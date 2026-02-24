Haaretz: Izraelské popírání vysokého počtu lidí, které Izrael zabil v Gaze, bylo strategickým rozhodnutím
24. 2. 2026
Kdyby Izrael již dříve uznal věrohodnost údajů z Gazy, jak to učinil nedávno, posílilo by to povědomí o tom, jaké to byly vojenské akce, jak doma, tak v zahraničí, a zesílil by tlak na jejci ukončení, píše komentátor Yagil Levy
Počet mrtvých civilistů je v dnešní době předmětem sporů v každé válce. Tento spor se vyznačuje metodologickými argumenty o tom, jak se mrtví počítají, ale za ním se skrývá jasně politická otázka: ten, kdo ovládá čísla, ovládá také narativ, který válka vytváří. Válka v pásmu Gazy není v tomto ohledu výjimkou.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze ovládané hnutím Hamás poskytlo údaje o počtu lidí zabitých během války. Izrael tvrdil, že tyto údaje jsou nespolehlivé, ale svět je přijal jako důvěryhodné a dokonce tvrdil, že jsou podhodnocené. Izraelská armáda také nedávno oznámila, že uznává jejich věrohodnost.
Tato posedlost čísly odhaluje mechanismy popírání, které Izraeli umožnily zabít nejméně 70 000 obyvatel Gazy, z nichž drtivá většina byli civilisté chránění mezinárodním právem. Tyto mechanismy popírání hrály klíčovou roli u židovských Izraelců, kteří se ztotožňují s levicovým centrem.
Jejich slepá podpora války byla pro vládu nezbytná, aby ji mohla uměle prodloužit ve jménu iluze o zničení Hamásu. A zachování této iluze vyžadovalo zamlčení morální ceny. Vedle aktivní role médií v tomto utajování přispěl k zamlčení počtu zabitých lidí také oficiální Izrael.
Toto je první válka v Gaze, ve které se Izrael zdržel zveřejnění vlastních čísel. Státní instituce však mohly pravděpodobně shromáždit údaje o zabíjení civilistů, kdyby chtěly, nebo alespoň ověřit či vyvrátit zprávy z Gazy.
Tento přístup se někdy nazývá „strategická ignorance“. Zdůrazňování nespolehlivosti číselných odhadů proměnilo nejednoznačnost ve výhodu pro ty, kteří chtěli válku ospravedlnit. Tímto způsobem se diskuse odklonila od morální otázky k technické otázce, jak se mrtví počítali. A skutečně, mnoho Izraelců se stalo odborníky na metodiky počítání mrtvých, aby zpochybnili čísla Hamásu, a tím pomohli zamlžit morální cenu války.
Kdyby Izrael uznal věrohodnost údajů z Gazy, jak to učinil nedávno, posílilo by to povědomí o ceně téválky jak doma, tak v zahraničí, a zesílil by tlak na její ukončení. Nejlepším důkazem úspěchu státu na domácí půdě je skutečnost, že podle Izraelského institutu pro demokracii v době druhého výročí začátku války, krátce před jejím koncem, byla drtivá většina veřejnosti přesvědčena, že válka by měla skončit, avšak i mezi židy, kteří se hlásili k levici, pouze 5 % si myslelo, že by měla skončit kvůli škodám, které způsobovala civilistům.
Doplňkovým mechanismem popření je to, co sociolog Stanley Cohen nazval „implikativní popření“. Nejedná se o popření faktů ani jejich přijímaného výkladu, ale o zbavení se odpovědnosti za jejich morální důsledky. Tak i zdánlivě umírnění Izraelci, kteří nepopírali údaje o Gaze (pomineme ty, kteří byli hrdí na počet zabitých lidí), ospravedlňovali zabíjení tvrzením, že Izrael bojuje morálněji než Amerika v Iráku.
Toto tvrzení nemá žádnou faktickou oporu. I kdybychom přijali přehnané tvrzení Izraele, že zabilo asi 23 000 teroristů (tvrzení, které zesílil izraelský Institut pro národní bezpečnostní studia), znamená to, že nejméně dvě třetiny obětí byli civilisté. To jsou dvě třetiny z 70 000 obětí, které podle zprávy vlády Gazy zahynuly, což je číslo, které Izrael, jak již bylo uvedeno, nyní přijímá. To je vyšší procento než v irácké válce, kde podíl civilních obětí, za které byly přímo odpovědné Amerika a její spojenci, činil zhruba polovinu všech obětí.
Oznámení Izraele, že uznává věrohodnost údajů z Gazy, může být proto prvním krokem na cestě k přijetí odpovědnosti za to, co v Gaze udělal.
