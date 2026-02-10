Vědci konstatují, že několik šálků čaje nebo kávy denně může snížit riziko demence
Lidé, kteří vypijí několik šálků čaje nebo kávy denně, mají nižší riziko demence a mírně lepší kognitivní výkon než ti, kteří se těmto nápojům vyhýbají, tvrdí vědci.
Zdravotní záznamy více než 130 000 lidí ukázaly, že za 40 let měli ti, kteří pravidelně pili dva až tři šálky kávy s kofeinem nebo jeden až dva šálky čaje s kofeinem denně, o 15–20 % nižší riziko demence než ti, kteří tyto nápoje nepili.
Pijáci kávy s kofeinem také hlásili mírně menší pokles kognitivních funkcí než ti, kteří se rozhodli pro kávu bez kofeinu, a dosáhli lepších výsledků v některých objektivních testech mozkových funkcí, podle zprávy zveřejněné v časopise Journal of the American Medical Association.
Výsledky naznačují, že pravidelné pití čaje a kávy je dobré pro mozek, ale výzkum to nemůže dokázat, protože pijáci kofeinu mohou být méně náchylní k demenci z jiných důvodů. Podobná souvislost by vznikla, pokud by lidé se špatným spánkem, kteří se zdají být více náchylní k poklesu kognitivních funkcí, vyhýbali kofeinu, aby se lépe vyspali.
„Naše studie sama o sobě nemůže prokázat příčinnou souvislost, ale podle našich znalostí je to dosud nejlepší důkaz týkající se konzumace kávy a čaje a kognitivního zdraví a je v souladu s přijatelnou biologií,“ řekl hlavní autor studie Yu Zhang, který studuje nutriční epidemiologii na Harvardově univerzitě.
Káva a čaj obsahují kofein a polyfenoly, které mohou chránit před stárnutím mozku tím, že zlepšují zdraví cév a snižují záněty a oxidační stres, při kterém škodlivé atomy a molekuly zvané volné radikály poškozují buňky a tkáně. Látky obsažené v nápojích mohou také působit zlepšením metabolického zdraví. Kofein je například spojen s nižším výskytem cukrovky typu 2, která je známým rizikovým faktorem demence.
Vědci analyzovali záznamy 131 821 dobrovolníků zapojených do dvou velkých amerických studií veřejného zdraví, studie Nurses’ Health a studie Health Professionals Follow-up. Obě studie opakovaně hodnotily stravu účastníků, diagnózy demence, případný kognitivní úpadek a výsledky objektivních kognitivních testů po dobu až 43 let.
Celkově měli muži a ženy, kteří pili nejvíce kofeinové kávy, o 18 % nižší riziko demence ve srovnání s těmi, kteří ji pili málo nebo vůbec, přičemž podobné výsledky byly zaznamenány u čaje. Účinek se zdál být nejvyšší při dvou až třech šálcích kofeinové kávy nebo jednom až dvou šálcích kofeinového čaje. Nebyla zjištěna žádná souvislost mezi bezkofeinovou kávou a demencí.
Je třeba provést další výzkum, aby se potvrdilo, zda tyto dva nápoje skutečně chrání mozek. Zlatý standard, tedy studie, v nichž jsou lidé náhodně rozděleni do skupin, které po desetiletí pijí kofeinové nebo bezkofeinové nápoje, a poté se kontrolují rozdíly v diagnózách demence, je z velké části neproveditelný. Studie by však mohly zkoumat, zda tyto nápoje vyvolávají biologické změny související s funkcí mozku, které by bylo možné zjistit pomocí skenů nebo jiných testů, uvedl Zhang.
Naveed Sattar, profesor kardiometabolické medicíny na Univerzitě v Glasgow, uvedl, že získání jasnosti nebude snadné, mimo jiné proto, že kofein může mít na mozek dobré i špatné účinky.
Čaj i káva obsahují antioxidanty, které mohou být prospěšné, a kofein může motivovat lidi k práci, učení a cvičení. U některých lidí kofein zvyšuje krevní tlak, což je významný faktor demence. „Kofein má mnoho účinků, některé mohou být prospěšné, jiné škodlivé, a celkový účinek nelze odhadnout, dokud neprovedete randomizovanou studii,“ řekl Sattar.
Vědci se domnívají, že přibližně polovině případů demence na celém světě lze předejít nebo ji oddálit řešením faktorů, jako je obezita, kouření, nadměrná konzumace alkoholu, ztráta sluchu a vysoký krevní tlak.
