Kuba tvrdí, že zabila těžce ozbrojené exulanty, kteří zaútočili z motorového člunu registrovaného v USA
26. 2. 2026
Foto: Marco Rubio
K mimořádnému střetu u pobřeží ostrova došlo uprostřed ropného embarga USA a zvýšeného napětí mezi oběma zeměmi
Kubánské síly zabily čtyři exulanty a dalších šest zranily, kteří vpluli do kubánských vod na motorovém člunu registrovaném na Floridě a zahájili palbu na kubánskou hlídku, uvedla kubánská vláda v době zvýšeného napětí s USA.
Kubánské ministerstvo vnitra uvedlo, že skupina se skládala z protivládních Kubánců, z nichž někteří byli dříve hledáni za plánování útoků. Přijeli z USA oblečeni v maskovacích uniformách a ozbrojeni útočnými puškami, pistolemi, podomácku vyrobenými výbušninami, neprůstřelnými vestami a dalekohledy, uvedlo ministerstvo.
Zranění byli evakuováni a poskytnuta jim byla lékařská péče, zatímco kubánský velitel hlídky byl také zraněn, uvedlo ministerstvo
Americký ministr zahraničí Marco Rubio novinářům řekl, že se nejednalo o operaci USA a že se na ní nepodíleli žádní zaměstnanci americké vlády. Kubánské úřady informovaly USA o incidentu, ale americká ambasáda v Havaně se pokusí nezávisle ověřit, co se stalo, uvedl.
„Nebudeme zakládat naše závěry na tom, co nám [Kuba] řekla, a jsem si velmi, velmi jistý, že se dozvíme celý příběh o tom, co se zde stalo,“ řekl Rubio novinářům během cesty do karibské země Svatý Kryštof a Nevis
„Jakmile shromáždíme více informací, budeme připraveni odpovídajícím způsobem reagovat,“ řekl. „Stačí říci, že je velmi neobvyklé vidět takové přestřelky na otevřeném moři.“
Generální prokurátor Floridy uvedl, že nařídil vyšetřování incidentu. „Kubánské vládě nelze věřit a uděláme vše, co je v našich silách, aby tito komunisté nesli odpovědnost,“ řekl James Uthmeier.
Kuba uvedla, že identifikovala šest zadržených osob z lodi, z nichž dvě, Amijail Sanchez Gonzalez a Leordan Enrique Cruz Gomez, byly podle jejích tvrzení dříve hledány na Kubě pro podezření z plánování teroristických činů.
Další čtyři byli identifikováni jako Conrado Galindo Sariol, Jose Manuel Rodriguez Castello, Cristian Ernesto Acosta Guevara a Roberto Azcorra Consuegra.
Kuba navíc uvedla, že na kubánském území zadržela dalšího kubánského muže, Duniela Hernandeze Santose, který podle ní přijel na ostrov z USA, aby infiltrátory přivítal.
Jeden z mrtvých byl identifikován jako Michel Ortega Casanova. Ostatní tři mrtví ještě nebyli identifikováni, uvedla Kuba.
Ke střetu došlo v oblasti, kde mírná zemědělská půda přechází v Floridský průliv s bílými plážemi pod kymácejícími se palmami.
Rozptýlené ostrovy u pobřeží jsou silně militarizované, protože jsou častým místem, odkud Kubánci prchající do USA vyplouvají na svých vorech a kde také přistávají převaděči lidí na rychlých člunech.
V roce 2022, v době vrcholící migrační krize na Kubě, došlo k několika incidentům. V červnu téhož roku u Bahía Honda západně od Havany kubánské úřady uvedly, že opětovaly palbu proti člunu převážejícímu migranty a zabily jednu osobu. V říjnu přeživší uvedli, že jejich člun byl v blízkosti narazen pobřežní stráží. Sedm migrantů zemřelo, včetně dvouleté dívky Elizabeth Meizoso.
Je to téměř přesně 30 let od dne, kdy kubánské letectvo zabilo čtyři lidi, když sestřelilo dvě malá letadla patřící skupině Brothers to the Rescue, kubánské exilové skupině, která shazovala letáky na Havanu. Tvrdili, že pomáhají lidem uprchnout z ostrova.
Tato událost, při které zemřeli Carlos Alejandre (45), Armando Costa (29), Mario De la Peña (24) a Pablo Morales (29), ukončila oteplení vztahů mezi USA a Kubou.
USA brzy zvýšily sankce vůči ostrovu prostřednictvím zákona Helms Burton Act, který umožňuje americkým společnostem, jimž byl během revoluce v roce 1959 zabaven majetek, žalovat zahraniční společnosti, které tento majetek využívají.
