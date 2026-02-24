Česko: Hájení vlastního kmene

Místo aby byla vedena debata o tom, že by měla být Ukrajina podporována více, protože data ukazují, že je podporována málo, reakce jsou buď osobní útoky, nebo obhajoba minulé vlády, že pomoc takhle stačí.
Všichni se sice tváří, jak jim jde o pomoc Ukrajině, ale zjevně jde mnohým mnohem více o podporu "svých" politiků. Protože každý, komu jde skutečně o pomoc Ukrajině, by řešil, jak je možné, že česká pomoc je menší, než slovenská.
Jenže tady zjevně nejde zdaleka tolik o Ukrajinu, jako o hájení vlastního kmene.
A lidé, jako třeba já, kteří by si přáli, aby byla podpora Ukrajiny mnohem větší a odpovídala prohlášením minulé vlády, jsou uráženi.
Je to smutné i komické zároveň.
Diskuse