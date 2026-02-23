Užívání konopí u dospívajících je spojeno se zdvojnásobením rizika psychotických a bipolárních poruch
23. 2. 2026
Longitudinální studie sledovala 463 396 dospívajících ve věku 13 až 17 až 26 let a zjistila, že užívání konopí v minulých letech během dospívání bylo spojeno s významně vyšším rizikem psychotických a bipolárních poruch (dvojnásobným), ale i depresivních a úzkostných poruch.
Studii, kterou provedli výzkumníci z Kaiser Permanente, programu Getting it Right from the Start Institutu veřejného zdraví, University of California, San Francisco a University of Southern California, analyzovala data elektronických zdravotních záznamů z rutinních návštěv u pediatrů v letech 2016 až 2023.
Užívání konopí předcházelo psychiatrickým diagnózám v průměru o 1,7 až 2,3 roku. Longitudinální design studie posiluje důkazy, že vystavení konopí u dospívajících je potenciálním rizikovým faktorem pro rozvoj duševních onemocnění.
"Jak se konopí stává silnějším a agresivnějším marketingem, tato studie naznačuje, že užívání konopí u dospívajících je spojeno s dvojnásobným rizikem vzniku psychotických a bipolárních poruch, což jsou dvě z nejzávažnějších duševních poruch," uvedla Lynn Silver, M.D., ředitelka programu Getting it Right from the Start, programu Public Health Institute, a spoluautorem studie.
Důkazy stále více ukazují na potřebu naléhavé reakce veřejného zdraví – takové, která sníží účinnost produktu, upřednostní prevenci, omezí vystavení a marketing u mládeže a začne považovat užívání konopí u dospívajících za vážný zdravotní problém, nikoli za neškodné chování.
Konopí je nejpoužívanější nelegální drogou mezi dospívajícími v USA. Studie Monitoring the Future ukazuje, že užívání roste s úrovní ročníku – z přibližně 8 % v 8. třídě na 26 % ve 12. třídě – a národní průzkumy ukazují, že více než 11 % všech amerických teenagerů ve věku 12 až 17 let uvádí užívání v minulých letech.
Současně průměrné hladiny THC v kalifornském květu konopí nyní přesahují 20 %, což je výrazně více než v předchozích desetiletích, a koncentráty mohou přesáhnout 95 % THC.
Na rozdíl od mnoha předchozích studií výzkum zkoumal jakékoli samohlášené užívání konopí v uplynulých letech, s univerzálním screeningem dospívajících během standardní pediatrické péče, místo aby se zaměřoval pouze na těžké užívání nebo poruchu užívání konopí.
"I po zohlednění předchozích duševních onemocnění a užívání jiných návykových látek měli adolescenti, kteří uvedli užívání konopí, výrazně vyšší riziko rozvoje psychiatrických poruch – zejména psychotických a bipolárních poruch.
Studie také zjistila, že užívání konopí je častější mezi adolescenty zapsanými do Medicaid a těmi žijícími v sociálně-ekonomicky znevýhodněnějších čtvrtích, což vyvolává obavy, že rozšiřování komercializace konopí by mohlo zhoršit stávající nerovnosti v duševním zdraví.
