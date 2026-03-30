BBC: V důsledku Trumpovy války hrozí globální potravinová krize
30. 3. 2026
Vítejte v pořadu „World This Weekend“. U mikrofonu je Johnny Diamond. Na obzoru se rýsuje nová globální potravinová krize vyvolaná válkou v Íránu.
"V klíčovém období roku, uprostřed sezóny, jsme zůstali prakticky na holičkách. Myslím, že nás čeká značný pokles výnosů."
Lodě s palivem a hnojivy pro zemědělce z celého světa uvízly v Perském zálivu. To bude znamenat vyšší ceny pro všechny.
V extrémnějším scénáři by inflace cen potravin ve Velké Británii mohla vzrůst na více než 8 %, což by znamenalo zdvojnásobení, více než zdvojnásobení oproti současné úrovni.
Poradce vlády pro potravinovou bezpečnost varuje před dalšími problémy, které přijdou.
Dlouhodobé dopady i jen posledního měsíce budou značné. Pokud válka bude pokračovat tak, jak to vypadá v tuto chvíli, všichni na tom budou hůře.
Promluvíme si s hlavním ekonomem Organizace OSN pro výživu a zemědělství o tom, co by mohla znamenat prodloužená válka. Zprávy BBC čte Alan Smith.
Předseda íránského parlamentu obvinil USA, že se připravují na pozemní invazi poté, co americká armáda potvrdila, že do regionu dorazila válečná loď s tisíci námořníků a mariňáků. USA naznačují, že Pentagon připravuje pozemní operaci, která by mohla trvat týdny, i když není jasné, zda prezident Trump tento plán schválí. Tady je náš korespondent Joe Inwood.
Do regionu již dorazily tisíce amerických mariňáků. Další jsou na cestě. The Washington Post s odvoláním na nejmenované úředníky Pentagonu uvádí, že by mohli být nasazeni k pobřežním útokům nebo k obsazení ostrova Kharg, který je klíčovým terminálem pro vývoz íránské ropy. Pokud se do konfliktu zapojí americké pozemní síly, bude to znamenat vážné eskalování války, která již nyní vypadá, že se vymyká kontrole. Předseda íránského parlamentu Mohammad Barghir Ghalibaf prohlásil, že íránské síly na ně čekají a zapálí je. Vyhrožoval také dalšími útoky na spojence USA v Perském zálivu. Během posledních 24 hodin byl zničen radar na letišti v Kuvajtu, výrazně poškozena velká hliníková továrna v Abú Dhabí a uvalena daň na hliník v Bahrajnu, jednom z největších světových producentů tohoto kovu. Írán reaguje na vojenské údery USA a Izraele ekonomickými odvetnými opatřeními. V případě vleklé války podle jejich odhadů může být tento krok rozhodující.
Pákistán dnes a zítra hostí v Islámábádu ministry zahraničí ze Saúdské Arábie, Egypta a Turecka, aby jednali o zmírnění napětí na Blízkém východě. V čele delegace bude stát pákistánský ministr zahraničí Ishak Dar, který včera pozdě v noci oznámil, že Írán souhlasil s průplavem Hormuzským průlivem pro dalších 20 lodí plujících pod pákistánskou vlajkou. Ministr vlády vyzval občany, aby pokračovali v běžném životě, navzdory obavám z dopadu íránského konfliktu na zásoby pohonných hmot.
V rozhovoru pro BBC dnes ráno ministryně školství Bridget Philipson uznala obavy lidí ohledně možného dopadu války na ekonomiku a životní náklady, ale vyzvala je, aby při tankování svých aut neměnili své chování. V posledních dnech se objevilo několik zpráv o dočasném nedostatku paliva na některých čerpacích stanicích a varování, že pokud situace na Blízkém východě bude přetrvávat, mohlo by to mít dopad zejména na dodávky nafty. Prodejci pohonných hmot rovněž vyzývají lidi, aby nakupovali jako obvykle. Paní Philipsonová trvala na tom, že výroba a dodávky jsou zajištěny. Na otázku, co by se stalo, kdyby k nedostatku skutečně došlo, odpověděla, že vláda počítá se všemi eventualitami, ale že je důležité lidi uklidnit a nevystrašit.
