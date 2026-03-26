Íránský Červený půlměsíc uvádí, že americko-izraelské údery poškodily nebo zničily více než 82 000 „civilních objektů“
26. 3. 2026
Íránský Červený půlměsíc (IRCS) v úterý uvedl, že od zahájení války americké a izraelské údery poškodily nebo zničily více než 82 000 „civilních objektů“ v Íránu.
IRCS prohlásil, že mezi zasaženými cíli bylo 62 440 obytných jednotek, 19 187 komerčních budov, 481 škol, 281 zdravotnických zařízení a 17 center IRCS. Organizace dodala, že byly zničeny také tři vrtulníky IRCS, 48 operačních vozidel a 46 sanitek.
Podle Al Jazeery íránská vláda sdělila, že při bombardování zahynulo více než 1 500 civilistů, což je číslo, které se shoduje s údaji Agentury pro zprávy o aktivistech za lidská práva (HRANA), nevládní organizace se sídlem v USA a financované z USA, která je vůči íránské vládě velmi kritická, informuje David DeCamp.
HRANA v úterý uvedla, že při americko-izraelských útocích zahynulo nejméně 1 455 civilistů, včetně 217 dětí. Skupina konstatovala, že při útocích v uplynulých 24 hodinách zahynulo nejméně 12 civilistů a dalších 38 bylo zraněno.
O americko-izraelských útocích se hovořilo v Teheránu, Tabrízu, Isfahánu a Karedži. Údery zasáhly energetickou infrastrukturu poté, co prezident Trump v pondělí oznámil, že na nejméně pět dní upustí od svých plánů na zničení íránských elektráren.
HRANA uvedla, že v úterý zaznamenala útoky na zařízení plynárenské společnosti, potrubí elektrárny, sportovní halu, čtyři obytné budovy v Teheránu a 30 obchodů. Sdělila také, že údery zasáhly vojenské základny, raketovou základnu a továrnu na munici.
Celý článek v angličtině ZDE
Diskuse