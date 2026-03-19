Channel 4 News: Bombardování způsobilo obrovské zvýšení ceny plynu a ropy
19. 3. 2026
Od Kuvajtu přes Írán až po Izrael roznítila balistická odplata ropná a plynová pole v Perském zálivu a proměnila světovou ekonomiku v ohniště šílenství.
Trump: Vlastně jsem si myslel, že čísla budou horší. Myslel jsem, že to půjde nahoru víc, než šlo. Ale podnikáme tuto výpravu a až bude dokončena, budeme mít mnohem bezpečnější svět.
Moderátor: Dobrý večer z Jeruzaléma. Donald Trump zní v Bílém domě uvolněně, ne-li přímo povrchně, když hovoří o důsledcích války, která se den za dnem stupňuje. Před několika dny byl americký prezident dotázán, kdy podle něj válka, kterou zahájil, skončí. „Až to ucítím v kostech,“ odpověděl s obvyklým pokrčením ramen. Ale jelikož je těžba ropy a plynu a infrastruktura v Perském zálivu ochromována a ničená leteckými údery, pociťuje důsledky celý svět. Od Vietnamu po Indonésii vyzvaly asijské země své občany, aby pracovali z domova a vyhýbali se cestování, aby šetřili energii. Akciové trhy v Evropě se propadly. Ve Velké Británii prudce vzrostly náklady vlády na půjčky. Místo změny režimu prokázal Írán odolnost svého režimu. A dnes večer saúdský ministr zahraničí pohrozil, že jeho země by mohla být donucena se do války zapojit. Připravte se na dopad.
Ceny plynu v Evropě vzrostly o zhruba 35 procent po sérii útoků na klíčovou energetickou infrastrukturu v Perském zálivu. Katar uvedl, že íránský útok způsobil značné škody na jeho hlavním plynovém zařízení, největším na světě, přičemž došlo také k útokům na rafinerie v Kuvajtu a Izraeli. Cena ropy Brent rovněž vzrostla na zhruba 112 dolarů za barel. Americký ministr obrany Pete Hegseth trval na tom, že jejich strategie je na dobré cestě, aniž by naznačil, kdy by válka mohla skončit, zatímco Írán varoval, že bude jednat bez jakýchkoli zábran, pokud útoky na jeho infrastrukturu budou pokračovat. Tady je naše ekonomická redaktor,ka Helia Ebrahimi.
Ekonomická redaktorka: Toto je největší zdroj zemního plynu na světě. Plynové pole South Pars nyní hoří. Útoky a protiútoky v oblasti Pars, ale také v Kuvajtu, Saúdské Arábii a izraelské Haifě vyhrotily válku na novou úroveň. Ceny plynu vystřelily nahoru o více než 30 %, ropa opět prudce stoupá a cena globální energetiky se od začátku krize zdvojnásobila. A náklady na britský státní dluh skokově rostou, zatímco Bank of England varuje před nadcházejícím inflačním šokem.
"Byla to hektická noc, hektický večer. A myslím, že jsme poprvé opravdu viděli, že do toho byla zapojena energetická infrastruktura Blízkého východu. Ale je to srdce plynárenského průmyslu, které je napadeno. Jedná se o významné eskalování, protože to bude mít dopad nejen na dnešní ceny a dnešní nabídku a poptávku, ale potenciálně také na dodávky LNG po zbytek roku. North Field jeenergetický zdroj jako žádný jiný."
Generální ředitel Qatar Energy dnes potvrdil obavy a uvedl, že íránské útoky zničily 17 % kapacity LNG v zemi na minimálně tři až pět let. Na základě této zprávy se na globálních trzích prohloubily obavy. Bank of England uvedla, že není pochyb o tom, že inflace nyní bude vyšší.
Šéf Anglické banky: Dnes jsme úrokové sazby ponechali beze změny, protože od našeho posledního zasedání výboru došlo samozřejmě k obrovské změně. Tou je vypuknutí konfliktu na Blízkém východě a dopad, který má na ceny energií, a tím pádem má a bude mít na ceny v této zemi.
Redaktorka: Nejde jen o ceny pohonných hmot. Britské domácnosti nyní čelí také tlaku na své hypotéky. Dnes nejenže nebyly úrokové sazby sníženy, ale obchodníci nyní předpokládají, že nás čeká alespoň dvě, možná až tři zvýšení, a to jen v tomto roce. A varování nevydala jen Bank of England. Válka na Blízkém východě představuje riziko pro ekonomiku eurozóny a přispívá k nestabilnímu globálnímu politickému prostředí. Prodloužená válka by mohla dále zvýšit ceny energií, snížit příjmy a způsobit, že firmy a domácnosti budou méně ochotné investovat a utrácet.
