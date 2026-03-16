Jsou zabíjeni okupovaní Palestinci i českými zbraněmi a municí?
16. 3. 2026 / Radomír Silber
Data prokazují, že v době blokády Gazy a vražedných útoků izraelské okupační armády na Gazu a teroristických útoků izraelských extremistů na okupovaný Západním břeh Jordánu došlo v roce 2024 k prudkému zvýšení vývozu zbraní, munice a vojensky využitelného materiálu z České republiky do Izraele.
Někdejší vládu Petra Fialy, ministerstva obrany, vnitra, průmyslu a obchodu a konkrétní pachatele lze podezřívat z nezákonného vydávání licencí a z vývozu zbraní, munice, vojenského a vojensky využitelného materiálu okupační mocnosti pro její válku a do oblastí okupačního teroru.
Státní zastupitelství a Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování o této skutečnosti dobře vědí. Je ale důvodné podezření, že porušují své zákonné povinnosti a nic nešetří a pachatele nestíhají.
Podrobnosti a přílohy:
Přitom Městské státní zastupitelství v Praze již dříve v dokumentu 4 KZN 259/2025-5 konstatovalo, že „trestného činu porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem podle § 266 tr. zákoníku se dopustí ten, kdo (úmyslně) poruší nebo nesplní důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, a způsobí tím, že je neoprávněně vydáno povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem nebo licence pro určitý obchod s vojenským materiálem, nebo vydá nepravdivý nebo neúplný doklad, na jehož základě je takové povolení nebo licence neoprávněně vydána. Kvalifikovaná skutková podstata tohoto trestného činu vyžaduje, aby pachatel způsobil takovým činem, že se vojenský materiál dostane do oblasti válečného nebo jiného ozbrojeného konfliktu nebo do státu, kde je zvýšené nebezpečí válečného nebo jiného ozbrojeného konfliktu“.
Podal jsem proto ministru spravedlnosti Jeronýmu Tejcovi a nejvyšší státní zástupkyni Lence Bradáčové Stížnost na ředitele NCOZ JUDr. Jiřího Mazánka a Národní centrálu proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování pro podezření z nezákonných hrubých pochybení a z tolerance nezákonné nečinnosti a nadržování pachatelům vývozu zbraní, munice a dalšího vojenského a vojensky využitelného materiálu okupační mocnosti státu Izrael a do oblasti páchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a okupačního teroru na území státu Izrael v Pásmu Gazy a na okupovaném Západním břehu Jordánu. Podezření na nečinnost Městského státního zastupitelství v Praze.
Upozornil jsem je, že v prosinci roku 2025 NCOZ obdržela podnět: Podezření na trestné činy spáchané českými občany a úřady či organizovanými skupinami spočívající v licencování, vývozu a dodávkách zbraní, munice a dalšího vojenského a vojensky využitelného materiálu do oblasti válečného konfliktu okupační mocnosti Státu Izrael a subjektům a pachatelům podezřelým z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti včetně genocidia a pachatelům okupačního teroru a zločinu budování okupačních osad a útoků na civilní okupované obyvatelstvo.
Podle přiznání ředitele NCOZ JUDr. Jiřího Mazánka ke dni 16. února 2026 (č. j. NCOZ-1341-3/ČJ-2026-4100PI-E) „NCOZ v této věci s žádným státním zastupitelstvím nespolupracuje“.
Lze tedy důvodně NCOZ a její vedoucí zaměstnance podezřívat z toho, že jsou nečinní nebo záměrně jednají a postupují tak, aby neřešili a odsouvali řešení podnětu ve věci podezření na trestné činy spáchané českými občany a úřady či organizovanými skupinami spočívající v licencování, vývozu a dodávkách zbraní, munice a dalšího vojenského a vojensky využitelného materiálu do oblasti válečného konfliktu okupační mocnosti Státu Izrael a subjektům a pachatelům podezřelým z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti včetně genocidia a pachatelům okupačního teroru a zločinu budování okupačních osad a útoků na civilní okupované obyvatelstvo.
Za situace, kdy Mezinárodní trestní soud stíhá podněcovatele genocidy Benjamina Netanjahua a jeho bývalého ministra obrany Yoava Galanta a kdy výsledkem činnosti okupační mocnosti a její armády a izraelských extremistů je na 50 000 blokádou a vojenskými útoky pobitých žen a dětí v Gaze a stovky obětí na okupovaném Západním břehu Jordánu, je zřejmé, že významné zvýšení vývozu zbraní, munice a vojenského a vojensky využitelného materiálu z České republiky do působnosti okupační mocnosti státu Izrael v letech 2024 a 2025 je v hrubém rozporu s ústavními závazky České republiky, mezinárodním právem a platnými zákony.
S ohledem na skutečnost, že i konkrétní česká státní zastupitelství obdržela podněty s upozorněním na nezákonnost vývozu zbraní, munice a vojenského a vojensky využitelného materiálu progenocidně jednající okupační mocnosti státu Izrael a do oblasti působnosti této okupační mocnosti v době blokády a vyhlazování Gazy a v době teroru izraelských osadníků na okupovaném Západním břehu Jordánu, je zřejmé, že došlo k hrubému selhání nebo i zločinné organizované činnosti konkrétních úředníků, ústavních činitelů a osob ze soukromého sektoru motivovaných na zisku z dodávek zbraní, munice, vojenského a vojensky využitelného materiálu okupační mocnosti a do oblasti působení okupační mocnosti státu Izrael.
Požádal jsem ministra a nejvyšší státní zástupkyni, aby má stížnost byla řádně prošetřena a aby byla zjednána náprava a řádně šetřena odpovědnost konkrétních osob NCOZ a jejího ředitele a aby bylo řádně uskutečněno šetření ve věci trestní odpovědnosti ve věci trestných činů spáchaných českými občany a úřady či organizovanými skupinami spočívajících v licencování, vývozu a dodávkách zbraní, munice a dalšího vojenského a vojensky využitelného materiálu do oblasti válečného konfliktu okupační mocnosti Státu Izrael a subjektům a pachatelům podezřelým z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti včetně genocidia a pachatelům okupačního teroru a zločinu budování okupačních osad a útoků na civilní okupované obyvatelstvo.
Zprávu zpracoval Radomír Silber
Přílohy:
1) Kopie Podnětu ze 17. prosince 2025 adresovaného NCOZ: Podezření na trestné činy spáchané českými občany a úřady či organizovanými skupinami spočívající v licencování, vývozu a dodávkách zbraní, munice a dalšího vojenského a vojensky využitelného materiálu do oblasti válečného konfliktu okupační mocnosti Státu Izrael a subjektům a pachatelům podezřelým z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti včetně genocidia a pachatelům okupačního teroru a zločinu budování okupačních osad a útoků na civilní okupované obyvatelstvo.
2) Kopie sdělení ředitele NCOZ Č. j. NCOZ-1341-3/ČJ-2026-4100PI-E ze dne 16. února 2026
3) Kopie Stížnosti ministru spravedlnosti Jeronýmu Tejcovi
4) Scan údajů Trading Economics o zvýšení vývozu zbraní a munice z Česka do Izraele:
