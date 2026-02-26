Příspěvek na blogu připravil IBM o 30 miliard dolarů za jediné odpoledne
26. 2. 2026
čas čtení 2 minuty
Alex J. Bruna:
Ne produkt. Ne špatný výsledky. Ne konkurence s nižší cenou. Pětiminutový blog, ve kterým Anthropic vysvětlil, že Claude umí číst COBOL.
IBM spadlo o 13 %. Nejhorší den akcie od října 2000. Čtvrt století stability ukončil jeden příspěvek na firemním blogu.
Proč tak brutální dopad?
Protože 95 % bankomatových transakcí v USA běží na COBOLu. Stovky miliard řádků kódu pohání banky, pojišťovny, aerolinky, vládní systémy. Vývojáři, co to napsali, jsou v důchodu nebo pod drnem. Najít někoho, kdo tomu rozumí, je každým rokem těžší.
Hradba IBM nikdy nebyla technologie. Byla to skutečnost, že tomu nikdo jinej nerozuměl. Celý konzultantský impéria existovaly proto, že ten kód byl příliš starej, příliš zamotanej a příliš kritickej na to, aby se ho někdo odvážil změnit. Firmy platily miliardy, protože alternativa byl kolaps systémů.
A pak Anthropic napsal blog. Claude Code umí mapovat závislosti napříč tisíci řádky COBOLu, dokumentovat workflow, identifikovat rizika migrace a překládat legacy logiku do moderních jazyků.
Modernizace za kvartály místo let. Trh si to přeložil jednoduše: kněžstvo právě ztratilo monopol na posvátnej jazyk.
A tohle není poprvý. Předchozí pátek Anthropic oznámil Claude Code Security pro skenování bezpečnostních zranitelností. CrowdStrike dolů o 8-18 %. Okta dolů o 9 %. Cloudflare dolů. Jedna firma sériově likviduje legacy moaty blogposty.
Ale teď to začne bejt skutečně surreálný.
STEJNÁ firma, o pár dní později, zveřejnila důkazy o průmyslový krádeži svých schopností třemi čínským AI laby.
A den nato si Pentagon předvolal CEO téhle samý firmy na schůzku. Hegseth dal Amodeimu ultimátum do pátku: buď otevřete Claude pro armádu bez omezení, nebo vás označíme za supply chain risk (označení normálně vyhrazený pro Huawei nebo ruský firmy) a případně použijem Defense Production Act z roku 1950, abysme vás donutili.
Anthropic odmítá ustoupit ve dvou věcech: autonomní zbraně bez lidského dohledu a masový sledování amerických občanů.
Firma, která ničí legacy byznysy rychlejc, než je trh stihne přecenit, je současně pod tlakem vlastní vlády a systematicky vykrádaná zahraničními konkurenty.
Její CEO řekl na podcastu Dwarkesh Patel, že pokud se odhady příjmů minou byť o rok, zkrachuje.
Pentagon ji chce donutit sloužit bez podmínek. Čínský laby na ni běží průmyslovou špionáž. A ona právě dokázala, že umí odpařit 30 miliard tržní kapitalizace pondělním blogpostem.
Ať si o AI disruption myslíte cokoliv, akcie IBM právě tu debatu uzavřely.
