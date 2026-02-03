Proč je absolutně nebezpečné zavést univerzitní školné

3. 2. 2026

Kvalitní  vzdělání přístupné všem, vytvářející schopnost kriticky analyzovat a myslet, je základní podmínkou fungování demokracie. V Americe zavedením horentního univerzitního školného si zničili demokracii: 

"Zastavit Trumpa je jen krátkodobé řešení. Dlouhodobé řešení - a ono to bude těžší - bude opravit vzdělávací systém, který vytvořit tolik lidí natolik hloupých, že hlasovali pro Trumpa." 



