury vážně zraněno dalších pět osob. Úřady dosud veřejně neidentifikovaly tři zabité vojáky.
Při oznámení vojenské akce namířené proti Íránu Donald Trump varoval, že „mohou být ztraceny životy amerických hrdinů a můžeme mít oběti. To se ve válce často stává“.
V neděli Izrael a USA provedly další sérii těžkých útoků po celém Íránu, což byl druhý den vojenské operace zaměřené na svržení íránské vlády. Tato kampaň vrhla Blízký východ do širší regionální konfrontace bez jasného konce a předvídatelného výsledku.
Trump: „Chtějí jednat a já jsem souhlasil“
Donald Trump v neděli v rozhovoru pro časopis The Atlantic uvedl, že nové vedení Íránu s ním chce jednat a on souhlasil.
„Chtějí jednat a já jsem souhlasil, takže s nimi budu jednat. Měli to udělat dříve. Měli dát to, co bylo velmi praktické a snadné, dříve. Čekali příliš dlouho,“ řekl Trump v rozhovoru ze své rezidence na Floridě, jak uvádí časopis.
Prezident dodal, že někteří Íránci, kteří se účastnili předchozích jednání, již nejsou naživu. „Většina z nich je pryč,“ řekl. „Někteří z těch, s nimiž jsme jednali, jsou pryč, protože to byl velký – to byl velký zásah.“
Trump říká, že při útocích na Írán bylo zabito 48 vůdců a operace „postupuje rychle“
Donald Trump v neděli řekl Fox News, že při útocích USA a Izraele na Írán bylo zabito 48 vůdců.
„Postupuje to. Postupuje to rychle. Tak je to už 47 let,“ cituje ho rozhovor pro Fox News. „Postupuje to rychle. Nikdo nemůže uvěřit našemu úspěchu, 48 vůdců je pryč jedním úderem. A postupuje to rychle.“
Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi dnes řekl, že navzdory útokům na jeho zemi „se nic nezměnilo v naší ... vojenské schopnosti“.
V pořadu ABC This Week řekl, že jen několik hodin po útoku na Írán Teherán podnikl odvetné útoky proti izraelským cílům a americkým základnám „a pokračujeme v tom. Naše armáda je tedy připravena. Je dostatečně schopná bránit naši zemi.“
Na otázku, zda je stále možné dosáhnout diplomatické dohody s Trumpovou administrativou, odpověděl: „V uplynulých 12 měsících jsme s USA dvakrát jednali. A v obou případech nás uprostřed jednání napadli. To pro nás byla velmi hořká zkušenost.“
Uvedl, že „dohoda byla na dosah a z Ženevy jsme odjížděli s radostí a s přesvědčením, že při příštím setkání se nám podaří dohodu uzavřít.“
„Právě jsem byl informován, že jsme zničili a potopili 9 íránských válečných lodí, z nichž některé byly relativně velké a důležité,“ uvedl Trump v příspěvku na Truth Social. „Jdeme po zbytku – brzy budou také plavat na dně moře! V rámci jiného útoku jsme z velké části zničili jejich námořní velitelství.“
Írán zaútočil na USS Abraham Lincoln, ale „vypálené rakety se ani nepřiblížily“, podle příspěvku na sociálních médiích od amerického Centrálního velení (Centcom).
„Lincoln nebyl zasažen,“ uvádí se v příspěvku. „Vypálené rakety se ani nepřiblížily. Lincoln pokračuje ve vysílání letadel na podporu neúnavné kampaně Centcomu na obranu amerického lidu eliminací hrozeb ze strany íránského režimu.“
Íránská revoluční garda, nejmocnější vojenská organizace v zemi, byla dříve citována v íránských médiích, že na loď byly namířeny čtyři balistické rakety.
V reakci na zprávu o smrti tří amerických vojáků v boji americký senátor Mark Warner napsal: „Upřímnou soustrast rodinám vojáků, kteří zahynuli v boji v zahraničí. Srdce mi krvácí, když pomyslím na jejich ztrátu.“
Senátor Roger Marshall napsal: „Dnes ráno máme těžká srdce, když se dozvídáme o ztrátě amerických vojáků v zahraničí. Modlíme se za jejich blízké, za bezpečnost těch, kteří jsou stále v boji, a za rychlé ukončení tohoto konfliktu.“
Tři američtí vojáci byli zabiti v boji v rámci amerických vojenských operací proti Íránu, uvedlo v neděli americké centrální velení ve svém prohlášení. Jedná se o první potvrzené úmrtí od soboty, kdy USA zahájily útoky proti Íránu.
