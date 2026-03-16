Channel 4 News: Trump nadává svým spojencům. Izraelci v Libanonu zabíjejí děti
16. 3. 2026
Trump: "Chceme vědět, jestli máte nějaké minolovky. No, raději bychom se do toho nezapojovali, pane, řekli."
Moderátor z Jeruzaléma, Channel 4 News, pondělí 16. března 2026, 19 hodin: Dobrý večer z Jeruzaléma. To, co začalo jako válka z vlastní vůle Spojených států, se rychle proměnilo v nezbytnou kampaň o úzký pruh vody, který drží klíče ke světové ekonomice. Prezident Trump nyní vyzývá ty západní spojence, které tak dlouho urážel, aby se pokusili pomoci mu vyčistit Hormuzský průliv a odblokovat tok ropy, a varuje, že pokud tak neučiní, NATO by mohlo čelit velmi špatné budoucnosti. Někteří spojenci pomáhají neochotně, ale Trump si zvláštní hněv schoval pro Starmera a opakovaně ho napadal kvůli zpoždění při vyslání lodí. Zdá se, že britský premiér využil válku s Íránem k tomu, aby se odvrátil od stále více vznětlivého předchůdce, čímž zanechal jeden z pilířů britské zahraniční politiky, tolik vychvalovaný zvláštní přátelský vztah Británie s USA, v troskách.
Trump: Nebyl jsem spokojený s Velkou Británií. A řekl jsem: „Nemusíte to řešit s týmem. Jste premiér. Můžete se rozhodnout sám. Proč se musíte scházet se svým týmem, abyste zjistil, zda nám pošlete nějaké minolovky?
Moderátor: Prezident Trump dnes prohlásil, že Írán byl doslova smeten z povrchu zemského a všechny jeho minonosné lodě zničeny, alespoň podle jeho nejlepšího vědomí. Ale není mnoho známek toho, že by se dopad na globální ekonomiku zmírňoval a vztah mezi USA a jejich tradičními západními spojenci zůstává narušený. Írán pokračoval v ostřelování svých sousedů, přičemž Katar, Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie, Irák, Kuvajt a Izrael byly všechny napadeny.. Tady je Jonathan Rugman:
Reportér: Existuje jistý kontrast mezi palebnou silou na palubě americké válečné lodi USS Abraham Lincoln a frustrací jejího vrchního velitele, který se údajně zeptal svých generálů, proč Írán, země tak mnohem slabší než ta jeho, dokáže stále vyvolávat chaos. Dnes ráno zasáhl letecký úder, americký nebo izraelský, tuto budovu v centru Teheránu, přičemž podle místních obyvatel zůstali pod troskami uvězněni civilisté. Íránská námořní a vzdušná obrana je paralyzována, jeho nejvyšší vůdce zabit. Přesto je to Írán, kdo drží globální ceny energií jako rukojmí, což donutilo Donalda Trumpa, který se před válkou sotva poradil se svými spojenci, aby se více než dva týdny po zahájení války pokusil sestavit koalici. Dnes odpoledne prezident prohlásil, že Amerika zasáhla více než 7 000 cílů, že íránské raketové útoky jsou na úrovni, kterou nazval „kapkou“, a poté požádal o pomoc.
Trump: Řada zemí mi sdělila, že jsou na cestě. Některé jsou z toho velmi nadšené, jiné také, a některé jsou země, kterým pomáháme již mnoho, mnoho let. Chránili jsme je před hroznými vnějšími vlivy, a přesto nebyly tak nadšené.