Katar a Írán mají dohromady 1800 bilionů kubických stop plynu. Íránský plyn je pro Írán zásadní pro zajištění dodávek elektřiny. Používá se v domácnostech, průmyslu a dokonce i ve 2 milionech automobilů. Katar vyváží 20 % celosvětového objemu LNG, z čehož většina směřuje do Asie. Tam se využívá ve výrobě, petrochemii a těžké nákladní dopravě. Ale i Evropa je zranitelná. Plyn se používá k výrobě elektřiny, ale také k balení a výrobě hnojiv.
Ačkoli USA ve skutečnosti produkují více LNG než Katar, nedostatek plynu má dopad na celý výrobní sektor, včetně použití helia v polovodičích a přístrojích pro magnetickou rezonanci. A tento konflikt obrací cíle zahraniční politiky naruby. Bolestivé dopady na ceny ropy vedou k neobvyklému návrhu, že zatímco se vojenské úsilí stupňuje, sankce na íránskou ropu by mohly být zrušeny.
Bessent: Můžeme zrušit sankce na íránskou ropu, která je na moři. V podstatě budeme používat íránské barely proti Íráncům, abychom udrželi ceny nízko po dalších 10 nebo 14 dní, zatímco budeme pokračovat.
Redaktorka: Obchodníci s ropou však uvedli, že nestabilita by mohla trh převrátit.
"Přešli jsme od závislosti na Putinovi k závislosti na Blízkém východě a dá se také říci, že k závislosti na Donaldu Trumpovi. Je to tedy ošklivá kombinace."
"Je to ošklivý koktejl na místě a ošklivá směs pro globální ekonomiku. Prezident Trump možná říká, že ochrání svět před vyššími cenami ropy, ale není jasné, jak je to možné, když se nyní zaměřuje na nabídku."
Moderátor: Prezident Trump nejprve prohlásil, že neví nic o izraelském plánu na útok na plynové pole South Parts mezi Íránem a Katarem. Později tvrdil, že mluvil s Benjaminem Netanjahuem a řekl mu: „Nedělejte to.“ Tak jak to tedy je? Více se nyní dozvíme od naší americké redaktorky Anushky Astany. Anushko, jaká je dnes nálada v Bílém domě?
Reportérka: Viděli jsme prezidenta v Bílém domě na schůzce s japonskou premiérkou. A jak to v těchto situacích bývá, Donald Trump vypadal velmi klidně. Víme však, že mají obavy, a to nejen proto, že USA již zmírňují sankce vůči Rusku, čímž podporují jeho válečné úsilí. Z finančního hlediska nyní zvažují zrušení sankcí vůči Íránu. Donald Trump byl na toto téma dotázán a byl také dotázán, zda zvážuje vyslání pozemních jednotek. Na otázku ohledně vojáků odpověděl, že o vyslání vojáků neuvažuje, ale otázku ohledně ropy obešel, a není divu, protože je dost trapné vysvětlovat, jak chystáte finančně podpořit zemi, kde se právě snažíte systematicky rozložit režim. Bylo to velmi přátelské setkání, Trump je blízký spojenec japonské premiérky, která řekla to, co rád slyší, cituji: „Věřím, že jen vy, Donalde, můžete přinést mír do světa.“ Ale i ona mluvila o rozsahu ekonomické situace, které právě čelíme. A je to poprvé, co jsme viděli tento rozkol mezi USA a Izraelem, když byl Donald Trump dotázán na to, že Izrael zasáhl plynové pole v South Pars. Poslechněte si to.
"Pane prezidente, mluvil jste s premiérem Netanjahuem o útoku na ropná a plynová pole?"
Trump: Jo, mluvil. Mluvil. Řekl jsem mu: „Nedělej to.“ A on to neudělá. Nediskutovali jsme o tom. My ano. Jsme nezávislí. Vycházíme spolu skvěle. Je to koordinované. Ale občas něco udělá. A pokud se mi to nelíbí, tak to už neděláme.
Moderátor: Opravdu žijeme ve světě vzhůru nohama, že? Vybízel Japonsko, aby pomohlo USA?
