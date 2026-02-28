Tato válka je nelegální. Neschválil ji americký Kongres
28. 2. 2026
Foto: Záběr z íránských sociálních sítí dokazuje, že americko-izraelské letecké útoky zjevně zasahují "pouze vojenské cíle".
Reakce amerických zákonodárců po útocích Trumpa na Írán
Jim Himes, vysoký představitel Demokratické strany ve výboru pro zpravodajské služby Sněmovny reprezentantů USA, řekl:
Vše, co jsem od vlády slyšel před a po těchto útocích na Írán, potvrzuje, že se jedná o válku z vlastní vůle bez strategického cíle. Jak jsem řekl [ministrovi zahraničí] Rubiovi, když informoval Gang osmi (vysocí zákonodárci z obou stran Sněmovny reprezentantů a Senátu), vojenské akce v této oblasti téměř nikdy nedopadnou pro Spojené státy dobře a konflikt s Íránem se může snadno vymknout z rukou a eskalovat způsobem, který nedokážeme předvídat. Nezdá se, že by se Donald Trump poučil z historie.
Prezident ve svém vlastním prohlášení uznává, že se jedná o válku, a ústava vyžaduje, aby vláda požádala Kongres o schválení, což neučinila. Příští týden bude Sněmovna reprezentantů hlasovat o rezoluci o válečných pravomocích a já tuto rezoluci podpořím. Mezitím se budu modlit za bezpečnost našich vojáků a všech civilistů, kteří jsou v nebezpečí.
Demokratický senátor Ed Markey se k tomuto názoru připojil a řekl:
Trumpův vojenský útok na Írán je nelegální a protiústavní. Nebyl schválen Kongresem a představuje nebezpečí pro všechny Američany. Trumpovy nelegální akce zvyšují riziko eskalace do širší regionální války s vážnými riziky pro americké vojáky a civilisty v regionu. Trump zveličil bezprostřednost íránské jaderné hrozby, a to i poté, co trval na tom, že Spojené státy „zničily“ íránský jaderný program během jeho nelegálního útoku v rámci operace Midnight Hammer. I ministr zahraničí Mark Rubio připustil, že Írán neobohacuje uran. Před tímto útokem byl čas na diplomacii a stále je.
Demokratický senátor Andy Kim vyjádřil své obavy ohledně útoků a řekl:
Američané nechtějí válku s Íránem.
Zahájením útoků učinil prezident Trump stejné nebezpečné a pošetilé rozhodnutí, jaké učinil prezident [George] Bush před jednou generací. Vystavil Američany nebezpečí, aniž by jasně prokázal, že existuje bezprostřední ohrožení naší národní bezpečnosti. Vystavil íránský lid nebezpečí, když je vyzval k povstání, aniž by měl k dispozici širokou koalici partnerů, kteří by jim pomohli s ochranou. A Trump opět zahájil cyklus násilí, který již eskaloval a mohl by se vymknout kontrole. To je nepřijatelné.
Republikánský senátor John Cornyn podpořil Trumpovo rozhodnutí zaútočit na Írán a řekl:
Írán a jeho chapadla teroru příliš dlouho destabilizovaly Blízký východ a vedly válku proti Západu a našim hodnotám. Díky dnešním útokům amerických sil pod vedením našeho vrchního velitele, prezidenta Trumpa, se konečně otevírá možnost, že tyto temné dny skončí.
Doufám, že íránský lid, po letech útlaku a ignorování předchozími demokratickými vládami, bude konečně svobodný, a jsem hrdý na podporu, kterou poskytuje prezident Trump a Spojené státy.
Demokratický senátor John Fetterman také vyjádřil podporu útokům a řekl:
Prezident Trump byl ochoten udělat to, co je správné a nutné, aby v regionu nastal skutečný mír. Bůh žehnej Spojeným státům, naší skvělé armádě a Izraeli.
Republikánský zástupce Thomas Massie byl proti vojenské akci a řekl: Jsem proti této válce.
Toto není „America First“. Trump ÍránAž se Kongres znovu sejde, budu spolupracovat s [demokratickým zástupcem Ro Khannou], abych vynutil hlasování Kongresu o válce s Íránem.
Pětihvězdičkový hotel Fairmont v Dubaji byl zachvácen plameny po tom, co se jevilo jako íránský odvetný útok.
Záběry šířené na sociálních sítích ukazují okamžik, kdy objekt zasáhl luxusní hotel, po kterém následovala hlasitá exploze. Nebylo okamžitě jasné, zda budovu zasáhla raketa nebo dron.