Reportér: Hormuzský průliv je průchodem pro přibližně 20 % světové námořní přepravy ropy. Před začátkem války jím denně proplouvalo v průměru 84 lodí. Nyní jich je méně než 10. Íránci provedli nejméně 25 útoků na lodní dopravu. Navíc se odhaduje, že Írán má zásoby více než 5 000 min. Američtí představitelé tvrdí, že Írán minulý týden začal používat malé čluny k jejich kladení na moře. To by mohlo být pro Íránce kontraproduktivní, protože by mohli ohrozit vlastní lodní dopravu. Íránci však mohou stále používat motorové čluny k odpalování raket nebo k umisťování přísavných min na jednotlivé cíle. Mezitím americké námořnictvo vyřazuje ze služby své poslední zbývající minolovky. A americké síly jsou příliš zaneprázdněné útoky na Írán, než aby mohly samy začít bezpečně eskortovat lodě.
Trump: Vybudovali jsme nejlepší armádu na světě a chráníme lidi. A pokud potřebujeme jejich minolovky, nebo pokud potřebujeme cokoli, jakékoli vybavení, které mohou mít kvůli situaci, v níž se nacházejí, měli by nám okamžitě pomoci.
Reportér: Dnes odpoledne íránský ministr zahraničí prohlásil, že průliv je otevřený pro ty, kteří na9ránneútočí. Kolik majitelů tankerů by však takové riziko podstoupilo? A spojenci Ameriky se nechtějí zaplést do války, kterou nezačali.
Starmer: Naše systémy pro vyhledávání min jsou již v regionu. Již jsme hovořili o tom, co můžeme udělat v souvislosti s protidronovými schopnostmi. Ale nejde jen o to, co může udělat Velká Británie. Jde o to, jakou roli hrajeme při sjednocování ostatních za realizovatelným plánem. Tak to tedy v tuto chvíli vypadá.
Reportér: Po 17 dnech leteckých úderů Donald Trump tvrdí, že neví, kdo Írán řídí, že jeho nový nejvyšší vůdce možná není naživu a že nemá tušení, kdo jsou ti, kteří nabízejí jednání. A to nezní jako recept na rychlé ukončení této války.
Moderátor: Když byl Donald Trump dotázán, zda si myslí, že se Spojené království zapojí do operace na odstranění blokády v Hormuzském průlivu, odpověděl: „Ano, možná,“ a poté pokračoval v kritice premiéra. Sir Keir Starmer uvedl, že vláda spolupracuje se spojenci na schůdném plánu k uklidnění krize, ale nedovolí, aby byla země vtažena do širší války. Tady je náš politický redaktor Gary Gibbon.
Reportér: Vyhořelé tankery v Perském zálivu. Prezident Trump útočí na spojence a vyzdvihuje Spojené království kritikou za to, že nevyslalo lodě k zajištění bezpečného průjezdu ropných tankerů Hormuzským průlivem. Keir Starmer se dnes chlubil, že těmto výzvám vytrvale odolává.
Starmer: Zatímco podnikáme nezbytné kroky k obraně nás a našich spojenců, nenecháme se vtáhnout do širší války.
Reportér: O několik hodin později se prezident Trump vrátil k útoku. Downing Street trvá na tom, že včerejší patnáctiminutový telefonát obou mužů byl pozitivní. V poledne v Washingtonu však nic takového nebylo vidět.
Trump: V některých případech to dělám téměř proto, že je nepotřebujeme, ale proto, že chci zjistit, jak zareagují. Protože už roky říkám, že pokud je někdy budeme potřebovat, nebudou k dispozici. Ne všichni, ale nebudou k dispozici. Velmi mě překvapilo Spojené království, protože Spojené království... Před dvěma týdny jsem řekl: „Proč tam nepošlete nějaké lodě?“ A on to opravdu nechtěl udělat. Řekl jsem: „Vy to nechcete udělat. Byli jsme s vámi. Jste náš nejstarší spojenec a my utrácíme spoustu peněz na, víte, NATO a všechny tyhle věci, abychom vás chránili.
Starmer: Moje vedení spočívá v tom, že pevně hájím britské zájmy, bez ohledu na tlak.
Reportér: Ačkoli prezident Trump vyzdvihl ke kritice Keira Starmera, Francie i Německo odmítly myšlenku vyslat lodě na pomoc při znovuotevření Hormuzského průlivu.
