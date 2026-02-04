Další dítě, které Izrael zabil

4. 2. 2026

čas čtení < 1 minuta

🚨 AKTUÁLNÍ ZPRÁVA: Sedmiletý Anwar Al-Ashi dnes ráno zemřel na akutní selhání ledvin poté, co čekal na izraelské povolení k opuštění Gazy za účelem urgentní lékařské péče v zahraničí, které však nikdy nedostal. Je jedním z tisíců pacientů uvězněných v Gaze, kteří čekají na život zachraňující péči.