Jedná se o jednu z nejcitlivějších otázek mezi oběma zeměmi a dva takové případy nyní projednává Nejvyšší soud USA. V USA se také objevují snahy o vznesení obvinění proti bývalému kubánskému prezidentovi Raúlovi Castrovi za zabití členů organizace Brothers to the Rescue, v naději, že se podaří vytvořit podobný záminku pro intervenci, jaký byl použit při únosu Nicoláse Madura ve Venezuele.
Trumpova administrativa mírně uvolnila embargo na dodávky ropy z Venezuely na Kubu kvůli rostoucí energetické a humanitární krizi na ostrově, kterou ještě zhoršila blokáda ze strany USA.
Americké ministerstvo financí ve středu oznámilo, že nyní povolí americkým a některým mezinárodním společnostem přeprodávat ropu a ropné produkty venezuelského původu na Kubě, čímž otevře potenciální záchrannou linku mezi kubánskými domácnostmi a soukromými podniky, které byly zdevastovány zastavením dovozu paliv z Venezuely.
Toto neobvyklé rozhodnutí bylo učiněno „v solidaritě s kubánským lidem“ a bylo zaměřeno na snahu „zlepšit životní podmínky a podpořit nezávislou ekonomickou činnost“, uvedlo ministerstvo financí.
Napětí mezi Washingtonem a Havanou prudce vzrostlo poté, co USA v lednu zahájily operaci s cílemzajmout Madura a odstranit tak jednoho z hlavních spojenců Kuby v regionu.
Úředníci vlády v čele s Rubiem, synem kubánských přistěhovalců a jestřábím odpůrcem komunistické kubánské vlády, vyzvali USA, aby zvýšily tlak na Havanu v době, kdy USA předvádějí svou sílu v celé Latinské Americe.
USA po operaci zaměřené na dopadení Madura přerušily Kubě hlavní zdroj obživy a převzaly kontrolu nad vývozem značné části ropy z Caracasu. Před razií proti Madurovi byla Venezuela klíčovým dodavatelem ropy na Kubu. USA také pohrozily uvalením cel na další důležité dodavatele, jako je Mexiko, aby zastavily dodávky ropy a paliva na Kubu.
Směrnice amerického ministerstva financí a obchodu stanovily, že ropa a ropné produkty mohou být prodávány podnikům a soukromým domácnostem, ale nikoli vládním institucím, což v praxi znamená, že se spoléhá na to, že kubánská vláda bude tuto dohodu respektovat.
„Tato příznivá licenční politika se vztahuje na transakce, které podporují kubánský lid, včetně kubánského soukromého sektoru (např. vývoz pro komerční a humanitární účely na Kubě),“ uvádí se v pokynech, ale zakazuje transakce s „kubánskou armádou, zpravodajskými službami nebo jinými vládními institucemi“.
V současné době kubánská vláda údajně vydala 10 licencí soukromým podnikům na dovoz paliva v takzvaných ISO nádržích, které se vejdou do standardních kontejnerových prostor na nákladních lodích. To však krizi příliš neulehčí. Aby Kuba mohla dobře fungovat, potřebuje podle odhadů 100 000 barelů denně.
Embargo vedlo k akutní energetické krizi na ostrově. Velká část země je postižena výpadky elektřiny, které mohou trvat 12 až 20 hodin denně. Regionální představitelé uvedli, že blokáda a z ní vyplývající hospodářská krize by mohly mít dopad na migraci, bezpečnost a hospodářskou stabilitu v jiných částech Karibiku.
Mexické ministerstvo zahraničí ve středu oznámilo, že v úterý vyslalo druhou zásilku humanitární pomoci, včetně fazolí a sušeného mléka. Kanada poprvé oznámila, že poskytne potravinovou pomoc v hodnotě 6,7 milionu dolarů prostřednictvím OSN, nikoli kubánské vlády.
„To je kanadská zahraniční politika,“ řekla kanadská ministryně zahraničních věcí Anita Anandová. „Zaměřujeme se na humanitární situaci.“
Rubio uklidňoval vedoucí představitele na zasedání Karibského společenství (Caricom) na Svatém Kryštofu a Nevisu. Jamajský premiér a odstupující předseda Caricomu Andrew Holness uvedl, že podporuje „konstruktivní dialog mezi Kubou a USA zaměřený na deeskalaci, reformy a stabilitu“.
Zdroj v angličtině ZDE