Německý ministr zahraničí: Tato válka začala bez jakýchkoli předchozích konzultací. Nemůžeme být kdekoli na světě a nemůžeme být na každém místě. Podporovat válku, kterou jsme nezačali, kterou jsme nezačali.
Analytik: Odpor ze strany zemí, které oslovil, byl téměř okamžitý. Vidíme okamžitý dopad toho, jak nás opakovaně nazýváme neschopnými, idioty nebo neefektivními, a pak o týden později žádá o pomoc. Takže podle mě nemůže být překvapením, že reakce na to je poněkud vlažná.
Reportér: Úžina v nejužším místě, íránské kopce viditelné ze států Perského zálivu. Ačkoli se prezident Trump chlubí, že Írán je již poražen, odborníci tvrdí, že zajistit bezpečný průjezd tankerů je velmi nebezpečné.
Analytik: Írán má mnoho způsobů, jak způsobit škody v Perském zálivu, ať už prostřednictvím balistických raket, dronů, podvodních min, min, různých typů podvodních plavidel nebo rychlých útočných člunů. Má k dispozici celý arzenál opatření, která může nasadit proti silám snažícím se zajistit bezpečnost v zálivu.
Reportér: Poslední britské námořní plavidlo v zálivu, minolovka, bylo před pár týdny vyřazeno ze služby. Některé z jeho úkolů měly převzít bezpilotní čluny prohledávající oblast po minách, ale zatím nebylo rozhodnuto, co by mohlo být nabídnuto k otevření Hormuzského průlivu, a Keir Starmer se zdál více soustředěný na jednání o ukončení války.
Starmer: Ať to nakonec dopadne jakkoli, bude muset dojít k nějakému vyjednanému urovnání a to nesmíme ztratit ze zřetele.
Trump: Víte, ten... premiér Spojeného království mi včera řekl: „Setkám se se svým týmem, abychom se rozhodli.“ Řekl jsem: „Nemusíte se s týmem scházet. Jste premiér. Můžete se rozhodnout sám. Proč se musíte scházet se svým týmem, abyste zjistil, zda nám pošlete nějaké minolovky, nebo zda pošlete nějaké hlasy.“
Starmer: Podívejte, chci říct, je to dobrý vztah. Včera jsme měli dobrou diskusi o průlivu, jak byste očekávali. Všem vám opravdu moc děkuji.
Reportér: Keir Starmer řekl, že pro Hormuzský průliv je potřeba věrohodný, proveditelný plán. Jasný závěr je, že Donald Trump žádný nemá. Jaký to byl rozdíl oproti Keir Starmerovu vystoupení v době, kdy se snažil zalíbit prezidentu Trumpovi. Byl tam jeden, podle mě, zvláště výrazný moment, kdy si Keir Starmer v jednu chvíli jakoby podrážděně odfrkl, projevil o něco více emocí než obvykle, když řekl, že myšlenka uvolnění Hormuzského průlivu není snadná, není přímočará. Člověk měl pocit, že se snaží odrazit slova, která mu teprve včera přišla telefonem z Washingtonu.
A skutečně to není snadné. Nasazení, které by vyžadovalo obrovské množství torpédoborců, konvojů, minolovek a snahu zjistit, kde se vlastně nachází veškerá íránská kapacita, by bylo naprosto kolosální. Keir Starmer se však nakonec ocitl na stejné straně veřejného mínění, což je pro něj poněkud nezvyklá pozice. Ví však, že za to nezíská prakticky žádné body, pravděpodobně vůbec žádné, pokud se prudce zvýší životní náklady. A na té tiskové konferenci jsme měli oznámení o 53 milionech liber. To je z hlediska ministerstva financí opravdu jen drobná částka na pomoc lidem, kteří jsou obzvláště znevýhodněni zvýšením cen topného oleje. A ta bude zaměřena na nejzranitelnější skupiny, rozdělena místními radami v Anglii a decentralizovanými správami v ostatním Spojeném království. Někteří lidé se však ptají, zda rozdáte tuto částku, která je sama o sobě malá, ale naznačuje, že vás mohou čekat velmi, velmi vysoké účty, pokud se pokusíte nějakým způsobem kompenzovat skutečné utrpení lidí, kteří využívají jiné zdroje energie.