Podle americké armády bylo v rámci operace Epic Fury vážně zraněno dalších pět osob. Úřady dosud veřejně neidentifikovaly tři zabité vojáky.
Při oznámení vojenské akce namířené proti Íránu Donald Trump varoval, že „mohou být ztraceny životy amerických hrdinů a můžeme mít oběti. To se ve válce často stává“.
V neděli Izrael a USA provedly další sérii těžkých útoků po celém Íránu, což byl druhý den vojenské operace zaměřené na svržení íránské vlády. Tato kampaň vrhla Blízký východ do širší regionální konfrontace bez jasného konce a předvídatelného výsledku.
Trump: „Chtějí jednat a já jsem souhlasil“
Donald Trump v neděli v rozhovoru pro časopis The Atlantic uvedl, že nové vedení Íránu s ním chce jednat a on souhlasil.
„Chtějí jednat a já jsem souhlasil, takže s nimi budu jednat. Měli to udělat dříve. Měli dát to, co bylo velmi praktické a snadné, dříve. Čekali příliš dlouho,“ řekl Trump v rozhovoru ze své rezidence na Floridě, jak uvádí časopis.
Prezident dodal, že někteří Íránci, kteří se účastnili předchozích jednání, již nejsou naživu. „Většina z nich je pryč,“ řekl. „Někteří z těch, s nimiž jsme jednali, jsou pryč, protože to byl velký – to byl velký zásah.“
Trump říká, že při útocích na Írán bylo zabito 48 vůdců a operace „postupuje rychle“
Donald Trump v neděli řekl Fox News, že při útocích USA a Izraele na Írán bylo zabito 48 vůdců.
„Postupuje to. Postupuje to rychle. Tak je to už 47 let,“ cituje ho rozhovor pro Fox News. „Postupuje to rychle. Nikdo nemůže uvěřit našemu úspěchu, 48 vůdců je pryč jedním úderem. A postupuje to rychle.“
Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi dnes řekl, že navzdory útokům na jeho zemi „se nic nezměnilo v naší ... vojenské schopnosti“.
V pořadu ABC This Week řekl, že jen několik hodin po útoku na Írán Teherán podnikl odvetné útoky proti izraelským cílům a americkým základnám „a pokračujeme v tom. Naše armáda je tedy připravena. Je dostatečně schopná bránit naši zemi.“
Na otázku, zda je stále možné dosáhnout diplomatické dohody s Trumpovou administrativou, odpověděl: „V uplynulých 12 měsících jsme s USA dvakrát jednali. A v obou případech nás uprostřed jednání napadli. To pro nás byla velmi hořká zkušenost.“
Uvedl, že „dohoda byla na dosah a z Ženevy jsme odjížděli s radostí a s přesvědčením, že při příštím setkání se nám podaří dohodu uzavřít.“
Smrtící íránský raketový útok v izraelském Beit Šemeš
Íránská raketa zasáhla obytnou čtvrť v centrální části Izraele v oblasti Beit Šemeš.
Izraelská záchranná služba Magen David Adom (MDA) uvádí, že při útoku bylo zabito nejméně osm lidí. V aktualizaci záchranná služba uvedla:
Další týmy MDA ošetřují a evakuují do nemocnice 28 zraněných, z toho 2 v kritickém stavu, 2 ve středně těžkém stavu a 24 v lehčím stavu.
IDF v novém příspěvku na X uvedla, že izraelské letectvo zahájilo „novou vlnu útoků v srdci Teheránu“.
Bývalý íránský prezident Mahmúd Ahmadínedžád údajně zahynul při útocíc
Mahmúd Ahmadínedžád, kontroverzní bývalý íránský prezident, který se proslavil po celém světě svými výzvami k zničení Izraele a popíráním holokaustu, byl podle místních médií zřejmě zabit při sobotních vojenských útocích.
