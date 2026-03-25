Orbán a budoucnost nejen východní Evropy
25. 3. 2026 / Boris Cvek
Neexistuje jedno Polsko, Polsko jasně protiruské, Polsko s jasnou historickou zkušeností. Polský prezident Nawrocki přijel podpořit Orbána, jehož režim donáší Putinovi. Ostatně Maďaři přece taky mají jasnou zkušenost, tu z roku 1956. A je to zjevně k ničemu.
Dokonce se ukazuje, že v jádru polské konzervativní strany PiS, která je dlouhodobě protiněmecká a protiunijní, začíná kvést přesvědčení, že liberální demokracie je rudý hnus, zatímco Orbán představuje to pravé právo a spravedlnost. Možná proto, že poskytuje azyl korupčníkům z PiS. Co by je asi tak čekalo ve fungující Unii?
Myslím, že velmi výmluvná je tato posloupnost událostí: 1. jasně se ukáže, že Orbánův režim donáší Putinovi a dokonce ho žádá o intervenci do slovenských voleb, 2. Putin v noci masivně vraždí na Ukrajině, minimálně pět dětí bylo zavražděno, 3. Trump podpoří Orbána jako skvělého vůdce. Náš ministr zahraničí Macinka z motoristů označil Orbána dokonce za vůdce, který se rodí jednou za 500 let. Řekl to v Maďarsku, kde byl Orbána podpořit.
Všiml jsem si, že už i Kateřina Šafaříková na Seznamu vidí, že Babišova strategie je „s Orbánem na věčné časy“. Prý nám to bude muset Babiš vysvětlit. Připomenu jen, že ANO se stalo součástí Orbánovy celoevropské frakce patriotů v polovině roku 2024. Od té doby to bylo jasné, jen to nikdo nechtěl vidět. Babiš je mnohem větší realista než lhaním si do vlastní kapsy a strkáním hlavy do písku vycvičení demokraté. Orbán měl být centrem zájmu českých analytiků a novinářů po celé ty dva roky. Bez pochopení orbánismu a inteligentního, realistického, věcného programu, jak mu čelit, je s námi konec.
