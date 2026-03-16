Dánsko-český snímek Pan Nikdo proti Putinovi získal Oscara

16. 3. 2026

čas čtení 1 minuta

Dánsko-český snímek Pan Nikdo proti Putinovi (Mr. Nobody Against Putin) proměnil svou nominaci a získal Oscara za nejlepší celovečerní dokumentární film.

Je to vůbec poprvé v historii, kdy v této kategorii zvítězil český film. Producenti Alžběta Karásková a Radovan Síbrt ze společnosti PINK  k britské ceně BAFTA přidali i zlatou sošku americké Akademie.

Film vypráví neuvěřitelný příběh ruského učitele Pavla „Paši" Talankina, který s nasazením vlastního života vynesl z Ruska tajné archivy dokumentující propagandistickou mašinérii a militarizaci dětí. Tento „rebelský film" vznikal v extrémně rizikových podmínkách a jeho cesta z uralské učebny až na červený koberec v Dolby Theatre je sama o sobě thrillerem.

Kde můžete film vidět?

 Snímek je aktuálně v distribuci společnosti BontonfilmV následujícím týdnu bude film promítaný v následujících kinech: 

Pondělí 16.3. 

  • 13:45 Kino Lucerna - Praha

  • 18:00 Kulturní centrum Vodňany 

  • 18:00 Kino Art - Brno 

  • 19:00 Kino Pilotů - Praha

  • 20:00 Kino Scala Scalka - Brno

  • 20:30 Kino Kavalírka - Praha


Středa 18.3. 

  • 19:45 Kaplicky Boutique Cinema - Česká Skalice 


Čtvrtek 19.3. 

 

  • 17:30 Biograf Kotva - České Budějovice

  • 18:00 Kino Art - Brno

0
Vytisknout
409

Diskuse

Obsah vydání | 16. 3. 2026