Moderátor: To byl Gary Gibbon ve Westminsteru. No, před chvílí jsem mluvil s íránským velvyslancem ve Velké Británii, Seyedem Alim Mousavim, kterému zatím při bombovém útoku v Teheránu zahynuli dva členové rodiny. Zeptal jsem se ho, kterým lodím je povoleno proplout Hormuzským průlivem a kterým ne.
Seyed Ali Mousavi: Hormuzský průliv je otevřený pro všechny, pro všechna plavidla a lodě, kromě amerických lodí a lodí jejich spojenců, které by nás mohly napadnout.
Moderátor: Ano, koho tedy považujete za spojence?
Seyed Ali Mousavi: Pokud jde o to, můžete vidět, že každý národ, každá země, která chce pomáhat agresorům, poskytuje různé vojenské základny nebo zpravodajské stanice.
Moderátor: Takže všechny státy Perského zálivu.
Seyed Ali Mousavi: Ne, pokud jde o státy Perského zálivu, dovolte mi zopakovat, že s nimi máme pevné diplomatické vztahy, naši íránští velvyslanci tam působí a nemáme s nimi žádný konflikt, žádnou válku. Bráníme se pouze v souladu s naším právem na sebeobranu, víte?
Moderátor: Ale říkáte, že jejich lodě mohou proplout?
Seyed Ali Mousavi: Ano, mohou proplouvat. Takže Spojené arabské emiráty, víte, pokud jde o... Saúdskou Arábii, všechny ty lodě mohou proplouvat. Každý případ, každý případ by měl být sledován.
Moderátor: Ale lodě, které byly dosud zasaženy nebyly jen americké lodě.
Seyed Ali Mousavi: Ne, protože jsme je poučili ohledně dodržování jejich vlastní bezpečnosti. Bohužel, bohužel, nyní jsme svědky operací pod falešnou vlajkou proti Íránu, a proto bychom měli vše sledovat. Měli bychom monitorovat...
Moderátor: Co tím myslíte? Myslíte tím, že lodě jsou zasaženy Američany?
Seyed Ali Mousavi: Proč ne?
Moderátor: To je šílená myšlenka.
Seyed Ali Mousavi: Ne, není to šílené. Bohužel jsme si nyní uvědomili, že během této krize dochází k operacím pod falešnou vlajkou. A proto je pro nás velmi, velmi důležité být ostražití.
Moderátor: Jak Írán vnímá Británii a britské lodě?
Seyed Ali Mousavi: Vítáme jejich původní postoj ohledně nezapojení se do této války. V současné době jsme však obdrželi některé záležitosti ve jménu kolektivní bezpečnosti a kolektivní sebeobrany, které jsme jim oznámili.
Moderátor: V tuto chvíli však Británie nijak neútočí na Írán, ale umožňuje americkým bombardérům využívat britské základny. Znamená to, že je Británie vaším nepřítelem?
Seyed Ali Mousavi: V tuto chvíli jsme britské vládě a britským úředníkům sdělili, aby se do této nelegální války nezapojovali a neúčastnili se jí, a oni vědí, že tato válka je nelegální, ale pokud jde o ostatní záležitosti, záleží to na jejich činnosti.
Moderátor: Můžete ale definovat pojem „účastnit se“? Myslíte, že se Británie v současné době účastní?
Seyed Ali Mousavi: Myslím, že ne. Myslím, že zatím ne. Ale věřím, že pokud budou chtít něco udělat, není pochyb o tom, že se íránská strana bude bránit.
Moderátor: Za jakých okolností by Írán tuto válku nyní zastavil? Pokud by Američané a Izraelci vyhlásili příměří, vyhlásil by Írán příměří?
