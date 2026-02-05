O megakrádeži z platformy Spotify

5. 2. 2026

Píše Alex J. Bruna:

Jistý Michael Smith z USA čelí federálnímu obvinění za krádež 10 milionů dolarů z platformy Spotify. Jeho systém fungoval ROKY, než si toho někdo všiml.

Jak to podle obžaloby udělal?

 
Vytvořil tisíce falešných účtů. Nasadil boty, které streamovaly 24/7. A pak přišel ten klíčový trik: místo jedné písničky s 10 miliony podezřelých přehrání nechal AI vygenerovat stovky tisíc skladeb a streamy rozprostřel rovnoměrně. 10 000 songů × 1 000 streamů = těžko detekovatelné.

Čísla z dokumentů DOJ:
- Miliardy streamů od botů
- přes661 440 přehrání denně
- Zhruba 1,2 milionu dolarů ročně v podvodných výplatách

Proč je to důležité i mimo hudbu?

Tohle je blueprint pro podvod v JAKÉMKOLIV systému postaveném na engagementu. YouTube ad revenue. Creator fundy. Affiliate programy. Sociální sítě. Všude, kde se platí za interakce, funguje stejná logika: AI + distribuce = škálovatelný podvod.

Každý ukradený dolar šel z pool peněz, které měly dostat skuteční umělci.
AI ten zločin nespáchala. Jen ho udělala škálovatelným.
A hudba je teprve začátek.