Úřady emirátu Dubaj ve Spojených arabských emirátech později potvrdily, že k incidentu došlo v budově v luxusní čtvrti Palm Jumeirah. Počet obětí zatím není znám.
Desítky tisíc zahraničních turistů uvízly ve Spojených arabských emirátech, kde jsou od dnešního rána uzavřena letiště v důsledku společných útoků USA a Izraele na Írán. Ruský úřad pro cestovní ruch uvedl, že v zemi se v současné době nachází přibližně 50 000 ruských občanů.
Úředník z námořní mise Evropské unie Aspides uvedl, že plavidla přijímají VHF vysílání od íránských revolučních gard, které říká, že „žádná loď nesmí proplout Hormuzským průlivem“, informovala agentura Reuters.
Britská agentura pro námořní obchodní operace rovněž uvedla, že obdržela několik zpráv od plavidel operujících v Perském zálivu, které uvedly, že přijaly zprávy o uzavření Hormuzského průlivu.
Úžina je nejdůležitější trasou pro vývoz ropy na světě, která spojuje největší producenty ropy v Perském zálivu, jako jsou Saúdská Arábie, Írán, Irák a Spojené arabské emiráty, s Ománským zálivem a Arabským mořem.
Úředník uvedl, že Írán žádný takový rozkaz oficiálně nepotvrdil. Teherán již roky vyhrožuje, že v odvetě za jakýkoli útok na Islámskou republiku zablokuje úzkou vodní cestu.
V předvečer útoků USA a Izraele americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) odhadla, že i kdyby byl při operaci zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí, nahradili by ho pravděpodobně radikální představitelé Islámské revoluční gardy (IRGC), uvedly dva zdroje agentuře Reuters.
Hodnocení, která byla vypracována v uplynulých dvou týdnech, se obecně zabývala tím, co by se mohlo v Íránu stát po zásahu USA a do jaké míry by vojenská operace mohla vyvolat změnu režimu v Islámské republice – což je nyní jasným cílem Washingtonu.
IRGC je elitní vojenská síla, jejímž účelem je chránit šíitskou muslimskou duchovní vládu v Íránu.
Zprávy zpravodajské služby neobsahovaly žádné definitivní závěry, uvedly zdroje, které hovořily pod podmínkou anonymity, aby mohly diskutovat o zpravodajských záležitostech.
Bílý dům sdělil, že americký ministr zahraničí Marco Rubio zavolal před zahájením útoků nejvyšším demokratickým a republikánským zákonodárcům, kteří jsou členy takzvané Gang of Eight, aby je o útocích informoval.
Pentagon také po zahájení operace zaslal oznámení o útocích výborům pro ozbrojené síly Sněmovny reprezentantů a Senátu.
Demokraté v Kongresu však dnes ráno velmi hlasitě kritizovali rozhodnutí Trumpovy administrativy vrhnout USA do konfliktu bez souhlasu Kongresu.
Jim Himes, nejvyšší demokrat ve výboru pro zpravodajské služby Sněmovny reprezentantů, který je také členem Gang of Eight, v prohlášení uvedl: „Vše, co jsem od administrativy před a po těchto útocích na Írán slyšel, potvrzuje, že se jedná o válku z vlastní vůle bez strategického cíle.“
Demokratická senátorka Elissa Slotkinová v prohlášení uvedla, že americká operace proti Íránu „nevypadá jako jednorázová akce“, a vyjádřila soustrast vojákům a jejich rodinám v této oblasti.
Slotkinová, zákonodárkyně z Michiganu, také poznamenala, že mnoho jejích voličů má rodiny na Blízkém východě, „které jsou nyní v ohrožení, protože Írán útočí na řadu zemí“.
„Jako bývalá důstojnice CIA, která sloužila třikrát v Iráku, nemám pro íránskou vládu žádné sympatie,“ uvedla Slotkinová, která zasedá v senátním výboru pro ozbrojené síly. Zdůraznila však, že Donald Trump „nepředložil americkému lidu své argumenty“.
Dodala: „Nestanovil cíle ani bezprostřední hrozbu ze strany Íránu, která by ospravedlňovala riziko širší regionální války. A nedodržel ústavu a nepředložil tuto otázku Kongresu, než zavázal naši zemi k válce.“
V minulosti vůdci včetně samotného Trumpa „odsoudili spěch do války bez jasných cílů“, poznamenala Slotkinová.
„Pokud chce ohrozit životy, dluží americkému lidu to samé, co požadoval od předchozích prezidentů. A Kongres by se měl vrátit do Washingtonu, aby o těchto otázkách debatoval,“ řekla senátorka.
