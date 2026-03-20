Po íránském útoku na LNG závod v Kataru ceny plynu v Evropě vzrostly na maximum za více než tři roky
20. 3. 2026
Cena plynu v Evropě ve čtvrtek na aukci vzrostla o 32 % na 72 eur / MWh (873,5 $ za 1 000 kubických metrů). Naposledy byly tak vysoko na úplném začátku ledna 2023.
"Eskalace vojenského konfliktu na Blízkém východě vede ke globální nestabilitě," řekl předseda Evropské rady António Costa lídrům EU na prahu jejich prvního summitu od začátku války v Íránu. "Společně musíme identifikovat nástroje, které potřebujeme ke včasné, koordinované a účinné reakci, která ochrání naše občany a podniky."
Od začátku války na Blízkém východě se ceny benzínu v Evropě více než zdvojnásobily. Přesto je stále levnější než těsně před začátkem války na Ukrajině, nemluvě o vrcholu krize, kdy cena v srpnu 2022 překročila 340 eur. Navíc díky rychlému rozvoji zelené energie a diverzifikaci nákupů plynu elektřina v Evropě nezdražila tolik jako plyn, ale cena v roce 2022 vzrostla. Cena futures na elektřinu v Německu, která se za poslední dva roky pohybovala v rozmezí 70–85 eur / MWh, tak ve čtvrtek dosáhla pouze 110,5 eura, poté klesla na 104 eur. To je o 41 % více než 27. února.
Posledn cenový nárůst způsobil íránský raketový útok na katarský LNG komplex, největší na světě. Ostřelování vedlo k "vážným požárům a značným škodám," uvedla QatarEnergy. Ačkoli plyn z Perského zálivu přestal být exportován začátkem března kvůli uzavření Hormuzského průlivu Íránem, eskalace hrozí způsobit, že ceny plynu v Evropě a Asii zůstanou na vyšší úrovni po delší dobu.
EU dostávala pouze několik procent svého dovozu plynu z Kataru. Avšak kvůli ztrátě katarského LNG na světovém trhu, který měl 20 % podíl, se konkurence kupců v Asii a Evropě o dodávky z jiných regionů znatelně zvýšila.
Útok na katarský komplex by mohl být zlomovým bodem pro sektor LNG, srovnatelným s vyhozením do povětří plynovodů Nord Stream, ne-li horším, řekla Susan Sakmar, hostující odborná asistentka na Právnickém centru University of Houston, pro Bloomberg. Podle ní nejsou žádné známky toho, že by Katar mohl v blízké budoucnosti obnovit dodávky.
Situace na trhu s plynem se vyhrotila v době, kdy Evropa končí topnou sezónu s extrémně nízkými zásobami plynu ve skladovacích zařízeních, která jsou nyní plná méně než z 29 %. Průměrná hodnota za posledních pět let byla asi jeden a půl krát vyšší.
To znamená, že v létě budou muset země EU nakupovat více LNG, aby doplnily zásoby, a budou soutěžit s asijskými odběrateli o nižší objem dodávek. Arne Lohmann Rasmussen, hlavní analytik společnosti Global Risk Management, varuje:
"Dodávky LNG z Kataru by mohly být pozastaveny na několik měsíců, v nejhorším případě na roky. Pro trh s plynem krize neskončí jen proto, že válka skončí a Hormuzský průliv se znovu otevře."