Seyed Ali Mousavi: Víte, prohlásili jsme, několikrát jsme prohlásili celému světu, že první prioritou Íránu je diplomacie a vždy byla diplomacie. Nyní je to stále diplomacie. Bohužel oni zradili, dvakrát zničili diplomacii, myslím, že třikrát.
Moderátor: Ale pokud by teď přestali, přestal by i Írán?
Seyed Ali Mousavi: Kdyby přestali, kdyby přestali, víte, nejen že nepřestanou, ale za šest měsíců bude zase další válka. Musíme jim dát jistotu, záruku, že se tento druh nelegálních aktivit, tento druh kriminálních aktivit proti suverénnímu státu, proti íránskému lidu, proti našim regionům nebude opakovat.
Moderátor: Můžeme mluvit o jaderném programu? Protože to je jedna z ospravedlnění, která uvádějí Američané a Izraelci. Proč Írán dosáhl 60% obohaceného uranu, když to daleko přesahuje to, co potřebujete pro civilní použití?
Seyed Ali Mousavi: Pokud jsem slyšel od některých vědeckých odborníků, čistota tohoto druhu obohacení by byla velmi důležitá pro použití v jiných, víte, aplikacích jaderných, víte, izotopů a některých pro, víte, pro lékařskou činnost.
Moderátor: Ale o tom, co se stane, rozhodují politici. Říkají, že když jste dosáhli 60 %, za pár týdnů nebo měsíců byste mohli mít 90 % a pak byste byli jen pár měsíců od získání zbraně. To je jeden z důvodů, které uvádějí pro válku.
Seyed Ali Mousavi: Ne, jsme členy NPT. Jsme odpovědným členským státem MAAE. A všechny íránské jaderné aktivity, včetně obohacování na 60 %, jsou monitorovány MAAE.
Moderátor: Co se týče samotných Íránců, nevíme, co si lidé ve skutečnosti myslí, protože v Íránu v současné době neexistuje svoboda projevu. Chci říct, proč je internet pro obyčejné lidi vůbec nedostupný? Víte, proč je komunikace s obyčejnými Íránci tak obtížná?
Seyed Ali Mousavi: Ne, zmínil jste některé věci týkající se svobody projevu. Dovolte mi, víte, doporučuji vám, doufám, že v budoucnu, cestovat do Íránu.
Moderátor: Já jsem tam byl.
Seyed Ali Mousavi: A tak uvidíte íránskou společnost na vlastní oči. Bohužel jsme svědky toho, že někteří lidé žijící mimo Írán šíří propagandu proti íránskému lidu. Ale pokud teď do Íránu pojedete, uvidíte velmi silnou jednotu a solidaritu proti agresi.
Moderátor: Myslíte si ale teď, že to byla chyba, že bezpečnostní síly na začátku tohoto roku zabily tolik demonstrantů? Protože to přimělo vnější svět dospět k názoru, že Írán vraždí své občany.
Seyed Ali Mousavi: Během toho, v lednu, jsme byli svědky spiknutí proti íránskému lidu, tomu věřím. Kým? Zahraničním agentem, který přišel dovnitř a způsobil íránskému lidu nějaké problémy.
Moderátor: To nebyly desítky tisíc zahraničních agentů. Byli to íránští lidé na ulicích, ne?
Seyed Ali Mousavi: Není to jednoduchá záležitost. Během islámské revoluce v Íránu a po ní jsme zažili několik spiknutí proti íránskému lidu, proti íránské vládě.
Moderátor: Byl jsem tam a vím, že když mluvíte s lidmi, kteří jsou kritičtí, necítí se schopni to říci otevřeně. Protože se bojí, že by byli zatčeni.
Seyed Ali Mousavi: Nechci tvrdit, že nemáme žádné problémy. Ano, nikdo není dokonalý. Nikdo, žádná společnost není dokonalá. I ve Spojených státech můžete vidět různé problémy. Stejně tak ve Velké Británii. Samozřejmě. Víte, a tak i íránská společnost má své vlastní problémy týkající se různých otázek.
