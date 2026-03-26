Připomenutí: Jak se postavila Británie vůči propalestinským aktivistům, kteří zaútočili na zbrojovku Elbit Systems
26. 3. 2026
Obvinění z "loupeže s přitěžujícími okolnostmi" proti 18 aktivistům z Palestine Action bylo staženo
Prokurátoři stáhli obvinění z vloupání do areálu izraelské obranné firmy poté, co porota zprostila viny dalších šest obžalovaných
Prokurátoři stáhli obvinění z kvalifikované krádeže s násilím proti 18 obžalovaným obviněným z vloupání skupiny Palestine Action do areálu izraelské obranné firmy ve Velké Británii poté, co porota zbavila dalších šest obžalovaných viny.
Charlotte Headová (29), Samuel Corner (23), Leona Kamio (30), Fatema Rajwani (21), Zoe Rogersová (22) a Jordan Devlin (31) byli všichni zproštěni obvinění z loupeže s přitěžujícími okolnostmi, za kterou hrozí maximální trest doživotního vězení, v souvislosti s nájezdem na továrnu Elbit Systems ve Filtonu nedaleko Bristolu, k němuž došlo 6. srpna 2024.
Na jednání o řízení případu u korunního soudu ve Woolwichi v jižním Londýně, které se týkalo všech 24 obžalovaných obviněných v souvislosti s vloupáním, Deanna Heer KC uvedla: „Obžaloba přehodnotila dostatečnost důkazů … S ohledem na tyto verdikty a ve vztahu ke všem zbývajícím obžalovaným obžaloba nepředkládá žádné důkazy k bodu obžaloby č. 1, závažnému vloupání.“
Zbývajících 18 obžalovaných obviněných z účasti bylo všech zadržováno ve vězení a čekalo na soud, s výjimkou Seana Middlebrougha, který uprchl během podmínečného propuštění z věznice Wandsworth v jihozápadním Londýně v říjnu loňského roku.
Nicméně v návaznosti na rozhodnutí prokuratury nevznášet obvinění z loupežného vloupání bylo pěti z nich – Williamu Plastowovi, Ianu Sandersovi, Madeleine Normanové, Julii Brigadirové a Aleksandře Herbichové – uděleno podmínečné propuštění na kauci.
Plastow, Sanders a Norman byli ve vazbě již 18 měsíců, zatímco Brigadirova a Herbich byli ve vězení od listopadu 2024.
Heer potvrdil, že státní zastupitelství bude usilovat o nové řízení v případě šesti osob zproštěných obvinění z loupeže s přitěžujícími okolnostmi, u nichž porota nedosáhla verdiktu ani po více než 36 hodinách jednání.
Heer ve středu řekl soudci Johnsonovi: „Jak jsme naznačili na konci procesu, nyní potvrzujeme záměr obžaloby usilovat o nové řízení ve všech případech, ve kterých porota nevynesla verdikt.
Jedná se o trestný čin poškození cizího majetku u všech obžalovaných, u tří obžalovaných z obvinění z násilných nepokojů a u pana Cornera z obvinění z úmyslného způsobení těžkého ublížení na zdraví.“ (Na Cornera fyzicky zaútočila policistka, on se bránil kladivem a vážně ji zranil.)
Porotci zprostili Rajwaniho, Rogerse a Devlina obvinění z násilných nepokojů, ale nedosáhli verdiktu ohledně obvinění vůči Headovi, Cornerovi a Kamioovi.
Žádný z těchto šesti nebyl shledán vinným z žádného trestného činu a na závěr procesu byli všichni kromě Cornera propuštěni na podmíněnou kauci poté, co strávili asi 18 měsíců ve vazbě.
Kvalifikovaná krádež s násilím vyžaduje, aby pachatel spáchal krádež s použitím zbraně, kterou hodlá použít k způsobení zranění nebo zneschopnění osoby. Prvních šest obžalovaných, kteří byli souzeni, mělo u sebe kladiva, ale jejich právníci porotě sdělili, že měla sloužit k ničení majetku v areálu společnosti Elbit.
Soudní jednání se odehrálo za přísných bezpečnostních opatření, s nejméně dvěma desítkami policistů rozmístěných kolem soudní budovy a silnou přítomností soudních strážců.
Členové veřejnosti, kteří se chtěli zúčastnit soudního řízení, byli zpočátku zadrženi bezpečnostními složkami před branami soudu.
U bran soudu bylo možné slyšet asi 50 příznivců obžalovaných mávajících palestinskými vlajkami, kteří skandovali „Svobodu Palestině“ a „vyhráli jsme“, poté co se objevily zprávy o stažení některých obvinění.
V reakci na stažení obvinění z loupeže s přitěžujícími okolnostmi Naila Ahmedová, vedoucí kampaní v lidskoprávní organizaci Cage International, řekla: „Je to neuvěřitelný pocit a jen jedno z mnoha vítězství, která, jak doufáme, budou i nadále následovat.“
