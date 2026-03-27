Marže pumpařů a jak objevujeme trh
27. 3. 2026 / Boris Cvek
Premiér se rozhořčil. Ale fakt. Co si to ti pumpaři dovolují! Mají u dálnic vyšší ceny než v Horní Dolní. Vláda poté, co si dala práci s monitorováním marží pumpařů a co díky tomu zjistila, že marže klesly, chce marže stropovat. Člověk žasne nad tou genialitou.
V pátek v polední publicistice Radiožurnálu zaznělo, že marže bývají za normálních časů kolem dvou korun na litr, takže pokud by bylo zastropování na třech korunách, bylo by to fajn. Be happy, dont worry.
Nedělám si legraci. Fakt. Ještě lepší bylo pátrání po tom, jak je možné, že na dálnici jsou vyšší ceny než v Horní Dolní. Vyložené drama. Rovnou dva hosté se ve vysílání Radiožurnálu v polední publicistice pokusili tohle šokující zjištění vysvětlit.
Prý je to trh. V Praze jsou taky vyšší nájmy než v Litvínově. To snad ne! Na dovolené v Chorvatsku taky na vesnické pumpě je levněji než na pumpě na dálnici. Dokonce prý, a to už jsem málem omdlel, nemusíte na dálnici kupovat, můžete zajet do Horní Dolní. To by mě nenapadlo! Trh, co je to vlastně ten trh?
Ale premiér musí odvést pozornost od toho, co se to vlastně děje. Pumpy, marže… vláda koná! Ostatní země kolem nás stále více přistupují k radikálním opatřením. Polsko dokonce drasticky snižuje spotřební daň na pohonné hmoty. Proboha proč? Zbláznili se všichni? Na Seznamu píšou, že jsou ohroženy letecké dovolené. Asi kvůli těm maržím na dálnici. Nebo co se to vlastně děje?