Moderátor: Nakonec, víte, dnes se mnoho lidí velmi obává eskalace. Jaký je dnes váš stav mysli? Jste plný naděje? Jste pesimistický?
Seyed Ali Mousavi: Jsme odhodláni a dychtiví najít jeden správný a zároveň racionální způsob, jak tuto válku zastavit. Ale bohužel, během těchto dvou válek proti nám musíme najít vzájemnou důvěru, vzájemnou jistotu.
Moderátor: Celých 40 minut tohoto rozhovoru můžete sledovat na našem kanálu YouTube. Nyní se vracíme k Mattovi v Jeruzalémě.
Moderátor z Jeruzaléma: Díky, Krishi. Izraelské jednotky postoupily do nových částí jižního Libanonu v rámci toho, co armáda nazvala omezenými a cílenými pozemními operacemi. Jsou to přesně dva týdny, co íránský spojenec Hizballáh začal ostřelovat Izrael raketami a vtáhl tak Libanon do války. Od té doby izraelské útoky zabily nejméně 886 lidí, včetně 111 dětí, a vyhnaly z domovů téměř milion dalších. Pojďme se nyní obrátit na naši mezinárodní redaktorku Lindsay Hilsumovou v Bejrútu. Lindsay.
Reportérka: Takže, Matte, to je 1/6 libanonské populace, která byla během dvou týdnů vyhnána ze svých domovů. Nic podobného tu ještě nikdy nezažili. Izraelci dnes prohlásili, že těmto lidem nebude dovoleno vrátit se domů, dokud lidé v severním Izraeli nebudou ušetřeni palby Hizballáhu. Je to jakási výměna utrpení. Faktem však je, že Hizballáh je v podstatě neúčinný a Izrael má vynikající obranu. Zatímco Izrael disponuje masivními zbraněmi, které používá k bombardování této oblasti, a všemi svými raketami, Libanon nemá téměř žádnou obranu. Počet obětí, včetně dětí, roste; zmínil jste 111 mrtvých a 332 zraněných dětí, a toto číslo pravděpodobně ještě poroste.
Tragédií této země je, že za posledních 50 let zažila tolik válek, že si lidé velmi zvykli léčit děti s válečnými zraněními. Až budou starší, možná se budou v zeměpise učit o Hormuzském průlivu, ale děti z Libanonu, které přišly o domov, byly ze školy vyřazeny, alespoň prozatím. O geopolitice nevědí nic. Jedenáctiletá Zainab byla nejmladší ze čtyř dcer Hassana al-Jabala. Měla před sebou slibnou budoucnost, ale zabila ji izraelská raketa.
Dům v Libaji, na západě údolí Bekaa, byl zasažen přímým zásah 5. března v 16:00, když Zainab, její matka a tři sestry připravovaly iftar, jídlo k přerušení ramadánového půstu. Šestnáctiletá Malak je v kritickém stavu s otřesem mozku, zlomeným ramenem, zlomenými nohami a střepinami poblíž sleziny. Čtrnáctiletá Kauthar v béžovém má zlomeniny po celém těle. Dvanáctiletá Fatima, která klečí u sněhuláka, přišla o oko a má zlomenou čelist. Dívky a jejich matka jsou zde v Bejrútu ošetřovány britským chirurgem.
Britský lékař: Je to téměř jako jedna nepřetržitá válka, která v Libanonu probíhá od října 2023. Z lékařské literatury víme, že každé dítě zraněné ve válce bude do dosažení dospělosti potřebovat 9 až 12 operací. Tyto děti tedy čeká nejméně deset let operací. A bohužel mnoho z nich zůstane s nějakou formou postižení.
