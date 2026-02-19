Británie: Všichni propalestinští aktivisté byli zproštěni nejzávažnějších obvinění, která proti nim byla vznesena
V nejnovějším úderu labouristické vládě byli všichni propalestinští aktivisté, takzvaná čtyřiadvacítka "Filton 24" osvobozeni od nejzávažnějších obvinění. Ačkoli případ pokračuje kvůli méně závažným obviněním, představuje to obrovské vítězství a je to další příklad toho, že dnešní labouristická britská vláda je beznadějně mimo realitu. Není divu, že chce zakázat soudní řízení s porotou, píše komentátor z Council Estate Media.
Než budu pokračovat, musím ujasnit, že tento článek nemá za cíl vyzvat k podpoře Palestine Action. Ačkoli byl zákaz této skupiny zrušen Nejvyšším soudem, zůstává v platnosti do vyřešení odvolání. Zastávám názor, že zákaz byl nesprávný, a doufám, že tento článek pomůže objasnit proč.
Případ filtonoivské čtyřiadvacítky se týkal incidentu z roku 2024 v pobočce zbrojovky Elbit Systems ve Filtonu poblíž Bristolu. Šest členů skupiny vstoupilo do továrny s kladivy a červenou barvou. Jejich cílem bylo demontovat stroje, které vyrábějí drony a zbraně pro izraelský genocidní program. Jinými slovy: zachránit životy. Skupina argumentovala, že její akce byly v souladu s mezinárodním právem, protože zabránily nebo se pokusily zabránit nelegálnímu vývozu zbraní.
Záznamy z kamer ukazují, že bezpečnostní strážci uvnitř továrny čelili skupině biči. Já jsem kdysi měl licenci od Úřadu pro bezpečnostní průmysl a mohu potvrdit, že bezpečnostní strážci za žádných okolností nesmějí útočit na vetřelce. A už vůbec nesmějí používat biče! Násilí je povoleno pouze v sebeobraně a nikdy nesmí být nepřiměřené. Obžalovaní však tvrdili, že bezpečnostní strážci je kopali, škrtili, bili biči a dokonce proti nim použili jedno z jejich kladiv. Zdá se, že skupina jednala v sebeobraně, proto byli osvobozeni. To ukazuje, jak nezodpovědné bylo ze strany politiků mluvit o nich, jako by byli vinni.
Šest z Filton 24 bylo zatčeno na místě, proto se jim říká „Filton 6“, a zbytek byl zatčen později za organizování vloupání. Prokurátoři obvinili skupinu z těžkého vloupání (s možností doživotního trestu), násilných nepokojů a trestného poškození majetku.
Obžaloba tvrdila, že skupina měla v úmyslu použít kladiva proti lidem, nejen proti majetku, ale neexistovaly žádné důkazy, které by toto tvrzení podpořily. Kladiva byla použita k vloupání a sabotáži zařízení a poté zřejmě v sebeobraně.
Ačkoli k vloupání došlo před zákazem Palestine Action, Filtonovské čtyřiadvacítce bylo odepřeno propuštění na kauci a bylo s nimi zacházeno jako s teroristy. 18měsíční vazba pro mnoho obžalovaných daleko překročila zákonný šestiměsíční limit. Odůvodnění použité politiky bylo, že se dopustili trestného činu závažného vloupání, vážně zranili policejního důstojníka a představovali riziko útěku. Ve skutečnosti je vláda chtěla potrestat co nejtvrději za to, že rozrušili Izrael. Celá věc byla politická.
Soudní řízení se konalo u Woolwich Crown Court a začalo s filtomnovskou šestkou na začátku roku 2026. Po osmi dnech jednání porota osvobodila všech šest z těžkého zločinu vloupání, protože neshledala úmysl ublížit jednotlivcům. Tři byli také osvobozeni z obvinění z násilných nepokojů a porota se nemohla shodnout na dalších třech. Obvinění z trestného činu poškození majetku nevedlo k žádnému odsouzení, ale nerozhodná porota znamená, že dojde k novému soudnímu řízení. Pět z Fulton 6 bylo propuštěno na kauci po 18 měsících ve vazbě, ale Samuel Corner zůstal ve vazbě až do rozhodnutí prokuratury..
