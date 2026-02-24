Pokud umělá inteligence nahradí lidskou práci, kdo rozhodne o tom, kdo bude smět jíst?
24. 2. 2026
Uprostřed diskuzí o tom, že umělá inteligence převezme naše pracovní místa, zůstává nezodpovězená důležitá otázka: jak se budeme živit
Jak se budeme živit? To je nejdůležitější otázka, která není vážně řešena uprostřed všech diskuzí o tom, zda umělá inteligence nakonec převezme všechna naše pracovní místa.
Ačkoli se tato technologie jeví jako impozantní, podobné obavy se objevovaly opakovaně od průmyslové revoluce a většina dospělých v produktivním věku zůstává zaměstnána. Stále však chybí seriózní debata o tom, co dělat, pokud se tato budoucnost skutečně stane realitou.
Pro Sama Altmana z Open AI „může být budoucnost mnohem lepší než současnost“, protože AI nás udělá nesmírně bohatými. To se však jeví jako riskantní předpoklad pro téměř všechny kromě Altmana a jeho kolegů techno-oligarchů.
I kdyby AI přinesla obrovskou ekonomickou prosperitu, její rozdělení zůstane politickou výzvou. Tato situace vyžaduje seriózní a otevřenou debatu o tom, jak budou plody této prosperity rozděleny mezi lidstvo.
Řešení této otázky má dvě části. První se týká toho, jak navrhnout technicky účinný systém pro přerozdělování plodů ekonomiky, když stroje převezmou kontrolu a podíl práce na příjmech nakonec klesne téměř na nulu.
Důležitější otázkou však je, jak tato ekonomická reorganizace přetvoří mocenské struktury. Kdo bude rozhodovat o tom, co zdanit, až AI zničí příjmy z práce, které jsou hlavním zdrojem příjmů vlády ve většině vyspělých zemí? Kdo rozhodne, kolik budou moci spotřebovávat běžní lidé, kteří nemají podíl na revoluci v oblasti umělé inteligence?
Jak bude organizována společnost ve světě, ve kterém stroje generují většinu nebo veškerý ekonomický výstup a několik desítek technologických miliardářů bude rozhodovat o tom, jaký podíl světových zdrojů – peněz, energie, nerostných surovin – by měl být přidělen na další rozšiřování nadlidské inteligence? Kdo další bude mít slovo v tom, zda nasměrovat více zdrojů například do zdravotnictví, zemědělství nebo vzdělávání?
„Potřebujeme zábrany, které zachovají lidskou činnost, lidský dohled a lidskou odpovědnost,“ poznamenal generální tajemník OSN António Guterres na summitu AI Impact Summit v Novém Dillí minulý týden. O budoucnosti AI „nemůže rozhodovat hrstka zemí ani ji nelze ponechat na libovůli několika miliardářů“.
V kruzích zabývajících se umělou inteligencí probíhá živá debata o výzvě „sladění“ – zajištění toho, aby stroje fungovaly tak, aby sloužily cílům těch, kdo je provozují. Větší výzvou je sladit cíle systémů umělé inteligence a jejich vlastníků s širšími cíli společnosti. Umělá inteligence bude dělat mnoho věcí, které budou mít důsledky pro nás všechny. Naše nástroje demokratického řízení se zdají příliš slabé na to, aby omezily touhy oligarchů, kteří stojí v čele těchto nových technologií.
Technologické změny vedly k šíření demokracie po celém světě, protože vzestup městské dělnické třídy se ukázal jako nepostradatelný pro ekonomiku a politické systémy se přizpůsobily, aby ji zastupovaly. Ale pokud se práce obyčejných lidí stane irelevantní, co se stane s mocí lidí ovlivňovat jejich systém vlády?
Anton Korinek a Lee Lockwood z University of Virginia sestavili příručku s nápady o tom, jak by mohly fungovat veřejné finance v éře umělé inteligence. Navrhují, že spotřební daně zpočátku nahradí výpadek příjmů z práce, které klesnou na nulu. Ve světě ovládaném umělou superinteligencí by se však stopa lidské spotřeby zmenšila, protože většina výnosů z ekonomické produkce strojů by byla reinvestována, což by vyžadovalo daň z kapitálu, která by nesla většinu zátěže.
