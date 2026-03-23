Izraelci podpalují palestinské automobily a příbytky
23. 3. 2026
Israeli settlers set fire to homes and cars in Palestinian villages in the West Bank— Sky News (@SkyNews) March 23, 2026
Palestinian news agency WAFA reported attacks on at least six villages as the Israeli military said it responded to its civilians carrying out 'arson'. pic.twitter.com/6NHVxhDDFt
Ve městě Deir Al-Hatab na severu Západního břehu Jordánu byly zaznamenány rozsáhlé škody v důsledku žhářského útoku, který včera spáchaly izraelské osadnické milice podporované státem.
V časných ranních hodinách zasáhly izraelské letecké údery obytný dům ve městě Gaza, přičemž zahynuli nejméně čtyři Palestinci a několik dalších bylo zraněno. V budově, která se nachází ve čtvrti Al-Nasr ve městě Gaza, údajně v době útoku bydlely rodiny, které přišly o své domovy
Massive damage is documented in the town of Deir Al-Hatab in the northern West Bank, following an arson attack carried out yesterday by state-backed Israeli settler militias. pic.twitter.com/KMBWWxH1nn— Quds News Network (@QudsNen) March 23, 2026
Izraelští osadníci útočí na palestinské vesnice na okupovaném Západním břehu Jordánu a napadají tamní obyvatele i jejich majetek
In the early hours, Israeli airstrikes hit a residential apartment building in Gaza City, killing at least four Palestinians and injuring several others. The building, located in the Al‑Nasr neighbourhood of Gaza City, was reportedly home to displaced families when it was struck pic.twitter.com/ChQPVuxemj— Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 22, 2026
V bytě nad restaurací v Gaze došlo k výbuchu, který způsobil požár. Na místo se vydaly záchranné týmy, aby oheň uhasily. Za příčinu výbuchu se považuje útok izraelského bezpilotního letounu; při výbuchu zahynulo několik lidí.
Israeli settlers target Palestinian villages in occupied West Bank, attacking people and properties https://t.co/LPiM84WzNV— BBC News (UK) (@BBCNews) March 23, 2026
Španělská vláda co nejdůrazněji odsuzuje prohlášení izraelských úřadů, podle nichž byla izraelská armáda pověřena zničit všechny mosty přes řeku Litani a domy libanonských civilistů v sousedních vesnicích.
A blast occurred in an apartment above a restaurant in Gaza City, causing a blaze. Rescue teams headed to the site to put off the fires.— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 23, 2026
The cause of the blast is suspected to be an Israeli drone attack, several people had died in the blast. pic.twitter.com/f889JGMQyd
Izraelská palba zabila v Gaze pět Palestinců, zatímco se hnutí Hamás setkalo s tureckými představiteli kvůli jednání o příměří
The Spanish Government expresses its strongest condemnation of statements by Israeli authorities claiming that the Israeli army has been ordered to destroy all bridges over the Litani River and the homes of Lebanese civilians in neighbouring villages.— Spain MFA (@SpainMFA) March 23, 2026
Izraelská policie napadla novináře v Jeruzalémě a způsobila producentovi CNN zlomeninu zápěstí>
Israeli fire kills five Palestinians in Gaza, as Hamas meets Turkish officials for truce talkshttps://t.co/Z9ClkcGqlG— Haaretz.com (@haaretzcom) March 22, 2026
Děsivé přiznání na BBC. Izrael záměrně využívá úplné zničení Gazy jako „vzor“ a „příklad“ pro svou invazi do Libanonu. Vyhání miliony lidí z domovů a sráží celé čtvrti k zemi. To je čisté zlo.
Israeli police attack journalists in Jerusalem, fracturing wrist of CNN producer | CNN https://t.co/5zW0MiEM1m— Khaled Elgindy (@elgindy_) March 23, 2026
Izraelští osadníci kladou na cestu obrovské kameny, aby sanitky nemohly poskytnout pomoc Palestincům při dnešním pogromu.
Horrifying admission on the BBC. Israel is intentionally using the total destruction of Gaza as a "blueprint" and "model" for their invasion of Lebanon. They are displacing millions and raising entire neighborhoods to the ground. This is pure evil. pic.twitter.com/aw8eTlp2Ga— Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) March 23, 2026
Izraelští osadníci se připravují na rozsáhlé násilnosti na Západním břehu, zatímco Palestinci hlásí útoky a žhářské útoky
Israeli settlers are putting massive rocks so that ambulances cannot aid the Palestinians in tonight's pogrom.— Jvnior (@Jvnior) March 22, 2026
This is what the Zionist government protects. pic.twitter.com/w6bOZb8GYz
Israeli settlers prepare for a large-scale West Bank rampage as Palestinians report attacks and arsonhttps://t.co/plFl4i6y0Y— Haaretz.com (@haaretzcom) March 23, 2026
✝️ Papež Lev XIV. apeloval na okamžité příměří v otázce války na Blízkém východě. Hlava katolické církve tuto válku označila za skandál pro celé lidstvo. Konflikt USA, Izraele a Íránu trvá už téměř čtyři týdny.https://t.co/mHTDE2l0qo pic.twitter.com/aYeh80OogY— Seznam Zprávy (@SeznamZpravy) March 23, 2026
Diskuse