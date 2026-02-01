Toto české vlády, novináři a většina veřejnosti podporují. Proč?

Kriminálník Babiš vyjadřuje telefonicky podporu mezinárodnímu kriminálníku Netanjahuovi. Česká televize ve výlevech lidí, jako je Szantó, zveřejňuje neuvěřitelné nesmysly, které také zosobňují válečné zločiny... Proč?

Představte si, že se ve vašem městě zřítí budova a vaše dítě zůstane pod troskami. V Gaze sedí otec na troskách, pláče a zoufale hledá své malé dítě, které mu nemůže odpovědět. Není větší bolesti než rodič volající po hlasu, který se neozve. Není to příběh ani vzdálená tragédie. Je to denně prožívaná realita. Prosím, neodvracejte zrak, ozvěte se, sdílejte a postavte se na stranu lidskosti.