Reportérka: Dnes Izraelci bombardovali Chiyam na jihu. Tvrdí, že nechtějí zabíjet a zranit civilisty. Proto vyzvaly všechny neozbrojené osoby, aby opustily oblast. Pokud tak neučiní, Izrael je odhodlán zničit Hizballáh a Hizballáh plánuje pokračovat v boji.
Britský lékař: Dělám to už téměř 30 let a jednou z věcí, které mě tak šokují, je, že léčba těchto dětí bude vždy levnější než cena jedné z těchto raket. A to je ironie lidské civilizace. Že na rakety jsou vždy peníze, ale na tyto děti nikdy.
Reportérka: Hassanova dcera Kautha natočila svého tátu, jak si z něj dělá legraci a žádá ho, aby jí něco koupil v obchodě. Dnes izraelská armáda zveřejnila záběry z akce, o které tvrdí, že šlo o omezenou a cílenou operaci proti teroristické infrastruktuře Hizballáhu v jižním Libanonu. Libanonci se obávají, že tomu tak není a že bude zraněno a zabito mnohem více dětí.
Moderátor: Navzdory válce s Íránem a Hizballáhem Izrael pokračuje v útocích na Gazu. Dnes ráno zemřel jeden Palestinec poté, co letecký útok zasáhl skupinu civilistů severně od města Gaza. V neděli bylo zabito nejméně 12 lidí, včetně dvou chlapců, těhotné ženy a osmi policistů, jejichž vozidlo bylo zasaženo na hlavní severojižní silnici vedoucí přes Gazu. O víkendu byla na Západním břehu zabita také palestinská rodina, když izraelské síly zahájily palbu na jejich vozidlo. A trosky z raketových útoků dnes dopadly po celém Izraeli, včetně přímo tady v Jeruzalémě, velmi blízko některých z nejposvátnějších míst světového náboženství. Tento kus z íránské rakety leží jen pár metrů od kostela Božího hrobu. Tento obrovský kus balistické rakety, méně než míli od mešity Al-Aksá, třetího nejposvátnějšího místa islámu, a tento kus před izraelským Knesetem – ve všech třech případech nebyl nikdo zraněn.
Nyní se ke mně připojil Amit Segal, jeden z nejvlivnějších izraelských politických novinářů a hlavní politický komentátor izraelského Kanálu 12. Vítejte v pořadu.
Amit Segal: Díky, Matte. Díky za pozvání.
Začnu tímto. Pokud prezident Trump vyhlásí vítězství, a on to zoufale chce udělat, ale cena ropy je stále nad 100 dolarů za barel. To není vítězství, že?
Amit Segal: Ne pro USA. Je to velmi zajímavé, protože my... To, co tu vidíme, jsou dvě různé války se dvěma různými cíli. Pro Izrael je to, i kdyby válka dnes skončila, již obrovský úspěch, eliminace 70...
Navzdory všem raketám, které stále přilétají.
Amit Segal: Ano, protože předchozí scénáře hovořily o 800 obětech a 50–60 raketách v jedné salvě. Teď mluvíme o 8 raketách, myslím, dnes v celém Izraeli. A 25 na celém Středním východě. Pro Spojené státy je však energetická otázka mnohem větší. A proto si myslím, že vnímání je zde trochu jiné. V Izraeli se vždy mluví o tom, jaký manévrovací prostor by prezident dal premiérovi. Tady je to, myslím, naopak.
Ale představuje to pro Izrael nějaké nebezpečí? Protože pokud si Trump v podstatě myslí, že cena benzínu je příliš vysoká pro jeho vlastní letošní volby do Kongresu, odejde od toho. To vás vystavuje riziku, že? Zvláště pokud v Íránu nedojde ke změně režimu.
Amit Segal: Řekl bych, že Izrael není vystaven riziku, Izrael není sám a stále má nejsilnější armádu v regionu. Řekl bych, že to platí například pro Spojené arabské emiráty, nikoli pro Saúdskou Arábii. Proto za zavřenými dveřmi tlačí na Netanjahua, aby tlačil na prezidenta Trumpa, aby válku nezastavil, dokud nebude režim zničen.
