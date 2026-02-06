Američanům se podařilo zásadně naštvat Poláky

6. 2. 2026

Donald Tusk: Pane velvyslanče Rose, spojenci by se měli navzájem respektovat, nikoli poučovat. Alespoň tak chápeme partnerství my tady v Polsku.

Americký velvyslanec v Polsku začal poučovat maršálka polského parlamentu Czarzastého, že prý "urazil Donalda Trumpa": Naštval tím celý polský národ:

Haha ;). Gratuluji Američanům, jste na nejlepší cestě udělat z nás nejvíce antiamerický národ v Evropě. Ještě před rokem jsme byli nejvíce proamerický... na celém světě.
Je to vaše vina. Je mi jedno, jestli jste republikáni nebo demokraté, všichni jste to chtěli.


Velvyslanec Tom Rose: @USAmbPoland:

S okamžitou platností nebudeme mít žádné další jednání, kontakty ani komunikaci s maršálem Sejmu Czarzastym, jehož pobuřující a neopodstatněné urážky namířené proti prezidentu Trumpovi se staly vážnou překážkou našich vynikajících vztahů s premiérem Tuskem a jeho vládou. Nedovolíme nikomu poškodit americko-polské vztahy ani zneuctít Donalda Trumpa, který tolik udělal pro Polsko a polský lid.

Tohle není diplomacie.
To je vyslanec, který vyhrožuje spojenci, protože suverénní parlament nelichotil Trumpovi.
Polsko není vazalský stát.


V jaké zasrané realitě to žijeme? Jste současný velvyslanec USA, který se rozčiluje, protože on vyjádřil svůj názor, že nepodpoří Trumpovo úsilí o Nobelovu cenu míru? To myslíte vážně?Polsko má oprávněné historické důvody pohrdat kultem osobnosti. Má také bohaté zkušenosti s nekvalifikovanými aparátčíky, kteří si hrají na státníky. Zde je „urážlivá a neopodstatněná urážka“, o které hovoří náš velvyslanec.


Atd...


Americký velvyslanec v Polsku se nyní zapojuje do sporů na Twitteru s náhodným studentem z Bialystoku a vyhrožuje stažením amerických vojsk z Polska. Špičková diplomacie vlčích válečníků zaručeně získá srdce a mysli lidí.




 

