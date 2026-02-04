Jednotka pro kybernetickou kriminalitu pařížské prokuratury provedla razii v kanceláři Muskova X
Pařížská prokuratura uvedla, že probíhá pátrání ve francouzských kancelářích sociální sítě X Elona Muska v rámci vyšetřování zahájeného v lednu 2025.
Vyšetřování provádí jednotka pro kybernetickou kriminalitu, dodala v příspěvku na X, přičemž se zapojil i Europol a zásah podpořila vlastní jednotka kybernetické kriminality francouzské policie.
X se k tomu okamžitě nevyjádřil.
Pařížská prokuratura uvedla, že zahájila vyšetřování poté, co ji kontaktoval zákonodárce, který tvrdil, že zaujaté algoritmy v X pravděpodobně zkreslily fungování automatizovaného systému zpracování dat.
Vyšetřování se od té doby rozšířilo o údajnou "spoluvinu" na šíření pornografických obrázků nezletilých, sexuálně explicitních deepfakeů, popírání zločinů proti lidskosti a manipulaci s automatizovaným datovým systémem jako součást organizované skupiny a další trestné činy, uvedl úřad v úterním prohlášení.
Pařížští prokurátoři v rámci vyšetřování předvolali Muska a bývalou generální ředitelku Lindu Yaccarino k výslechu v dubnu.
"Předvolání k dobrovolným rozhovorům dne 20. dubna 2026 v Paříži bylo zasláno panu Elonu Muskovi a paní Lindě Yaccarino v jejich postavení de facto a de jure manažerů platformy X v době událostí," uvedla státní zastupitelství. Yaccarino rezignovala na pozici generálního ředitele X v červenci loňského roku po dvou letech ve vedení společnosti.
Státní zastupitelství také uvedlo, že opouští sociální síť X a od nynějška bude komunikovat na LinkedIn a Instagramu. LinkedIn patří Microsoftu a Instagram Metě.
Britský datový dozor zahájil vyšetřování X a xAI
Britský regulátor dat v úterý zahájil šetření ohledně Muskova X a xAI, aby zjistil, zda společnosti dodržují zákon o osobních údajích v souvislosti s generováním sexualizovaných deepfakeů od AI chatbota Grok.
"Hlášené vytváření a šíření takového obsahu vyvolává vážné obavy podle britského zákona o ochraně osobních údajů a představuje riziko významného možného poškození veřejnosti," uvedl Úřad pro informace (ICO) ve svém prohlášení.
"Ztráta kontroly nad osobními daty tímto způsobem může způsobit okamžité a významné škody," uvedl výkonný ředitel ICO pro regulační rizika, William Malcolm, ve svém prohlášení regulátora.
"To platí zvlášť u dětí. Kde zjistíme, že povinnosti nebyly splněny, přijmeme opatření na ochranu veřejnosti," dodal.
Britský mediální regulátor Ofcom zahájil minulý měsíc samostatné vyšetřování X, které v úterý uvedl, že stále probíhá a pravděpodobně potrvá měsíce, než se uzavře.