Reportérka: Ano, vybízel Japonsko svým trumpovským způsobem. Říkám trumpovským, protože začal slovy: „Nikoho nepotřebujeme. Nepotřebujeme žádnou pomoc. Ale pak naznačil, že by bylo vhodné, aby země pomáhaly. Japonsko, řekl, ve skutečnosti získává 90 % své ropy přes Hormuzský průliv. A pak další den a další výpad proti Evropě.
Trump: Evropa, části Evropy, získávají velkou část své ropy přes tento průliv. My prakticky žádnou. Máme méně než 1 %. Nemusíme mít žádné procento. Ani to neděláme, myslím, že to děláme jen proto, abychom byli milí. Bráníme průliv pro všechny ostatní. A pak v případě NATO, oni nám nechtějí pomáhat bránit průliv a jsou to oni, kdo to potřebují. Ale teď jsou mnohem milejší, protože vidí můj postoj. Jsou mnohem milejší. Pokud jde o mě, je už příliš pozdě.
Reportérka: Když říká, že jsou mnohem milejší, možná mluví o prohlášení, které jsme dnes měli, včetně zemí NATO, Velké Británie, Německa a Francie, ale také Japonska. Mluvili o tom, jak pomoci v Hormuzském průlivu, a řekli, že jsou ochotni poskytnout odpovídající pomoc, i když na to tlačila Velká Británie. Pomohlo to Keiru Starmerovi? Ne, Donald Trump si také znovu rýpnul do britského premiéra.
Moderátor: Anushko, moc vám děkuji. Západní spojenci volají po zdrženlivosti, přičemž francouzský prezident Emmanuel Macron naléhá na ukončení útoků na civilní infrastrukturu a říká, že civilisté musí být chráněni před vojenskou eskalací, zatímco Írán popravil tři muže, včetně teenagera, kteří byli obviněni z vraždy policistů během protivládních protestů v lednu. Tady je Jonathan Rugman.
Reportér: Útokem na tuto ropnou rafinérii v Saúdské Arábii včera v noci Íránci záměrně rozšířili dopady tohoto konfliktu daleko za hranice Perského zálivu. Ze všech sousedů je však nejnebezpečněji narušen křehký mír Íránu se Saúdskou Arábií.
Šejk ze Saúdské Arábie: Vyhrazujeme si právo podniknout vojenské akce, pokud to bude považováno za nutné. Pokud Írán nepřestane, taková je nálada, kterou jsem také zaslechl v této místnosti před chvílí, a to okamžitě. Myslím, že téměř nic nebude schopno tuto důvěru obnovit.
Reportér: Arabské státy v Perském zálivu jsou také rozhořčeny izraelským útokem na největší íránské plynové pole, což je eskalace, na kterou, pokud se bude opakovat, Íránci tvrdí, že odpoví stejným způsobem. Kromě toho, co to znamená pro ceny energií a životní prostředí, nám jeden Íránec v Teheránu řekl, že by to mohlo zvýšit odpor proti válce samotné.
"Lidi nejvíc trápí poškození naší energetické infrastruktury, a to navíc k ekonomickým problémům, včetně nezaměstnanosti a inflace. Jestli je něco, co lidi sjednotí, tak je to útok na infrastrukturu země, protože dřív nebo později budou muset ajatolláhovci odejít. Ale země musí zůstat pro lidi."
Reportér: Mezitím se režim sjednocuje kolem svých mučedníků. Je to druhý den pohřbu Aliho Laridžáního, šéfa bezpečnostních složek, a jeho syna, které Izraelci zavraždili na začátku tohoto týdne. A u těch, kteří váhají ve své loajalitě k islámské revoluci, lze stále využít strach k potlačení nesouhlasu. Tito tři demonstranti byli dnes ráno popraveni, byli v procesu shledáni vinnými z vedení války proti Bohu a z podpory Izraele a Spojených států. Jedním z nich byl Saleh Mohammadi, člen íránského národního zápasnického týmu. Úřady zveřejnily toto video, na kterém muži údajně předvádějí svůj zločin, jímž bylo zabití dvou policistů. Přiznání získaná pod nátlakem. První muži popravení oběšením od lednových protestů a pravděpodobně ne poslední.
Islámská republika se bojí lidí. Věří, že nyní, když byli zabiti vůdci a vysoce postavení úředníci a země se stala vojensky slabší, existuje riziko, že se lidé vrátí do ulic a odeberou režimu moc. Strach z lidí je tedy tím, co pohání tyto popravy.