Daně by možná mohly být také použity ke zpomalení přechodu. Další myšlenkou, kterou diskutují Korinek a Joe Stiglitz z Kolumbijské univerzity, je, že v raných fázích, kdy si lidská práce zachová svůj význam, by daně mohly být použity k nasměrování technologických investic na technologie, které pomáhají pracovníkům lépe vykonávat jejich práci, místo aby je nahrazovaly. Korinek a Lockwood navrhují další daně, například z nemovitostí, spektra nebo dat, nebo monopolních rent, které nepřispívají k blahobytu společnosti.
Zní to proveditelně. Problémem je, že majitelé těchto disruptivních technologií musí být přesvědčeni, aby udělali něco, co pro ně není přirozené: sdílet. Daně v USA činí méně než 26 % HDP, což je o 8 procentních bodů méně než průměr OECD. Daně z kapitálu činí něco málo přes 2 % HDP. Tato čísla budou muset být mnohem vyšší, protože lidé již nebudou mít mzdy, z nichž by mohli žít, a budou více závislí na štědrosti vlády.
Nezadržujte dech. Globální daňová dohoda OECD, finalizovaná v roce 2021, byla navržena tak, aby omezila schopnost amerických technologických společností, jako jsou Amazon, Google a Meta, provádět daňové přesuny a ukládat zisky v jurisdikcích s nejnižšími daněmi, které dokážou najít. Zatímco Bidenova administrativa dohodu obecně podporovala, Donald Trump – jehož kampaň těží z téměř 400 milionů dolarů v darech od různých technologických oligarchů – z ní na začátku roku 2025 jednostranně odstoupil.
Vzhledem k rozsahu a šíři očekávané AI revoluce mohou být zapotřebí neobvyklé nápady, aby se společnost udržela nad vodou. Jedním z nich by mohlo být přímé rozdělení kapitálu podniků zabývajících se umělou inteligencí. Daně by mohly být vybírány spíše v akciích než v hotovosti, aby se postupem času nashromáždil veřejný podíl. Radikálnějším návrhem by bylo, aby vláda namísto zdanění výnosů z investic do AI předem vyvlastnila část akcií, které by přerozdělila mezi obyvatelstvo a přímo poskytla lidem podíl na slibované hojnosti AI.
„Pokud se vývoj AI zastaví, výnosy zůstanou skromné; pokud AI transformuje ekonomiku, výnosy pravděpodobně porostou,“ napsali Korineck a Lockwood. „Tato automatická úprava se ukazuje jako cenná vzhledem k radikální nejistotě obklopující vývoj AI.“
Tyto velké myšlenky však čelí velkým výzvám. Vlády budou muset jednat dříve, než umělá inteligence příliš naroste, což se v současné situaci jeví jako nepravděpodobné.
Technologičtí oligarchové, kteří stojí v čele této revoluce, také energicky odporovali snahám vlády omezit jejich moc nebo jim vzít peníze. Navzdory svému nejlepšímu úsilí nemesis Silicon Valley Lina Kahn během svého působení jako hlavní protimonopolní úřednice prezidenta Joea Bidena v čele Federální obchodní komise nedokázala prolomit technologické monopoly.
Mezitím bohatí lidé ze Silicon Valley nejen mobilizují obrovské zdroje k ovlivňování americké politiky. Jako plán B pracují na vybudování svých vlastních „síťových států“, ať už v Grónsku, v Nigérii, v Hondurasu nebo na karibském ostrově Nevis, v naději, že se vyhnou demokratickému vládnutí, pokud se jim nepodaří prosadit svou vůli v rámci americké demokracie.
Kdo ví, co by mohli udělat, až nahradí veškerou lidskou práci. Pokud se umělá inteligence stane tak mocnou, jak očekávají oligarchové ze Silicon Valley, jedinou dostupnou strategií, jak nás všechny po skončení práce uživit, bude možná pokorně prosit magnáty.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse