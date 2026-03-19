Spotřebitelé jsou za své chování zodpovědni, nemůžeme být pokrytci
19. 3. 2026
Využívání nevolnické práce a zneužívání poslíčků nebo řidičů Boltu, kteří pracují za zcela nedůstojných podmínek, abyste vy mohli mít dumpingové ceny a aby bylo levnější si nechat jídlo dovést než pro něj dojít, nebo jet Boltem levněji než šalinou, to je čistě vaše/naše volba. Máme to všichni pod nosem a je to "lokální" ekonomika, píše na sociální síti Matěj Hollan.
Známý (nechci vyvolat osobní útoky, anonymizuju) tady v krystalické podobě vystihl selhání dnešní společnosti, kdy jsme davově rezignovali na vydobyté hodnoty, že třeba platí nějaká pracovní práva a že demokracie je hodnota, o kterou musíme pečovat všichni a nesmíme na ni rezignovat.
Problém vykořisťování a novodobého nevolnictví fakt nejde přehodit jen na anonymní "platformy". To jde pochopit u nákupů produktů z Číny, protože tak, bohužel, funguje celosvětový obchod a spotřebitelsky to moc neovlivníte.
Ale tohle, využívání nevolnické práce a zneužívání poslíčků nebo řidičů Boltu, kteří pracují za zcela nedůstojných podmínek, abyste vy mohli mít dumpingové ceny a aby bylo levnější si nechat jídlo dovést než pro něj dojít, nebo jet Boltem levněji než šalinou, to je čistě vaše/naše volba. Máme to všichni pod nosem a je to "lokální" ekonomika.
Pokud se k těmto lidem chováme jako k onucím, pokud rezignujeme na základy ekonomiky a radujeme se nad obědem za 170 včetně dovozu, pokud se radujeme, jak jsme ušetřili, je to naše vědomé spotřebitelské chování, kterým ten trh vytváříme a víme to!
Malou nábosilku jsme měli na základce všichni a tahle drobná ekonomika není o nic složitější. Všichni si dokáží spočítat, že to nevychází. Že tyhle ceny jsou možné jen při ojebání všech v tom řetězci.
Jde o spirálu, protože vytvořením absurdního prostředí záporné ekonomiky se ještě více vytváří tlak na snížení ceny, takže momentálně dochází třeba k paradoxu, že se zvyšují ceny benzinu a snižují ceny Boltu pro koncové zákazníky.
A marketingovými triky se snaží namluvit řidičům, že když nemůžou, ať přidají.
Tyhle věci se nikdy nezměnily bez uvědomění spotřebitelů. Strkat hlavu do písku a umývat si nad tím neštěstím ruce a jen ukazovat prstem na zlé kapitalisty a přitom z toho týt, ke změně nepovede.
(Ten důvod objednat si otroka s dovážkou burgeru nemáte relevantně prakticky nikdy. Stejně jako Bolt za 80. Je to stejný jak nářky řidičů jezdící do pěší zóny v centru, protože zrovna vždycky vezou pračku a babičku do porodnice spolu s tím.)