A po třech týdnech války Írán stále útočí na Izrael, věrný svému mottu „odporovat a přežít“, a odhodlaný, že Donald Trump by neměl být jediným, kdo rozhoduje o tom, jak dlouho tento konflikt potrvá.
Moderátor: Libanonský prezident Joseph Aoun dnes při setkání s francouzským ministrem zahraničí v Bejrútu vyzval k příměří a jednání s Izraelem. Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že od poslední eskalace konfliktu mezi Izraelem a íránem podporovanou milicí Hizballáh bylo v zemi dosud zabito více než 1 000 lidí. Evropská unie vyzvala Izrael, aby zastavil útoky na Libanon, a uvedla, že je hluboce znepokojena devastujícími humanitárními důsledky.
Zatímco jsme ve vysílání, izraelský premiér Benjamin Netanjahu uspořádal tiskovou konferenci. Tvrdil, že Írán již není schopen obohacovat uran ani vyrábět balistické rakety, a varoval, že všechny tyto kapacity zcela zničíme. Netanjahu řekl, že válka s Íránem potrvá tak dlouho, jak bude nutné.
Hovořil jsem s izraelským prezidentem Yitzhakem Herzogem, který si prohlížel škody způsobené úlomkem íránské rakety, která dopadla poblíž Tel Avivu. Zeptal jsem se ho nejprve, zda ho překvapily schopnosti, které Írán v této válce dosud prokázal.
Yitzhak Herzog: Faktem je, že oslabujeme všechny jejich schopnosti v celé řadě oblastí, od jaderného průmyslu přes průmyslové odvětví až po vojenské kapacity a také nátlak a hrozný přístup, který zaujímají vůči svému lidu.
Moderátor: Ale místo změny režimu stále vidíte jeho odolnost, že?
Yitzhak Herzog: Zase nevím, víte, jak to můžete posoudit? Víte, co se děje v koridoru?
Moderátor: No, pořád odpalují rakety.
Yitzhak Herzog: To je pravda. Ale před válkou spěchali k bombě. Spěchali k 20 000 balistických raket. Teď klesají a klesají a klesají. Jejich národ toho má dost. A jejich schopnosti nutit a bojovat proti vlastním lidem, kterých, mimochodem, před dvěma měsíci zabili asi 35 000 nebo 50 000, se nyní pomalu začínají probouzet.
Moderátor: Ale oni nejsou v ulicích a nedemonstrují proti režimu.
Yitzhak Herzog: Jsou příliš vystrašení. Cílem války bylo samozřejmě především zabránit bezprostřednímu nebezpečí, které od nich hrozilo.
Moderátor: Získali jste včera od Američanů povolení k bombardování ložiska zemního plynu South Pars, které sdílejí Katar a Írán?
Yitzhak Herzog: Jak dobře víte, izraelský prezident je hlavou státu bez výkonných pravomocí. Nejsem zapojen do operačních záležitostí, a proto se nebudu pouštět do detailů. Říkám jen to, že v širším kontextu jde o válku, kterou je třeba vést, aby se změnil běh dějin na Blízkém východě. Myslím, že se o tom zmínil prezident Trump, a myslím, že v tomto případě jsou právě teď důležitá jeho slova.
Moderátor: A stala se z toho ekonomická válka, že? A Íránci ukázali, že mají světovou ekonomiku v šachu prostřednictvím Hormuzského průlivu.
Yitzhak Herzog: Je tedy na čase, aby svět řekl dost. A svět chápe, že kdokoli uzavře mezinárodní námořní trasy, je padouch, s nímž je třeba se vypořádat. Neobhajuji válku. Jsem člověk míru. Vše, co opravdu chci, je mír na Blízkém východě. Ale někdy, a to se učíme především od Britů, je třeba podniknout kroky a bojovat, abyste změnili běh dějin.
Moderátor: Ale nekonzultovali jste to se svými přáteli v Perském zálivu. Američané se neobtěžovali konzultovat to s Katarem, Spojenými arabskými emiráty nebo Saúdskou Arábií. Jste to jen vy a Amerika. A nakonec, víte, za to v dlouhodobém horizontu zaplatíte velmi vysokou cenu.
