Toto české vlády, novináři a většina veřejnosti podporují. Proč?
1. 2. 2026
čas čtení 1 minuta
Kriminálník Babiš vyjadřuje telefonicky podporu mezinárodnímu kriminálníku Netanjahuovi. Česká televize ve výlevech lidí, jako je Szantó, zveřejňuje neuvěřitelné nesmysly, které také zosobňují válečné zločiny... Proč?
Představte si, že se ve vašem městě zřítí budova a vaše dítě zůstane pod troskami. V Gaze sedí otec na troskách, pláče a zoufale hledá své malé dítě, které mu nemůže odpovědět. Není větší bolesti než rodič volající po hlasu, který se neozve. Není to příběh ani vzdálená tragédie. Je to denně prožívaná realita. Prosím, neodvracejte zrak, ozvěte se, sdílejte a postavte se na stranu lidskosti.
Imagine a building collapsing in your city and your child trapped beneath it.— Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) January 31, 2026
In Gaza, a father sits on the rubble, crying out, searching desperately for his small child who cannot answer.
There is no pain deeper than a parent calling for a voice that never comes back. This is… pic.twitter.com/mb0OT3hD1d