Několik íránských médií v neděli zveřejnilo zprávy potvrzující Ahmadínedžádovu smrt poté, co ji jako první potvrdila polooficiální tisková agentura ILNA.
ILNA později poněkud ustoupila od své původní zprávy v pozdějším příspěvku s titulkem „Je Mahmúd Ahmadínedžád mučedníkem?“
Pozdější zpráva citovala nejmenovaný zdroj, který podle agentury popřel Ahmadínedžádovu smrt „bez poskytnutí dalších informací“.
Původní zpráva, která podle ILNA vycházela z „informovaných zdrojů“, uváděla, že bývalý prezident byl zabit při útocích na svůj dům v teheránské čtvrti Narmak. Zprávu převzaly webové stránky několika íránských novin, včetně Shargh a Etemad, než ji agentura doplnila o otazník.
Dřívější zprávy ze soboty naznačovaly, že Ahmadínežádův tým bodyguardů byl při útocích zabit, ale jeho osud nebyl znám. Jeho stránka na Wikipedii byla v neděli aktualizována tak, aby o něm hovořila v minulém čase a naznačovala, že je mrtvý.
Populista Ahmadínežád byl během svého osmiletého prezidentství dominantní a velmi kontroverzní postavou íránské politiky, která také opakovaně plnila mezinárodní titulky.
Několik měsíců po svém zvolení v roce 2005 vyvolal pobouření na konferenci v Teheránu, když prohlásil, že Izrael by měl být „vymazán ze stránek času“ – citát, který byl široce překládán do angličtiny jako „vymazán z mapy“.
Později označil holokaust za „mýtus“ a byl hnací silou „vědecké“ konference v roce 2006, která měla údajně za cíl prošetřit důkazy o vraždě šesti milionů Židů nacisty během druhé světové války, ale tendenčně dospěla k závěru, že se to nestalo ...
Byl považován za oblíbeného kandidáta nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího, který sám zahynul při sobotních útocích provedených Izraelem.
V neděli večer se bude konat mimořádné zasedání kyperské národní bezpečnostní rady poté, co vyšlo najevo, že byly zachyceny íránské rakety směřující k ostrovu.
Britský ministr obrany John Healey zdůraznil „bezohlednou“ povahu íránské odvety na sobotní ofenzivu USA a Izraele a pro Sky News odhalil, že dvě rakety byly vypáleny směrem na Kypr, kde se nacházejí dvě z nejstrategičtějších vojenských zařízení Velké Británie v zahraničí.
„Jedná se o opravdu vážnou a zhoršující se situaci, (s) rostoucím rizikem bezohledných odvetných útoků Íránu,“ řekl v pořadu Sunday Morning With Trevor Phillips.
„Byly vystřeleny dvě rakety směrem na Kypr. Nevěříme, že byly namířeny na Kypr, ale přesto je to příklad toho, jak reálná a rostoucí je hrozba ze strany režimu, který široce útočí v celém regionu, a to vyžaduje, abychom jednali.“
Kyperský prezident Nikos Christodoulides odsoudil to, co popsal jako „neoprávněné a bezohledné útoky proti zemím Perského zálivu“.
Prezident Nikos Christodoulides, který svolal dnešní večerní schůzku, rychle uklidnil obavy, že ostrov – který je méně než dvacet minut letu od Libanonu – by se mohl ocitnout v hledáčku odvetných útoků, a uvedl, že hovořil se svým britským protějškem Keirem Starmerem „o aktuálním vývoji“.
„Jasně a jednoznačně potvrdil, že Kypr není cílem,“ uvedl vůdce ve svém prohlášení. „Udržujeme přímou komunikaci. Všechny příslušné orgány jsou plně zapojeny a pečlivě sledují vývoj situace.“
Obě suverénní základny si Británie ponechala, když bývalá kolonie v roce 1960 získala nezávislost. Kyperské úřady proto nad těmito oblastmi nemají žádnou kontrolu.
RAF Akrotiri je pro Británii obzvláště významná kvůli své roli přední základny pro zahraniční operace na Blízkém východě. Objevila se kritika, že zařízení britského letectva RAF je využíváno k pomoci Izraeli, včetně sledovacích letů špionážních letadel z Akrotiri nad Gazou.