Ale z dlouhodobého hlediska se základna hnutí MAGA již obrací proti této válce. Trumpovým příznivcům se tato válka nelíbí. Většina americké veřejnosti tuto válku nemá ráda. A Trump je dost nespolehlivý. To jsme právě zjistili sami ve Velké Británii. Máme být jeho nejlepšími přáteli. Pokud se k Izraeli otočí zády, protože se mu to hodí, jste na to sami.
Amit Segal: Dobře, takže zaprvé, prezident Trump si myslí, že Velká Británie je nespolehlivá, takže je to docela, myslím, z pohledu každého z nás. Pokud však jde o Izrael, musím říct, že všechny ty zvěsti o tom, že prezident Trump není nejstabilnější člověk na světě, se do Jeruzaléma nedostaly, protože pokud jde o izraelsko-americké vztahy, jsou mnohem silnější a stabilnější než snad kdekoli jinde na světě. A mimochodem, základna hnutí MAGA tuto válku stále velmi podporuje, myslím, že v poměru asi 87 % ku 12 %.
Pokud Írán upadne do nějaké občanské války, nebo pokud tam zůstane nějaký oslabený, ale zakořeněný, velmi radikální režim islámských extremistů a oni budou pokračovat, vyhovuje to vašim zájmům tady v této zemi?
Amit Segal: Jsem si jistý, že hlavním nevyřčeným cílem této války je ve skutečnosti svrhnout tento režim, přivést ho k pádu. Může to však nějakou dobu trvat. Mám podezření, že až budou naše vnoučata studovat historii, budou mít potíže rozlišit mezi vzpínajícím se lvem, řvoucím lvem a křičícím lvem, ale budou vědět, že v letech 2026, 2027 tento režim nejvíce upadl.
A co Izrael? Choval by se trochu lidštěji? V Libanonu máme civilní oběti. Právě jsme to slyšeli v reportáži Lindsay Hilsumové. V Gaze další civilní oběti. A vy byste se mohli zaseknout v další libanonské válce a zapomenout na poučení z minulosti.
Amit Segal: Možná, možná to nebyl dobrý nápad, aby Hizballáh střílel na mírumilovné civilisty v Izraeli.
Ale tady jde o to, že uvíznete v jižním Libanonu.
Amit Segal: Tak jaký je ten nápad? Nápad je vlastně nechat je, aby jim to prošlo. Chci říct, pokusit se změřit... Ale co oni?
Učit se je jiná věc, že?
Amit Segal: Ano, ale jediný způsob, jak skutečně zastavit odpalování těchto raket na Izrael, je vstoupit do Libanonu. Situace je následující. Proč je počet obětí vedlejších škod v Íránu tak nízký? Protože jejich vojenské základny jsou daleko od měst. V Libanonu a v Gaze však bojují zevnitř, z nemocnic, policejních stanic atd.
Ještě jedna krátká otázka na závěr. Znáte premiéra dobře. Myslím, že s ním mluvíte docela pravidelně. Čeho se bojí víc, Íránu, nebo toho, že skončí ve vězení kvůli obvinění z korupce?
Amit Segal: Nemyslím si, že by někdo věřil, že skončí ve vězení. Je mu 79 let. Soudní řízení v Izraeli trvá tak dlouho. Války jsou krátké, ale soudní řízení jsou velmi, velmi dlouhá. Od zahájení prvního vyšetřování uplynulo již 11 let a my jsme stále uprostřed soudního řízení.
Ehud Olmert, jeho předchůdce, skončil ve vězení.
Amit Segal: Ano, není to úplně stejný případ. Netanjahu je mnohem silnější a ta věc s úplatkem je víceméně mrtvá. Nicméně si myslím, že je to stále Írán, a myslím si, mimochodem, že to bude mít na to vliv. Pokud Netanjahu svrhne tento režim, pomůže to prezidentovi, aby mu tady na konci světa udělil milost.
