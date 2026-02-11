Bartůšek a Dostál jako reprezentanti národoveckých tradic českých devadesátek
11. 2. 2026 / Boris Cvek
Už to bylo zjevně moc i na klub patriotů v unijním parlamentu. Tato krajně pravicová frakce, která chce pod vedením Viktora Orbána (a jeho nohsledů typu Andreje Babiše) zničit, pardon reformovat, Evropskou unii, vyloučila českou europoslankyni Bartůšek.
Jak jsem se včera dozvěděl na Českém rozhlase, skutečným důvodem, jehož faktický základ je zcela veřejný a nikdo jej nemůže popřít, je to, že europoslanec Dostál zaměstnává manžela europoslankyně Bartůšek, zatímco ona doporučila Dostálovu manželku a sekretariát frakce patriotů. Samozřejmě za veřejné peníze. (Trochu mi to připomíná situaci ve vědě, kterou jsem sám zažil: připíšeš mě jako spoluautora na každý svůj článek, a já na oplátku tebe).
Není to nelegální, i když to jde proti duchu zákonů. Unie by si měla rychle uvědomit, že členskou zemí je mezi těmi sedmadvaceti zeměmi i Česká republika, čili je třeba počítat s tím, že někteří Češi, zejména ti nejvíce nadávající na Unii, neodolají pokušení dostát národní tradici hledat každou skulinu, jak tunelovat veřejné zdroje.
