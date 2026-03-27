OSN: Válka v Súdánu se blíží k syrskému bodu zlomu
27. 3. 2026
Konflikt v Súdánu je na bodě zlomu podobném syrské občanské válce v roce 2011 a brzy by mohl vést k vysídlení velkého počtu lidí do sousedních zemí, řekl šéf migrační agentury OSN v Súdánu pro POLITICO.
Krize přichází tři roky po začátku občanské války, která vytvořila největší humanitární krizi na světě, kdy bylo vysídleno více než 9 milionů lidí a odhadem 150 000 nyní čelí katastrofálnímu hladu, uvedla ve středu OSN.
"Pokud tento konflikt porovnáte s tím, co se stalo v Sýrii v roce 2011, kdy začalo narůstat vysídlení... migrační trasy začaly mohutnět a pak náhlý vypuknutí konfliktu začalo ovlivňovat všechny regionální a přeshraniční země," řekl Mohamed Refaat, vedoucí mise Mezinárodní organizace pro migraci v Súdánu.
Pokud nebudou učiněny vážné kroky k vyřešení konfliktu, "může se stát, že stále více vysídlených pronikne přes hranice a dál," řekl. Ve čtvrtek se uskutečnilo setkání mezi agenturami OSN v Súdánu a představiteli EU.
Rafaatovo varování přichází v době, kdy blok zpřísňuje kontrolu migrace v souvislosti s nárůstem podpory pravicových stran a obavami, že války na Blízkém východě a v Africe by mohly vyvolat novou vlnu migrantů hledající útočiště v EU.
V roce 2015, čtyři roky po začátku syrské občanské války, dorazil do Evropy téměř milion vysídlených osob. Tehdy tehdejší německá kancléřka Angela Merkel slavně řekla "dokážeme to" ("wir schaffen das") a vyzvala lídry EU, aby přivítali vysídlené Syřany.
Ale v následujícím desetiletí podpořila vlna odporu proti liberálnější imigrační politice vzestup krajně pravicových stran v celém bloku.
V Německu je nyní krajně pravicová Alternativa pro Německo druhou nejpopulárnější stranou za středopravou Křesťanskodemokratickou unií kancléře Friedricha Merze. Francouzská obdoba získala kontrolu nad několika malými a středně velkými městy v místních volbách začátkem tohoto měsíce. A v Rakousku vyhrála krajně pravicová strana v roce 2024 národní volby, ale nepodařilo se jí sestavit vládu.
Mnoho zemí EU od té doby zavedlo přísnější imigrační pravidla, zatímco blok uzavřel několik dohod se zeměmi na svém okraji, které mají za cíl snížit pobídky pro imigranty k příchodu do Evropy.
Refaat uvedl, že súdánští obyvatelé prchající před válkou budou ochotni se vrátit a znovu vybudovat svou zemi, jakmile uvidí "záblesk naděje na stabilitu". Ale dodal, "pokud bude tento záblesk právě teď zničen, pokud do něj nikdo neinvestuje, můžeme naprosto vidět opak."
Hrůzy súdánské občanské války převyšují jiné konfliktní zóny co do rozsahu i délky. Mezi 213 zaznamenánými útoky na zdravotnická zařízení od začátku války si podle OSN vyžádal masakr v loňském roce v porodnici v al-Fáširu asi 460 mrtvých.
Navzdory masakru je konflikt "neviditelný," řekl Sheldon Yett, zástupce UNICEF v Súdánu. "Člověk na ulici nemá tušení, co se děje v Súdánu... Myslím, že je to proto, že neexistuje jednoduchý příběh — je to Afrika, tam vždy byl konflikt. To bychom neměli přijmout."
Refaat, Yett a zástupci několika humanitárních organizací, včetně Marie-Helene Verney, zástupkyně UNHCR pro Súdán, Rosse Smitha ze Světového potravinového programu OSN, Shible Sahbani ze Světové zdravotnické organizace, Fabrizia Falconeho z Populačního fondu OSN a Salvatora Nkurunzizy z organizace OSN Women, byli v Bruselu, aby zvýšili povědomí o občanské válce v Súdánu a získali finanční prostředky od EU.
Agentury OSN se obrátily na Brusel a ve svém prohlášení uvedly, že "okamžité zvýšení flexibilního financování je zásadní pro uspokojení naléhavých potřeb a umožnění agenturám OSN reagovat na vývoj situace".
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse