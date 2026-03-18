Starmer vyzývá spojence, aby během války v Íránu neztráceli ze zřetele Ukrajinu
18. 3. 2026
Britský premiér Keir Starmer v úterý uvedl, že mezinárodní pozornost musí zůstat Ukrajině, navzdory probíhající válce mezi USA a Izraele s Íránem.
"Je zřejmé, že v Íránu probíhá konflikt na Blízkém východě, ale nesmíme ztratit pozornost ohledně toho, co se děje na Ukrajině a potřeby naší podpory," řekl Starmer, když vítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ve svém domě a kanceláři na adrese 10 Downing Street v Londýně.
Setkání se také zúčastnil generální tajemník NATO Mark Rutte.
Zelenskyj informoval Starmera o nejnovějším vývoji ruské války na Ukrajině, energetické bezpečnosti a probíhajících diplomatických snahách se Spojenými státy a Ruskem.
Zelenskyj oznamuje výrazné zvýšení ukrajinské výroby dronů
Po setkání se Starmerem Zelenskyj ve svém projevu v britském parlamentu uvedl, že Ukrajina dokáže vyrobit asi 2 000 stíhacích dronů denně a polovinu tohoto počtu může dodat spojencům.
Dále uvedl, že Kyjev již vyslal na Blízký východ více než 200 ukrajinských specialistů na protivzdušnou obranu.
"Tohle jsou vojenští experti, experti, kteří vědí, jak pomoci, jak se bránit proti dronům Šáhid. Naše týmy jsou již v Emirátech, Kataru, Saúdské Arábii a na cestě do Kuvajtu," řekl.
Ukrajinský lídr dodal, že Kyjev vyvíjí drony schopné plavat pod vodou i na moři.
Nové obranné partnerství mezi Velkou Británií a Ukrajinou
Downing Street také oznámila plány na nové obranné a průmyslové partnerství mezi Velkou Británií a Ukrajinou zaměřené na společnou výrobu a dodávky dronů a dalších vojenských technologií.
V rámci dohody Spojené království vynaloží 500 000 liber (579 000 € nebo 667 500 USD) na nové "centrum excelence AI" v Kyjevě. Centrum budou tvořit odborníci, kteří budou pracovat na tom, jak lze technologii nejlépe využít pro "výhodu na bojišti," uvedlo č. 10.
"Prohlubováním našich obranných partnerství posilujeme schopnost Ukrajiny bránit se brutálním, pokračujícím útokům Ruska a zároveň zajišťujeme, že Spojené království a naši spojenci budou lépe připraveni čelit hrozbám budoucnosti," řekl Starmer.
Zelenského zastávka v Londýně předchází návštěvě Španělska, zatímco evropští spojenci nadále slibují neochvějnou podporu Ukrajině.
