Proč je absolutně nebezpečné zavést univerzitní školné
3. 2. 2026
čas čtení < 1 minuta
Kvalitní vzdělání přístupné všem, vytvářející schopnost kriticky analyzovat a myslet, je základní podmínkou fungování demokracie. V Americe zavedením horentního univerzitního školného si zničili demokracii:
"Zastavit Trumpa je jen krátkodobé řešení. Dlouhodobé řešení - a ono to bude těžší - bude opravit vzdělávací systém, který vytvořit tolik lidí natolik hloupých, že hlasovali pro Trumpa."
THIS IS PAINFULLY TRUE 🎯💯 pic.twitter.com/vmoC8ZDYWL— Glenn Tunes (@glenn_tunes) February 2, 2026
