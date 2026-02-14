Žaloba na televizi Prima: Kdo lže o konopí?
14. 2. 2026 / Fabiano Golgo
Bylo Nového roku ráno, když si tisíce Čechů přetáčely zpravodajství z předchozího večera. CNN Prima NEWS odvysílala v hlavní relaci příspěvek s jasným sdělením: od 1. ledna 2026 je v Česku poprvé legální pěstovat doma konopí. Lidé starší 21 let si prý nově smějí vypěstovat až tři rostliny. Zpráva se okamžitě rozlétla po sociálních sítích – jen na jediné facebookové stránce ji za tři dny zhlédlo přes deset tisíc lidí.
Jenže jedna malá nevládní organizace z moravské vesničky Ospělov u Bouzova se rozhodla říct: Moment, to není pravda. A podala žalobu.
Edukativní konopná klinika, z.s., zkráceně EKK, existuje od roku 2008. Tato aliance tří nevládních organizací provozuje výzkumnou farmu a vzdělávací program zaměřený na léčebné využití konopí. Za více než patnáct let existence navrhla pět legislativních návrhů dekriminalizace, které podepsalo přes deset tisíc lidí, a vedla výzkum pro pacienty s rakovinou, Parkinsonovou chorobou nebo sklerózou multiplex. Nejde tedy o skupinu rekreačních pěstitelů, ale o organizaci, která se otázce konopné legislativy věnuje hlouběji než leckterý poslanec.
A právě proto jim zpráva CNN Prima NEWS připadala nebezpečně zavádějící. Žalobu podali u Městského soudu v Praze dne 19. ledna 2026 – záměrně v den výročí upálení Jana Palacha, neboť celou sérii připravovaných žalob proti cenzuře nazvali akcí „Jan žije".
Jádrem sporu je otázka, která se na první pohled zdá jednoduchá, ale ve skutečnosti je zamotaná do desetiletí nepřehledné legislativy: bylo pěstování konopí v Česku skutečně zakázané, nebo ne?
EKK tvrdí, že zpráva Primy byla od základu postavena na omylu. Zákon o návykových látkách, který je v platnosti od roku 1999, totiž pěstování konopí nikdy plně nezakazoval. Konkrétně stanovoval, že na pěstební ploše do sto čtverečních metrů není třeba žádné povolení ani oznámení státním orgánům – stačilo prostě sít a sklízet. Teprve na větší ploše vznikala povinnost to ohlásit celní správě. Jinými slovy, novela trestního zákoníku, která vstoupila v platnost 1. ledna 2026 a o níž Prima referovala jako o průlomové liberalizaci, se podle EKK ve skutečnosti týká pouze konopí s nadlimitním obsahem omamné látky THC – a informace prezentovaná jako obecně platná přitom spoustu věcí zkreslila nebo úplně pominula.
To by samo o sobě mohlo být mediálním přešlapem. Co ale případ posouvá do vážnější roviny, je argument, který EKK v žalobě klade jako stěžejní: česká policie dodnes nemá žádnou zákonnou metodiku na měření obsahu THC v konopí. Přitom vědecké studie ukazují, že stejná odrůda konopí může mít v závislosti na podmínkách pěstování až třicetinásobně odlišný obsah této látky. Bez závazného způsobu měření tak v praxi nelze spolehlivě říct, zda má konkrétní rostlina „legální" nebo „nelegální" množství THC. Tuto skutečnost přitom zdokumentovala i sama Česká televize v dokumentu Smoke z roku 2025, kde odborníci popisují, jak policie při posuzování obsahu THC postupuje zcela po svém.
Prima proto podle EKK odvysílala zprávu, která v lidech vzbudila dojem, že si od nového roku mohou poprvé legálně zasadit konopí na balkoně, zatímco ve skutečnosti mnozí z nich to mohli dělat legálně celá léta – a zároveň jim nikdo nesdělil, že hranice mezi legálním a nelegálním konopím zůstává i nadále nejasná, protože ji nelze objektivně a závazně změřit.
Žalobce přitom od soudu nepožaduje žádné finanční odškodnění. Chce jedinou věc: veřejnou omluvu. Konkrétně žádá, aby FTV Prima omluvu odvysílala v hlavní zpravodajské relaci CNN Prima NEWS a zveřejnila ji také na svém webu. V žalobě je dokonce přesně napsáno, jak by taková omluva měla znít – Prima by se v ní mimo jiné přiznala, že mylně informovala veřejnost, a sdělila lidem, že policie nemá zákonnou normu pro měření THC, čímž zůstává situace pro pěstitele konopí prakticky nepředvídatelná.
Televizní stanice na předžalobní výzvu ani na žádost o zveřejnění opravné zprávy nereagovala.
Soud reagoval jinak, než EKK čekala. Dne 23. ledna 2026 vydal usnesení, v němž žalobu označil za nedostatečně určitou. Asistent soudce vytkl žalobci, že sice popisuje, co Prima odvysílala a proč to považuje za nepravdivé, ale dostatečně konkrétně nevysvětluje, jak přesně tato zpráva poškodila dobré jméno a pověst samotné organizace. Soud dal EKK patnáct dní na doplnění.
EKK odpověděla námitkou ze dne 12. února 2026. V ní se brání tím, že žaloba byla podle jejich přesvědčení sepsána jasně a důvodně – a pokud ji soud považuje za nejasnou, je to právě proto, že organizace není tvořena právníky, ale výzkumníky a aktivisty. Proto zároveň žádá, aby jí soud přidělil bezplatného advokáta. Svoji žádost dokládají tím, že jsou absolutně nemajetní – mají za sebou roky soudních sporů, exekucí a státní nečinnosti, které je přivedly do situace, kdy mají nesplacené dluhy přesahující půl milionu korun a jediný bankovní účet s prakticky nulovým zůstatkem.
Příběh EKK je totiž mnohem delší a trpčí, než by naznačoval jen tento jeden soudní spor. Vedoucí výzkumu Dušan Dvořák čelil v letech 2009 až 2019 celkem deseti trestním řízením za pěstování konopí na výzkumné farmě, přičemž farma byla desetkrát policejně prohledána a zkonfiskováno bylo průměrně čtyři sta rostlin ročně. Ve dvou případech se soudní psychiatrie pokusila omezit Dvořákovu svéprávnost – oba pokusy skončily neúspěchem. Organizace přišla o majetek, část jejích spoluzakladatelů zemřela nebo vážně onemocněla. Soudní spory se táhnou přes nejvyšší soud až k Ústavnímu soudu. A paralelně s žalobou na Primu probíhá u stejného soudu i žaloba na Českou televizi za roky trvající cenzuru a dezinformace na totéž téma.
Jak celý případ dopadne, zatím nikdo neví. Jisté je, že otevírá otázky, na které Česká republika stále nemá uspokojivou odpověď: Co přesně říká zákon o pěstování konopí a jak se to má s jeho faktickou vymahatelností? Jak může být někdo trestán za přestoupení hranice, která není zákonně změřitelná? A jakou odpovědnost nesou média, když jejich zpravodajství o právních předpisech může přímo ovlivnit životy lidí, kteří se na základě takové zprávy rozhodnou, co smějí nebo nesmějí dělat?