Yitzhak Herzog: Uvidíme tedy, jak válka dopadne. Věříme, že brzy skončí a přinese výsledky. A navíc, počkejte chvíli, říkám navíc, jak jsem zde řekl svým muslimským bratrům a sestrám, že kdybychom čekali, mohlo to být mnohem, mnohem horší.
Moderátor: V Americe panují ohledně této války hluboké rozpory. Americká veřejnost ji nepodporuje. Včera jsme viděli rozpory v Trumpově kabinetu, který je obvykle velmi loajální, ohledně důvodů této války, důvodů, které americkému lidu uvedl jejich prezident. Obáváte se, že prezident Trump za pár týdnů prostě vyhlásí vítězství, i když nedošlo ke změně režimu, vojenské kapacity tam možná stále budou, a udělá to z vnitropolitických důvodů?
Yitzhak Herzog: Věřím tedy, že partnerství je zde mimořádně silné, a to i s významnými arabskými zeměmi, které jsou pod náporem Íránu a uvědomují si: „Počkejte, říkáte, že jsou rozzuřené, a já vám říkám, že všechny chápou, že mají jedinou cestu, a tou je toto partnerství koalice národů, které chtějí hledat mír a bojují, a které se postavily Íráncům a řekly jim: ‚Už ne.‘“
Moderátor: Dobře, ještě jedna otázka. Prezident Trump vás nazval slabým a ubohým, protože jste nesouhlasil s milostí pro premiéra Benjamina Netanjahua. Smířil jste se s Donaldem Trumpem?
Yitzhak Herzog: S Donaldem Trumpem jsem v poslední době nemluvil. A už jsem opakovaně řekl, že ho nesmírně respektujeme za to, co dělá na Blízkém východě. Ale já jsem prezident Izraele a budu se řídit izraelským právem.
Moderátor: Není podstatou toho všeho to, že prezident Trump se může ke svým nejlepším přátelům otočit zády v mžiku? Udělal to s námi, s Brity, že? V Bílém domě jsme momentálně veřejným nepřítelem číslo jedna. Může to udělat i s Izraelem. Může odejít a pak přijdete o svého ochránce na Blízkém východě.
Yitzhak Herzog: O žádnou ochranu jsme nepřišli. Jsme velmi silný národ.
Moderátor: Ale potřebujete Američany.
Yitzhak Herzog: Věříme v partnerství se Spojenými státy americkými. A věříme, že Donald Trump vede svobodný svět správným směrem.
Moderátor: Dokud se nevydá ke dveřím a neřekne sbohem.
Yitzhak Herzog: To je vaše předčasná úvaha, ne moje.
Moderátor: Je to možnost. Pane prezidente, moc vám děkuji.
A plnou verzi mého rozhovoru s izraelským prezidentem Yitzhakem Herzogem si můžete prohlédnout online, kde také najdete nejnovější vydání The Forecast, našeho podcastu, který jsem dnes nahrál s Heliou Ebrahimi, naší ekonomickou redaktorkou. Odtud z Jeruzaléma se vraťme k Kathy v Londýně. Kathy.
Moderátorka: Díky, Matte. No, před chvílí jsem mluvil s Esmaeilem Baghaeim, který je mluvčím íránského ministerstva zahraničních věcí. A začala jsem tím, že jsem se zeptala, zda je Írán zapojen do vojenského konfliktu, který nemůže vyhrát.
Esmaeil Baghaei: Zabili tolik Íránců, zaútočili na naši civilní infrastrukturu, zaútočili na obytné oblasti a teď tvrdí, že vyhrávají. To je...
Moderátorka: Jo, ale vy se nebráníte, že? Útočíte také na Katar, jednoho ze svých sousedů. Proč na ně útočíte, když máte spor s USA?
Esmaeil Baghaei: Neútočíme na žádnou zemi. Využíváme svého práva na sebeobranu.
Moderátorka: Útočíte na plynové zařízení v Kataru.
Esmaeil Baghaei: Realita je taková, že Spojené státy a Izrael zneužívají půdu, území a majetek.
Moderátorka: Dobře, ale neútočíte jen na americký majetek. Útočíte také na plynové pole v Kataru a na další sousedy v Perském zálivu. Jen se ptám, proč?
Esmaeil Baghaei: Řekněte mi, kdo tuto válku vůbec začal a kdo začal útočit na naše plynové pole?