Americké centrální velení (Centcom) označilo za „lež“ tvrzení, že letadlová loď USS Abraham Lincoln byla zasažena íránskými raketami, poté co íránská státní média dříve informovala, že Islámská revoluční garda uvedla, že na letadlovou loď zaútočila čtyřmi balistickými raketami.
Počet obětí íránského raketového útoku v izraelském městě Beit Šemeš se podle záchranářů zvýšil na nejméně devět lidí. Jedná se o nejkrvavější útok v zemi od začátku války v sobotu.
USA tvrdí, že potopily íránskou loď
V dřívější aktualizaci Centcom uvedl, že „íránská korveta třídy Jamaran“ byla zasažena americkými silami a „v současné době se potápí na dno Ománského zálivu“.
„Jak řekl prezident, členové íránských ozbrojených sil, IRGC a policie „musí složit zbraně“. Opusťte loď,“ dodal v příspěvku na X.
V rámci operace v Íránu zahynuli „v boji“ tři členové amerických ozbrojených sil
Podle amerického vojenského velitelství Centcom (Central Command) zahynuli tři členové amerických ozbrojených sil v boji v rámci operace v Íránu.
V aktualizaci na X Centcom uvedl:
K 9:30 ráno východního času 1. března byli tři američtí vojáci zabiti v akci a pět jich bylo vážně zraněno v rámci operace Epic Fury. Několik dalších utrpělo lehká zranění od střepin a otřesy mozku – a jsou v procesu návratu do služby. Hlavní bojové operace pokračují a naše reakce stále probíhá.
Jedná se o první oběti mezi americkým personálem, které byly oznámeny od soboty, kdy USA a Izrael zahájily letecké útoky proti Íránu a zabili jeho nejvyššího vůdce.
Jména zabitých vojáků budou zveřejněna až 24 hodin po informování jejich rodin, uvedlo Centcom.
Výběr nejvyššího vůdce by mohl proběhnout „za den nebo dva“, říká íránský ministr zahraničí
V rozhovoru pro Al Jazeeru uvedl íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi, že nový nejvyšší vůdce by mohl být zvolen „za den nebo dva“.
„Výběr nejvyššího vůdce můžete očekávat za den nebo dva,“ řekl Araghchi. „Vše je tedy v pořádku a vše je v souladu s naším právním systémem a ústavou.“
Araghchi také řekl Al Jazeera, že Írán nemá v úmyslu uzavřít Hormuzský průliv, kritizoval USA za útok na Írán „podruhé během jednání“ a uvedl, že odvetné údery Íránu jsou zaměřeny pouze na americké cíle.
Íránský ministr zahraničí uvedl, že zabití ajatolláha Alího Chameneího je „velmi závažným a bezprecedentním činem a flagrantním porušením mezinárodního práva“. Dodal, že jeho země nemá „žádná omezení ani limity v oblasti obrany“.
Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů uvedlo, že tým reagoval na incident, při kterém dva íránské drony zaútočily na sklad v námořní základně al-Salam v Abú Dhabí. Útok způsobil požár, ale podle ministerstva nebyly hlášeny žádné oběti.
Několik uživatelů americké platformy pro předpovědi Polymarket vydělalo značné částky sázkami na to, kdy dojde k útoku USA na Írán:
Nejméně sedm různých účtů na platformě Polymarket podle všeho vydělalo celkem přes 1,5 milionu dolarů sázkami na to, že USA tento víkend zaútočí na Írán. Pět z těchto účtů jsou nové účty, které neuzavřely žádné jiné sázky; jeden další účet podle všeho sáhl pouze na sázky na útoky minulý víkend.
Další účet, „Magamyman“, v uplynulém roce sázal převážně na útoky USA a Izraele proti Íránu.
Všechny tyto účty jsou anonymní. Platforma pro analýzu kryptoměn označila šest z nich za „podezřelé zasvěcené osoby“ a poznamenala, že jejich sázky byly financovány v posledních několika dnech a načasovány speciálně na tento víkend. Tyto účty společně vydělaly přibližně 1,2 milionu dolarů.
