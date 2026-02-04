Další dítě, které Izrael zabil
4. 2. 2026
čas čtení < 1 minuta
🚨 AKTUÁLNÍ ZPRÁVA: Sedmiletý Anwar Al-Ashi dnes ráno zemřel na akutní selhání ledvin poté, co čekal na izraelské povolení k opuštění Gazy za účelem urgentní lékařské péče v zahraničí, které však nikdy nedostal. Je jedním z tisíců pacientů uvězněných v Gaze, kteří čekají na život zachraňující péči.
🚨 BREAKING : Seven year old Anwar Al-Ashi died this morning from acute kidney failure after waiting for Israeli approval to leave Gaza for urgent medical treatment abroad ,permission that never came.— Gaza Notifications (@gazanotice) February 4, 2026
He is one of thousands of patients trapped in Gaza, awaiting life saving care. pic.twitter.com/C6hwyLuU8T