Moderátorka: Zajímalo by mě, co řeknete svým bývalým spojencům v Perském zálivu, kteří vás vyzývají, abyste zastavili útoky na civilní infrastrukturu a útoky na lodě proplouvající Hormuzským průlivem. Budete je poslouchat? Omán, Katar – to jsou země, se kterými jste v nedávné minulosti spolupracovali.
Esmaeil Baghaei: Jistě, necítíme žádnou zášť ani nepřátelství vůči národům v této oblasti.
Moderátorka: Útočíte na katarské plynové pole. Abu Dhabi a Kuvajt jsou také pod útokem, právě v posledních několika hodinách. To není obranný čin, že? To je Írán, který se mstí.
Esmaeil Baghaei: Zaměřujeme se pouze na ta aktiva, ta zařízení, která částečně nebo zcela patří Spojeným státům.
Moderátorka: Pojďme si promluvit o vašich vlastních zájmech a o tom, jak poškozujete íránskou ekonomiku paralyzováním Hormuzského průlivu. Ano, poškozuje to globální ekonomiku, ale také íránskou ekonomiku, na které jste závislí. Zajímalo by mě, jak brzy doufáte, že se ten průliv znovu otevře.
Esmaeil Baghaei: Očekáváte, že Írán nechá válčící strany, agresory, lodě a plavidla proplout Hormuzským průlivem? Hormuzským průlivem proplulo mnoho plavidel.
Moderátorka: Proplouvá jím jen pár plavidel. Jak brzy byste tedy chtěli, aby byl řádně znovu otevřen, a byl zaminován?
Esmaeil Baghaei: Musíme přijmout tato opatření, abychom zajistili, že tento obchod nebude zneužíván Spojenými státy a jejich agresivními partnery proti Íránu.
Moderátorka: Zahrnují tato opatření i zaminování průlivu?
Esmaeil Baghaei: Nebudu hovořit o vojenských taktikách íránských ozbrojených sil.
Moderátorka:Ale víte, že Amerika tvrdí, že vám zbývalo jen pár týdnů k vývoji jaderné zbraně. Vlastníte 440 kilogramů vysoce obohaceného uranu. To byl základ pro válku zde. Írán byl hrozbou.
Esmaeil Baghaei: Pentagon prohlásil, že ze strany Íránu nehrozí bezprostřední nebezpečí. A prosím, nezapomeňte, že v červnu sami tvrdili, že íránský jaderný program byl zničen.
Moderátorka: Jak dlouho může Írán odolávat?
Esmaeil Baghaei: Tak dlouho, jak bude třeba.
Moderátorka: Je však jasné, že tato válka musí nějak skončit. Jste otevřeni jednání, která by ji ukončila?
Esmaeil Baghaei:Jednat s kým?
Moderátorka: Jaký je zde konečný cíl?
Esmaeil Baghaei: Trvají na tom, že budou pokračovat ve smrti a ničení Íránu. Hrdě prohlašují, že nevěří v žádné právní normy.
Moderátorka: Není žádná stopa po Modžtabovi Chameneím, nejvyšším vůdci, novém nejvyšším vůdci. Opustil zemi? Je v Moskvě na lékařském ošetření, jak se uvádí?
Esmaeil Baghaei: Íránští vůdci jsou dost hrdí na to, aby zůstali doma a bojovali. Podívejte se, co se stalo našemu nejvyššímu vůdci. Byl zavražděn, když byl ve své kanceláři. A nevím, co je zdrojem této propagandy, této psychologické války, kterou zde zmiňujete jako otázku.
Moderátorka: Takže potvrzujete jako fakt, že nový nejvyšší vůdce je naživu, v pořádku a v Íránu?
Esmaeil Baghaei: Samozřejmě.
Moderátorka: Izrael vyzývá íránský lid, aby povstal a převzal kontrolu nad svou zemí. Jaké budou důsledky, pokud to udělají?
Esmaeil Baghaei: To, co se stalo v lednu, bylo výsledkem infiltrace Spojených států a Izraele mezi pokojné demonstranty, střelců, kteří stříleli na policejní síly a pokojné demonstranty.
Moderátorka: Nebylo to však Izrael v Americe, že? Zabíjení tisíců lidí, kteří protestovali a volali po svobodě.
Esmaeil Baghaei: Když americký prezident vyzval k dalšímu zabíjení, řekl, že pokud dojde k dalším zabitím, zasáhne, madam. A to byla zpráva určená těm infiltrátorům. Takže každý ví, že to bylo součástí jejich plánu, jak destabilizovat Írán.