Polymarket loni v létě obdržel investici od venture kapitálové společnosti podporované Donaldem Trumpem Jr., který zasedá v jeho poradním výboru. Několik měsíců po této investici ukončily americké regulační orgány probíhající vyšetřování platformy za provozování neregistrované platformy pro obchodování s deriváty a možné porušení zákonů o praní špinavých peněz.
Na začátku tohoto roku se na Polymarketu objevil podobně nový účet, který vydělal téměř půl milionu dolarů sázkami na Madurův zajetí.
Polymarket zveřejnil prohlášení: „Poznámka k trhům na Blízkém východě: Slibem predikčních trhů je využít moudrost davu k vytvoření přesných a nestranných předpovědí nejdůležitějších událostí pro společnost. Tato schopnost je obzvláště neocenitelná v takových těžkých časech, jako jsou ty dnešní. Po diskusi s těmi, kteří byli přímo zasaženi útoky a měli desítky otázek, jsme si uvědomili, že predikční trhy jim mohou poskytnout odpovědi, které potřebují, a to způsobem, jakým to televizní zprávy a X nedokážou.“
Od začátku íránských útoků zemřeli ve Spojených arabských emirátech tři lidé a 58 bylo zraněno: ministerstvo obrany
Od začátku íránské odvetné kampaně v Perském zálivu v reakci na útoky USA a Izraele zemřeli ve Spojených arabských emirátech tři lidé a 58 dalších bylo zraněno, informuje agentura AFP s odvoláním na místní úřady.
Spojené arabské emiráty zachytily 165 balistických raket, z nichž 152 zničily, a zachytily dvě řízené střely, uvedlo ministerstvo obrany. Celkem bylo „zachyceno 541 íránských dronů, z nichž 506 bylo zachyceno a zničeno“, dodalo ministerstvo ve svém prohlášení.
Útoky si vyžádaly životy tří lidí pákistánské, nepálské a bangladéšské národnosti, uvedlo ministerstvo.
Útoky na Abú Dhabí a Dubaj zaskočily některé turisty. Včera v noci byly hlášeny požáry na letištích v obou městech, stejně jako na dubajské dominantě Burj Al Arab.
Výbuch íránské rakety v sobotu večer zničil přední část restaurace Flor v Tel Avivu, ale podivně neporušil řady lahví vína na policích, které jsou nyní otevřené do ulice.
Ben Sommerfield byl na místě několik minut poté, aby si prohlédl trosky prostoru, který pro něj a jeho dva partnery znamená mnohem víc než jen podnikání. „Toto je náš život,“ řekl. „Ve válce všichni prohrávají. My s tím nesouhlasíme.“
Bomba zasáhla bytový dům na druhé straně malého parku, zabila jednu ženu ve věku kolem 40 let – první úmrtí hlášené v důsledku íránských útoků – a zranila dalších 25 lidí.
Poškodila také desítky budov v okolí, což svědčí o ničivé síle íránských raket, které dokážou proniknout sofistikovaným vícevrstvým systémem protivzdušné obrany Izraele.
Tom Yakoov, 30letý technik, se schovával v zesílené bezpečnostní místnosti svého nově postaveného bytového domu, když pocítil, jak se celá budova otřásla.
„Bylo slyšet hlasitý zvuk a cítil jsem zápach výbušného kouře. Nedokázal jsem říct, zda bomba dopadla přímo sem, nebo 200 metrů odtud,“ řekl.
Když po půl hodině vyšel ven, zjistil, že některá okna jsou vyražená, ale doufá, že se brzy bude moci vrátit, a plně podporuje společný útok USA a Izraele na Írán.
„Je to jako izraelský příběh, který můžu vyprávět svým dětem, tyran byl poražen a moje budova byla zasažena,“ řekl několik hodin poté, co Írán potvrdil, že byl zabit nejvyšší vůdce Alí Chameneí. „Jediná věc, které lituji, je, že jsme to neudělali už v červnu.“
Jeho soused Hen Shalom nebyl tak optimistický ohledně toho, že přežil těsný zásah raketou, a ptal se, proč Izrael platí tak vysokou cenu za útok na muže v jeho 80. letech.
