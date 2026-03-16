Dánsko-český snímek Pan Nikdo proti Putinovi získal Oscara
16. 3. 2026
Dánsko-český snímek Pan Nikdo proti Putinovi (Mr. Nobody Against Putin) proměnil svou nominaci a získal Oscara za nejlepší celovečerní dokumentární film.
Je to vůbec poprvé v historii, kdy v této kategorii zvítězil český film. Producenti Alžběta Karásková a Radovan Síbrt ze společnosti PINK k britské ceně BAFTA přidali i zlatou sošku americké Akademie.
Film vypráví neuvěřitelný příběh ruského učitele Pavla „Paši" Talankina, který s nasazením vlastního života vynesl z Ruska tajné archivy dokumentující propagandistickou mašinérii a militarizaci dětí. Tento „rebelský film" vznikal v extrémně rizikových podmínkách a jeho cesta z uralské učebny až na červený koberec v Dolby Theatre je sama o sobě thrillerem.
