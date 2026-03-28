Česká demokracie podporou Izraele hrozně trpí
28. 3. 2026
Ten rozdíl v přístupu v Česku je alarmující. Jsem přesvědčen, že pokud by motivací k útoku na továrnu bylo poškození ruského zbrojního průmyslu, byl by přístup k celé věci výrazně jiný.
Vidíme to na tom, jak se nejen média, ale i policie staví k lidem, kteří podporují válečné zločiny Ruska a jak se staví k lidem, kteří podporují válečné zločiny Izraele.
Ten rozdíl je propastný.
Zatímco podporu a popírání ruských činů policie vyšetřovala ani ne měsíc po ruské invazi na Ukrajinu, podporu a popírání izraelských činů neřeší v podstatě vůbec.
To, co jsem viděl za vyjádření směrem k Palestincům, jsem směrem k Ukrajincům nikdy neviděl.
To byl ryzí rasismus, dehumanizace a vyložené nadšení z jejich utrpení.
