Babiš: "Neví, o čem mluví, jsou to ekonomové teoretici"
7. 2. 2026
/
Daniel Münich
čas čtení
1 minuta
"Neví o čem mluví, jsou to (ekonomové) teoretici." Takto pěkně pan premiér počastoval mě a Petra Bartoně v jeho velkém rozhovoru pro NOVA TV
. Takto snadno bez urážky se vypořádal s našimi ekonomickými argumenty k vládnímu návrhu rozpočtu.
Vlastně to je od pana premiéra pohlazení. Pro většinu ostatních konkrétních lidí u nás totiž měl pan premiér v rozhovoru potupná a dehonestující označení.
Z kakofonie všeho možného jsem se z rozhovoru dozvěděl, že jeho vláda "...prostě bude plnit program a rozdá lidem peníze..." Jo a prý "...bude také investovat". Takže asi proto nově navržený státní rozpočet nepočítá s navýšením už tak velmi nízké intenzity podpory českého školství a vědy.
Mimochodem, tento pořad Nova TV doporučuji všem, co rádi chrlí jeden nesmysl za druhým a nechtějí, aby se jim do toho redaktor pletl, třeba že by ty nesmysly nějak rozporoval.
250
Diskuse