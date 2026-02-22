O čem se v sobotu na demonstracích v ČR nemluvilo: Krize sirotků v Gaze: 40 000 dětí vyrůstá bez rodičů
22. 2. 2026
Téměř 40 000 dětí v Gaze čelí bezprecedentní humanitární katastrofě poté, co ztratily jednoho nebo oba rodiče, což UNICEF popsal jako největší krizi sirotků v moderní historii.
Tyto děti trpí vážnými psychickými a fyzickými traumaty uprostřed rozsáhlého ničení infrastruktury a kolapsu základních služeb. Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci a přetíženým podpůrným systémům se jejich každodenní život stal synonymem utrpení, ztráty a nejistoty.
Zpráva vysílaná stanicí Al Jazeera v rámci pořadu „Hlasy z Gazy“ poukázala na lidskou realitu, která se skrývá za čísly. Jedna babička, která nyní vychovává svá osiřelá vnoučata, popsala jejich neutuchající smutek a touhu.
„Čekají u okna na svou mrtvou matku,“ řekla. „Cítí hlubokou prázdnotu, ale snažíme se je utěšit, jak jen to jde.“
Další dítě se podělilo o své úsilí starat se o čtyři sourozence a bratrance poté, co byli zabiti oba jeho rodiče. Popisovalo svůj život jako extrémně obtížný a zdůrazňovalo, že lásku a útěchu rodičů nelze nahradit, ani oddanými prarodiči.
Děti nucené převzít role dospělých
Regionální mluvčí UNICEF Salim Oweis uvedl, že oficiální čísla pravděpodobně podceňují skutečný rozsah krize. Mnoho dětí přišlo o rodiče při přímých útocích na obytné domy a čtvrti, zatímco jiné zůstaly trvale postižené.
Oweis odhalil, že více než 3 000 dětí přišlo o oba rodiče, což mnoho z nich přimělo převzít odpovědnost za své mladší sourozence. Probíhají snahy o sjednocení sirotků s členy širší rodiny a poskytnutí psychologické a finanční podpory, ale humanitární agentury varují, že potřeby daleko přesahují dostupné zdroje.
Vzdělávací systém v troskách
Mezitím UNRWA oznámila, že 94 procent škol v Gaze bylo zničeno. Omezené vzdělávání bylo obnoveno prostřednictvím dočasných škol a stanových učeben, které slouží přibližně 300 000 dětem, z nichž asi 70 000 dochází do školy osobně.
Mediální poradce UNRWA Adnan Abu Hasna uvedl, že sirotci mají přednostní nárok na zdravotní péči, psychologické služby a sociální podporu. Nicméně kvůli nedostatku učeben, školních potřeb, oblečení a zimních potřeb zůstávají obrovské problémy, zejména proto, že vysídlené rodiny bojují o přežití v drsných povětrnostních podmínkách.
Generace poznamenaná ztrátou
Devastující dopad izraelské války v Gaze, která začala v říjnu 2023, nadále ovlivňuje životy stovek tisíc dětí. Mnohé z nich přišly o rodiče, končetiny nebo pocit bezpečí, což z nich činí nejzranitelnější oběti konfliktu.
Pro sirotky z Gazy mají tyto důsledky dalekosáhlé dopady, které přesahují pouhé přežití. Čelí nejisté budoucnosti bez stability, ochrany a emocionální podpory, kterou poskytují rodiny, což vyvolává obavy ze ztracené generace vyrůstající ve stínu války, smutku a dlouhodobého strádání.
Zdroj v angličtině ZDE