„Byl bych raději, kdyby to [Izrael] neudělal,“ řekl o útocích, které vyvolaly íránskou odvetu na Tel Aviv. „Tyran by stejně za čtyři roky zemřel.“
Čína uvedla, že „důrazně odsuzuje“ zabití nejvyššího íránského vůdce ajatolláha Alího Chameneího Spojenými státy a Izraelem, a znovu vyzvala k zastavení vojenských akcí, informuje agentura AFP.
Zabití je „závažným porušením suverenity a bezpečnosti Íránu, pošlapáním cílů a zásad Charty OSN a základních norem mezinárodních vztahů“, uvedlo čínské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení.
„Čína to rozhodně odmítá a důrazně odsuzuje,“ dodalo a vyzvalo k „okamžitému zastavení vojenských operací“.
Odsouzení přišlo těsně poté, co čínská státní média informovala o telefonickém rozhovoru mezi nejvyšším diplomatem Pekingu Wangem Yi a jeho ruským protějškem Sergejem Lavrovem.
Během rozhovoru, který podle státní tiskové agentury Xinhua inicioval Lavrov, Wang uvedl, že „flagrantní zabití suverénního vůdce a podněcování ke změně režimu“ ze strany USA a Izraele je „nepřijatelné“.
Izrael tvrdí, že druhý den útoků, jejichž cílem je svrhnout íránskou vládu společně s USA, zasahuje cíle „v samém srdci Teheránu“.
Americký prezident Donald Trump v neděli prohlásil, že USA zaútočí na Írán „s dosud nevídanou silou“, pokud Teherán splní své hrozby odvetných opatření poté, co byl včera zabit nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Trump vyzval Íránce, aby „si vzali zpět svou zemi“.
Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že zabití Chameneího, který vládl Íránu od roku 1989, je „cynickým porušením všech norem lidské morálky a mezinárodního práva“.
Mezi dalšími vysokými představiteli íránského režimu, kteří byli zabiti při sobotních útocích, jsou podle zpráv velitel Revolučních gard generál Mohammad Pakpour a ministr obrany Aziz Nasirzadeh. Izrael uvádí, že při „úvodních“ útocích bylo zabito nejméně 40 íránských „velitelů“.
Všichni tři členové byli nyní jmenováni do dočasné vedoucí rady Íránu, která plní roli nejvyššího vůdce, dokud nebude zvolen nástupce.
To znamená, že íránský prezident Masoud Pezeškian, šéf soudní moci Gholamhossein Mohseni Ejei a vysoký duchovní Alireza Arafi budou podle zpráv vést Írán v přechodném období po smrti Chameneího.
Počet obětí americko-izraelského raketového úderu na dívčí školu v jižním Íránu se podle íránských státních médií zvýšil na téměř 150.
Podle americké organizace HRANA (Human Rights Activists News Agency) bylo během sobotních útoků USA a Izraele na Írán zabito nejméně 133 civilistů a 200 civilistů bylo zraněno.
Írán odpálil odvetné rakety a drony namířené na Izrael. Útoky byly hlášeny také v Dubaji, katarském hlavním městě Dauhá, Bahrajnu a Kuvajtu.
Úředníci v Tel Avivu uvedli, že odvetné íránské balistické rakety poškodily asi 40 budov a údajně zabily dvě osoby.
Britský ministr obrany John Healey uvedl, že íránské rakety a drony dopadly „několik set metrů“ od asi 300 britských vojáků na základně v Bahrajnu.
Stovky tisíc cestujících uvízly nebo byly přesměrovány na jiná letiště poté, co Izrael, Katar, Sýrie, Írán, Irák, Kuvajt a Bahrajn uzavřely svůj vzdušný prostor.
Lodě hlásily, že zachytily rozhlasové vysílání, které údajně pocházelo od íránského námořnictva a oznamovalo, že průjezd důležitým Hormuzským průlivem je zakázán, což vyvolalo očekávání prudkého nárůstu cen ropy. Teherán však dosud nevydal žádné oficiální prohlášení o stavu průlivu, který je jednou z nejdůležitějších námořních tras na světě.
Zdroj v angličtině ZDE
767
Diskuse