Možné důvody, proč Kreml použil k otravě Navalného jed tropické žáby
18. 2. 2026
Dva dny před druhým výročím náhlé smrti Alexeje Navalného v ruském vězení představily Británie, Francie, Německo, Nizozemsko a Švédsko v sobotu závěr svého společného vyšetřování.
"[Jsme] přesvědčeni, že Alexej Navalnyj byl otráven smrtelným toxinem," uvedli ve prohlášení vydaném na okraji Mnichovské bezpečnostní konference v Německu.
"Rusko tvrdilo, že Navalnyj zemřel přirozenou smrtí. Ale vzhledem k toxicitě epibatidinu a hlášeným příznakům byla příčinou pravděpodobně otrava," uvedli.
Navalnyj byl jedním z nejtvrdších kritiků ruského prezidenta Vladimira Putina a když zemřel, odpykával si devatenáctiletý trest v arktické vězeňské kolonii. "To znamená, že Rusko mělo prostředky, motiv a příležitost podat mu tento jed," dodali.
Rusko obvinění kategoricky odmítlo.
"Samozřejmě taková obvinění nepřijímáme. S nimi nesouhlasíme. Považujeme je za zaujatá a nezaložená na ničem. A důrazně je odmítáme," řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.
Od polonia k epibatidinu
Pět zemí uvedlo, že jejich nález je "jednoznačný" a přišel po rozsáhlých "analýzách vzorků" z těla.
Rusko bylo již dříve obviněno z používání jedu při útoku na své nepřátele.
Nervová látka novičok byla použita při pokusu o atentát na Navalného v roce 2020 a bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Salisbury 2018. Žena v Salisbury zemřela poté, co se omylem dostala do kontaktu s lahvičkou parfému, která byla kontaminována nervovou látkou.
Rusko bylo také obviněno ze smrtelného otrávení ruského dezertéra a bývalého důstojníka FSB Alexandra Litviněnka v Londýně v roce 2006. Litviněnko zemřel poté, co použil čajovou soupravu kontaminovanou radioaktivním chemickým prvkem polonium-210.
Nezávislé ruské médium Meduza uvedlo, že příznaky Navalného odpovídají "tomu, co je známo o účincích epibatidinu".
Odbornice na toxikologii Jill Johnson řekla BBC Russian, že epibatidin je "dvěstěkrát silnější než morfin". Mezi příznaky podle ní patří "záškuby svalů a ochrnutí, záchvaty, zpomalený srdeční tep, selhání dýchání a nakonec smrt".
Těžko detekovatelné a smrtící
Ale proč si dávat práci s použitím tak vzácného druhu jedu, který se přirozeně vyskytuje pouze u šípových žab původních v Jižní Americe?
"S Navalným v ruské vazbě nebylo potřeba používat tak exotický jed," říká Luca Trenta, docent mezinárodních vztahů na Swansea University. "Mohli by využít cokoliv."
Jedním z důvodů, jak tvrdí odborníci, mohla být účinnost.
Alistair Hay, toxikolog z University of Leeds, řekl, že pokud jde o nervové látky jako novičok, lze smrti zabránit, pokud člověk dostane správnou lékařskou péči dostatečně rychle. "Nevím, jak se léčí pacient s epibatidinem. Nic jsem tam neviděl."
Dosud je zdokumentován pouze jeden případ, kdy osoba přežila otravu epibatidinem: laboratorní pracovník, který byl údajně vystaven epibatidinu v roce 2010. Hay uvedl, že jeho vlastní výpověď o přežití – zřejmě díky užívání antihistaminik – však vyvolává "poměrně mnoho otázek".
Hay vysvětlil, že epibatidin je také velmi obtížné odhalit, protože k jeho smrtelnému účinku stačí jen velmi malé dávky – "takže je těžší najít stopy".
Když analytici neznají konkrétní látku, kterou hledají, je detekce ještě obtížnější. A protože epibatidin nebyl dosud spojován s žádnými jinými známými případy otravy, nebyl by to první toxin, který analytici testují.
Je to také jed, který se poměrně snadno podává. "Známé cesty jsou požití a skrz kůži," řekl Hay. "Jsem si jistý, že by to bylo stejně účinné i při vdechování."
Byl Navalnyj experimentem?
Kevin Riehle, odborník na zpravodajské a bezpečnostní studie z Brunel University London, uvedl, že všechny výše zmíněné důvody stále nevysvětlují, proč by Rusko použilo tak vzácný a exotický jed na někoho, kdo už je za mřížemi a ve velmi špatném zdravotním stavu.
"Jediné, co by mohlo být důvodem, a to je dost zlověstné, je, že to testovali," řekl. "Snažili se zjistit, jak tohle bude na někoho fungovat, a stejně měl zemřít."
Hay uvedl, že toxin je vědcům znám desítky let a dokázali ho reprodukovat ve svých laboratořích. Původně byl zkoumán pro své schopnosti tlumit bolest, protože může blokovat nervový přenos, ale tyto myšlenky byly nakonec opuštěny, protože riziko špatné dávky bylo příliš vysoké.
"Vyvinout takovou zbraň není obtížné," řekl Trenta.
Mark Galeotti, bezpečnostní expert pro Rusko a ředitel londýnského think-tanku Mayak Intelligence, uvedl, že pro Rusko by údajné otravy byly také připomenutím světu, že "mají laboratoř pracující na jedech desítky let" a že je schopna produkovat "nové, zajímavější a složitější toxiny a jedy".
Galeotti uvedl, že Rusové mohli mít dvojí motivy, když si zvolili tak neobvyklý jed jako je epibatidin. "Na jedné straně jsou rádi, když si lidé myslí, že Navalný byl otráven, protože to vysílá varování," což ukazuje nejen to, čeho je Kreml schopen, ale i jak daleko je ochoten zajít.
"Ale na druhou stranu když použili něco exotičtějšího, možná doufali, že detaily nikdy nevyjdou najevo."
Trenta navíc uvedl, že jed by pravděpodobně sloužil k zabití dvou much jednou ranou: k pomstě nepříteli a zároveň k vytvoření nezapomenutelného příkladu. "Tyto typy zbraní se týkají určitého divadla. Chtějí tedy působit velkolepě a obsahovat určitý prvek signalizace. Je tu komunikační prvek."
Zdroj ve francouzštině: ZDE
Diskuse