Celých Filton 24 bylo nyní zproštěno obvinění z těžkého zločinu vloupání, nejzávažnějšího obvinění, které mohlo vést k doživotnímu trestu. Jak bylo předvídatelné, mainstreamová média nepodávají úplný obraz situace, což vede k tomu, že mnoho lidí zůstává špatně informováno o tom, co se stalo.
Možné manipulování s důkazy je něco, co mainstreamová média zřídka zdůrazňují. Velká část důkazů předložených proti Filton 24 buď chyběla, byla neúplná, byla zveřejněna pozdě, nebo v případě kamerových záznamů byla potenciálně upravena. Tyto problémy přispěly k osvobození.
Několik kamer CCTV společnosti Elbit pokrývajících kritické oblasti neposkytlo žádné použitelné záběry. Patřily mezi ně i kamery pokrývající klíčové oblasti, jako je výklenek, kde se odehrála většina konfrontací. Čtyři z kamer buď nefungovaly (kde jsem to už slyšel?), nebo kvůli nízké snímkové frekvenci nezaznamenaly žádný pohyb. Záznamy z ostatních kamer nebyly získány ani staženy.
Policistka svědčila, že nestáhla záznamy z některých kamer, protože se zdály neaktivní, i když byly umístěny na klíčových místech. Obhajoba se o dalších chybějících záznamech dozvěděla až během procesu – podle původních map chybělo pouze osm záznamů, zatímco ve skutečnosti jich bylo 12.
Stojí za zmínku, že společnost Elbit Systems měla výhradní přístup k systému CCTV po dobu dvou dnů, než policie shromáždila veškeré záznamy. Ještě horší je, že počáteční stahování prováděli zaměstnanci společnosti Elbit, nikoli policie. Policista v e-mailu varoval společnost Elbit před „mezerami a skoky“ v záznamech a uvedl, že to dává obhajobě „obrovskou příležitost“ zpochybnit důkazy.
Kamery na těle bezpečnostních strážců byly opakovaně vypínány a zapínány, což vyvolávalo dojem, že se jedná o upravené záznamy. Kamery na těle policistů byly v rozporu s výpověďmi bezpečnostních strážců, což dále podkopávalo jejich důvěryhodnost. Záznamy bezpečnostních strážců používajících biče se objevily pouze v neupravených záznamech, které obhajoba získala v průběhu procesu.
Obžaloba se silně opírala o kamerové záznamy, ale tyto záznamy podporovaly spíše argumenty obhajoby než obžaloby. Společnost Elbit nebyla předvolána, aby vypovídala o poruchách svých kamer, a to navzdory odborným znalostem společnosti v oblasti sledování. Proti společnosti Elbit ani policii nebyly vzneseny žádná obvinění v souvislosti s manipulací s důkazy, přičemž nesrovnalosti byly přičítány selhání při zveřejňování informací, technickým problémům nebo nedostatečné kontrole nad důkazy.
To poukazuje na klíčový problém: zatímco nedávné soudní vítězství bylo důležité pro svobodu projevu, vláda, policie a společnost Elbit se stále zdají být nad zákonem. Nestačí je porazit u soudu, je třeba je také pohnat k odpovědnosti. V současné situaci tito lidé nadále zneužívají svou moc, i když je zřejmé, že se dopouštějí pochybení.
Když Vrchní soud zrušil zákaz Palestine Action, byla to pro vládu příležitost omluvit se a přiznat, že se mýlila. Místo toho však zdvojnásobila své úsilí a rozhodla se odvolat. Dokonce hovoří o zavedení nových zákonů zakazujících „extrémní protestní skupiny“, pokud neuspěje.
Bývalá labouristická ministryně vnitra Yvette Cooperová obhajovala zákaz Palestine Action s tím, že se řídila „jasnými radami“ agentur. Uniklé e-maily však naznačují, že vláda přijala tuto radu od společnosti Elbit Systems. Cooperová naznačila, že zákaz byl nezbytný z důvodu „národní bezpečnosti“, ale není jasné, jak pomoc Izraeli při páchání genocidy prospívá naší národní bezpečnosti.
Cooperovou nahradila ministryně vnitra Shabana Mahmoodová, která nyní tvrdí, že rozhodnutí Nejvyššího soudu ohrožuje veřejnou bezpečnost. To je podivné, protože pokud vím, Palestine Action nepronásledovala členy veřejnosti, ale izraelské dodavatele zbraní.
