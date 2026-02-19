Zelenskyj, kdysi populární válečný vůdce Ukrajinců, ztrácí na lesku
Po rozsáhlé invazi Ruska se Ukrajinci semkli kolem prezidenta, ale korupční skandál oslabil jeho přitažlivost. Od svého zvolení v roce 2019 jako protikorupční outsider se štěstí Volodymyra Zelenského obrátilo.
Od mesiáše k vyvrhelovi
V roce 2019, kdy Zelenskyj kandidoval na prezidenta, byl známým komickým hercem, nejlépe známým pro roli učitele, který se probudí a zjistí, že byl zvolen hlavou státu poté, co se stalo virálním video, na kterém tajně natočení žáci natočili jeho tirádu proti korupci.
Ve své kampani použil podobnou protikorupční rétoriku jako jeho filmová postava a prezentoval se jako outsider vůči zakořeněným oligarchickým sítím, které dominovaly ukrajinské politice.
To oslovilo voliče zklamané stávajícím stavem a on dosáhl drtivého vítězství, když získal 73 procent hlasů.
Poté, co se Zelenskyj dostal k moci, začala realita vládnutí nahlodávat jeho image obyčejného člověka, když se nejprve musel vypořádat s energetickou krizí a poté s dopady globální pandemie covidu.
V prosinci 2021, dva měsíce před začátkem války, byla jeho popularita podle Kyjevského mezinárodního institutu sociologie pouze 31 procent.
Peter Dickinson, britský vydavatel časopisu Business Ukraine a redaktor služby UkraineAlert Atlantické rady, považuje tento cyklus za běžný v ukrajinské politice.
Ukrajinská demokracie je „velmi živá“ a „velmi dynamická“, ale také „v mnoha ohledech velmi nezralá“ a často připomíná „soutěž popularity na střední škole“. Politika se točí spíše kolem jednotlivců než kolem institucí, dodal.
Vůdci jsou zpočátku přijímáni jako národní spasitelé, ale jakmile se nenaplní očekávání rychlé změny, jsou rychle odmítnuti, což Dickinson nazývá efektem „od mesiáše k vyvrhelovi“.
Válečný prezident z lidu
24. února 2022 Rusko napadlo Ukrajinu a Zelenskyj se přes noc stal válečným prezidentem.
Oblečený v neformálním zeleném vojenském tričku oslovil národ v sérii videí, která natočil sám a zveřejnil na sociálních médiích.
Jeho vášnivé projevy vyzývaly Ukrajince, aby se chopili zbraní, a jeho odmítnutí opustit Ukrajinu navzdory varováním ze strany Spojených států mu vyneslo chválu doma i v zahraničí.
Jeho popularita prudce vzrostla a v prvních týdnech invaze dosáhla 91 procent.
Několik lidí, kteří byli v týdnech před plnohodnotnou invazí kritičtí vůči prezidentovi, změnilo v prvních týdnech názor.
Mykhail Hontarenko z Oděsy tehdy řekl Al Jazeera, že si Zelenského oblíbil, protože ho vnímal jako zkušeného baviče, který se náhle ocitl v situaci, která ho donutila projevit skutečné emoce. „ Nemyslím si, že teď hraje; má strach,“ řekl.
Součást establishmentu
Od té doby však ukrajinský prezident tráví méně času na ulici a více času v prezidentském paláci a na diplomatických cestách, kde se snaží získat mezinárodní podporu.
V prosincovém průzkumu Kyjevský mezinárodní institut sociologie zjistil, že zatímco 61 procent Ukrajinců Zelenskému důvěřuje, 32 procent mu nedůvěřuje.
Někteří se domnívají, že by měl potíže s opětovným zvolením v poválečných volbách.
Dickinson uvedl, že je to částečně způsobeno korupčními skandály, do nichž jsou zapleteni jeho spolupracovníci, a vnímáním, že soustřeďuje moc a využívá válečných podmínek k rozšíření prezidentských pravomocí.
Zelenskyj čelí rostoucímu tlaku ze strany Washingtonu, aby uspořádal národní volby v roce 2026, ale to by vyžadovalo právní a ústavní změny v souladu s pravidly válečného stavu v zemi.
V posledních dnech Zelenskyj prohlásil, že je „připraven“ uspořádat volby – pokud Washington a možná i Brusel zajistí jejich bezpečnost.
Na konci roku 2025 otřásl Ukrajinou velký korupční skandál, který vedl k prohlídkám a zatčením vysokých představitelů a podnítil vyšetřování Zelenskyjova nejbližšího okolí, včetně dlouholetého šéfa jeho kanceláře Andrije Jermaka, který rezignoval.
„Ukrajinci jsou v otázce politické korupce velmi, velmi cyničtí, takže pro něj bylo katastrofální, že se do skandálu zapletli jeho osobní přátelé, které jmenoval do vysokých funkcí,“ řekl Dickinson.
Dodal, že nejnovější skandál se týkal energetického sektoru, což je pro Ukrajince obzvláště nepříjemné, vzhledem k tomu, že ruské útoky na infrastrukturu připravily miliony lidí o elektřinu, vodu nebo topení v mrazivých podmínkách.
„Lidé [kdysi] měli pocit, že je obyčejným člověkem z ulice, ale teď je součástí establishmentu,“ řekl Dickinson.
Amina Ismailova, manažerka textilní společnosti v Charkově na severovýchodě Ukrajiny, řekla Al Jazeera, že podle ní je důvěra v Zelenského nižší, než naznačují průzkumy.
Zatímco mnoho vojáků a veteránů nedostává výplatu ani adekvátní zdravotní péči, politici profitují z korupčních praktik – což je pro lidi těžko přijatelné, řekla.
Problémem je podle Ismailové, která se shoduje s mnoha lidmi, s nimiž Al Jazeera hovořila, nedostatek schůdné alternativy.
Několik lidí zmínilo jméno Valerije Zaluzhného, ukrajinského velvyslance ve Velké Británii, ačkoli bývalý šéf ukrajinské armády nikdy neoznámil žádné politické ambice.
Zaluzhnyi, známý jako „železný generál“, má image válečného hrdiny a vojenského stratéga, a Zelenskyjovo rozhodnutí z počátku roku 2024 „obnovit vedení“ a poslat ho do Velké Británie vyvolalo podezření, že ho považoval za potenciální hrozbu pro své prezidentství.
Navzdory současné domácí náladě však mnoho Ukrajinců stále podporuje Zelenskyje jako válečného vůdce.
Dickinson uvedl, že Zelenskyjova reakce na amerického prezidenta Donalda Trumpa při jejich bouřlivém setkání v Oválné pracovně v únoru 2025 – kde byl ukrajinský prezident vnímán jako tlačený nebo ponižovaný Trumpem – vyvolala v Ukrajině vlnu vlastenectví.
Průzkumy veřejného mínění v té době ukázaly okamžitý nárůst jeho popularity.
