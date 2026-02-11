Norský ministr obrany varuje, že Rusko by mohlo napadnout Norsko, aby ochránilo své jaderné zařízení
Eirik Kristoffersen, který sloužil v Afghánistánu, odmítá Trumpovo tvrzení, že jednotky NATO zůstaly mimo frontovou linii
Norský náčelník generálního štábu prohlásil, že Oslo nemůže vyloučit možnost budoucí ruské invaze do jeho země, a naznačil, že Moskva by mohla zaútočit na Norsko, aby ochránila své jaderné zbraně umístěné na dalekém severu.
„Nevylučujeme, že Rusko zabere část území v rámci svého plánu na ochranu vlastních jaderných kapacit, které jsou jedinou věcí, která skutečně ohrožuje Spojené státy,“ řekl generál Eirik Kristoffersen, norský náčelník generálního štábu.
Připustil, že Rusko nemá v Norsku stejné cíle jako na Ukrajině nebo v jiných bývalých sovětských teritoriích, ale uvedl, že velká část ruského jaderného arzenálu se nachází na poloostrově Kola, nedaleko norských hranic, včetně jaderných ponorek, pozemních raket a letadel schopných nést jaderné zbraně. Ty by byly klíčové, pokud by Rusko vstoupilo do konfliktu s NATO jinde.
„Tuto možnost nevylučujeme, protože Rusko ji stále má, aby zajistilo ochranu svých jaderných kapacit a schopností druhého úderu. To je scénář, na který se na dalekém severu připravujeme,“ řekl.
V rozsáhlém rozhovoru Kristoffersen ostře kritizoval nedávné výroky Donalda Trumpa o Grónsku, stejně jako „nepřijatelné“ tvrzení amerického prezidenta, že spojenecké země nesloužily v předních liniích v Afghánistánu, zatímco americké jednotky odvedly většinu bojů.
„To, co řekl, nedávalo smysl, a vím, že to vědí všichni moji američtí přátelé z Afghánistánu,“ řekl 56letý Kristoffersen, kariérní důstojník armády, který sloužil několikrát v Afghánistánu.
„Byli jsme rozhodně v první linii. Plnili jsme všechny možné mise, od zatýkání vůdců Talibánu přes výcvik Afghánců až po sledování. Ztratili jsme 10 Norů. Ztratil jsem tam přátele. Takže jsme všichni cítili, že to nedává smysl,“ řekl.
„Zároveň jsem cítil, že to je prezident Trump. Nikdy jsem ho v Afghánistánu neviděl. Neví, o čem mluví, když říká takové věci. Prezident by takové věci neměl říkat, ale mě to nijak neovlivnilo. Ale měl jsem obavy o norské veterány, příbuzné lidí, které jsme ztratili, vojáky, které jsme ztratili.“
Kristoffersen je od roku 2020 norským náčelníkem obrany a zodpovídá za ozbrojené síly země i její zpravodajskou službu. Bylo to období intenzivních změn, protože ruská invaze na Ukrajinu donutila přehodnotit evropskou bezpečnost, sousední Švédsko a Finsko se připojily k Norsku v alianci NATO a země posílila své pohraniční oblasti s Ruskem na dalekém severu.
Kristoffersen uvedl, že zatímco Norsko má na paměti hrozbu tradiční ruské invaze, současné ruské taktiky jsou rozptýlenější. „Pokud se připravujete na nejhorší, nic vám nebrání v tom, abyste byli schopni čelit také sabotáži a hybridním hrozbám,“ řekl.
Dodal však, že Norsko a Rusko stále udržují určitý přímý kontakt v souvislosti s pátracími a záchrannými misemi v Barentsově moři a že na hranicích se pravidelně scházejí zástupci obou armád.
Doporučil zřídit vojenskou horkou linku mezi oběma hlavními městy, aby existoval komunikační kanál, který by zabránil eskalaci na základě nedorozumění. Uvedl, že ruské akce na dalekém severu byly obecně méně agresivní než akce v Baltském moři.
„Zatím jsme v naší oblasti zaznamenali pouze nedorozumění, pokud jde o porušení vzdušného prostoru. Rusko provádí mnoho rušení [GPS] a domníváme se, že rušení ovlivňuje i jejich letadla,“ uvedl.
„Neřekli to, ale vidíme, že když dojde k porušení vzdušného prostoru, je to obvykle kvůli nedostatku zkušeností pilotů. Když s Rusy mluvíme, reagují velmi profesionálně a předvídatelně.“
Ohledně norského severního území Svalbard, na kterém se nachází ruská osada a které podle ustanovení smlouvy z roku 1920 nesmí být militarizováno, Kristoffersen uvedl, že Rusko „respektuje smlouvu“ a že Norsko nemá v plánu tuto oblast militarizovat.
Moskva obvinila Oslo ze skryté militarizace Svalbardu, ale Kristoffersen uvedl, že se jedná pouze o propagandistické tvrzení, kterému Moskva ve skutečnosti nevěří.
Pokud jde o Trumpovo tvrzení, že Čína a Rusko mají vojenské plány na Grónsko, Krisoffersen uvedl, že je „velmi podivné“ takové tvrzení slyšet.
„Díky našim zpravodajským službám máme velmi dobrý přehled o tom, co se děje v Arktidě, a nic takového v Grónsku nevidíme... vidíme ruské aktivity s jejich ponorkami a také jejich podvodní program v tradiční části Arktidy... ale nejde o Grónsko, jde o dosažení Atlantiku,“ řekl.
Jeho výroky přišly v době, kdy francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru pro skupinu evropských novin řekl, že Evropa se nachází v „grónském momentu“, a vyzval země, aby se postavily Trumpovi.
Macron řekl, že když dojde k „zjevné agresi … nesmíme se podvolit ani se snažit o urovnání. Tuto strategii jsme zkoušeli měsíce a nefunguje. Ale především strategicky vede Evropu k větší závislosti.“
Řekl, že strach o Grónsko zdaleka neskončil. „Jsou tu hrozby a zastrašování a pak najednou Washington ustoupí. A my si myslíme, že je po všem. Ale tomu ani na vteřinu nevěřte,“ řekl.
Kristoffersen na otázku, zda by Dánsko a jeho spojenci měli šanci odrazit vojenské převzetí Grónska Spojenými státy, pokud by Trump svůj záměr uskutečnil, odpověděl: „Neudělají to, takže je to hypotetická otázka.“
Přidal však varování pro Trumpa a americkou armádu. „Pokud se Rusko z války na Ukrajině něco poučilo, pak podle mě to, že okupovat zemi není nikdy dobrý nápad. Pokud to lidé nechtějí, bude vás to stát spoustu peněz a úsilí a nakonec vlastně prohrajete.
Zdroj v angličtině ZDE
„Okupovat je často velmi snadné, ale udržet okupaci je velmi, velmi těžké. A myslím, že to zažily všechny expanzivní mocnosti.“