Moderátor: Děkuji. Uzavření Hormuzského průlivu v důsledku americko-izraelského útoku na Írán již způsobilo obrovské ekonomické škody, protože ceny ropy a plynu prudce vzrostly. Ale tím to nekončí. Ani zdaleka ne. V dobrých časech prochází tímto 24 mil širokým průlivem také značná část světových hnojiv nebo surovin pro výrobu hnojiv. Cena dusíkatých i fosforových hnojiv od začátku války neustále stoupá. Pro zemědělce už utrpení začalo. Pro spotřebitele to přijde za pár měsíců. Pokud chcete získat představu o tom, jak zoufalá by mohla být situace ohledně výnosů plodin a cen potravin v důsledku války v Perském zálivu, poslechněte si Rhysa Turtona. Je to zemědělec v oblasti známé jako Pšeničný pás v západní Austrálii.
"Na našem pozemku tady v Yorku v západní Austrálii pěstujeme obiloviny, luštěniny a řepku. S výjimkou luštěnin vyžadují všechny ostatní plodiny obrovské množství dusíku. Jsme na něm závislí a normálně si teď dusíkatá hnojiva shromažďujeme pro náš zimní pěstitelský program. Takže jsme teď zůstali takřka na suchu. Máme na farmě asi čtvrtinu toho, co pro tuto sezónu potřebujeme. Dodavatelé říkají, že je nepravděpodobné, že něco dostaneme. Čekají nás tedy velmi velké výnosové ztráty a myslím, že to platí pro všechny, s nimiž jsem mluvil, a obecně pro většinu australských farmářů. I kdyby válka nějakým způsobem okamžitě skončila, naši dodavatelé nám říkají, že dodací lhůta pro získání hnojiv z této oblasti Blízkého východu je poměrně dlouhá. Čas nám tedy rychle ubíhá a zoufale hledáme zdroje, no, všech hnojiv, ale zejména dusíkatých produktů."
Po desetiletí byl Hormuzský průliv považován za úzké hrdlo ropy. Když Írán uzavřel průliv pro všechny lodě kromě několika málo, přibyl plyn na seznam uhlovodíků, jejichž ceny nyní raketově stoupají. Záliv je však také jedním z největších producentů klíčových složek hnojiv, močoviny a síry. Zemědělci nyní čelí dvojité ráně v podobě prudce vzrostlých nákladů na hnojiva a palivo. Todd Littleton je zemědělcem třetí generace v západním Tennessee.
"Všechno, co na farmě děláme, vyžaduje každý den naftu. Používají ji naše traktory. Používá ji veškeré naše vybavení. Potřebujeme ji k přepravě našich vstupů. Jsme prostě velmi závislí na naftě. Takže každý dolar navíc za galon je další obrovský výdaj z naší kapsy, který jsme na jaře neplánovali. A také na mé drůbežárně opravdu vzrostla cena zemního plynu. A to je další náklad na vstupy, který mi jde z vlastní kapsy a který jsem neplánoval. Používám ho k regulaci teploty v mých stájích, abych udržel teplotu pro drůbež na správné úrovni. Takže je tu prostě řada vstupů, které opravdu vzrostly, když jsme tady v západním Tennessee začínali s výsadbou. Je opravdu těžké rozhodovat o tom, co na jednotlivých akrech zasadit, protože máme potíže s tím, abychom z čehokoli vypočítali zisk."
Todd také zaznamenal 40% nárůst ceny dusíkatých hnojiv. Abych shrnul příčiny nadcházejícího potravinového šoku, promluvil jsem si s Caitlin Welsh, ředitelkou Programu globální potravinové a vodní bezpečnosti v Centru pro strategická a mezinárodní studia ve Washingtonu, D.C. Požádal jsem ji, aby vysvětlila, proč je Hormuzský průliv tak důležitý pro dodávky hnojiv.
"Je třeba si uvědomit, že Perský záliv je zodpovědný za výrobu a vývoz dvou věcí: finálních hnojiv a složek pro hnojiva, tedy surovin pro hnojiva. A tím mám na mysli, že některé z finálních produktů hnojiv, které se vyvážejí přes Hormuzský průliv, jsou amoniak a močovina, dvě hlavní formy dusíkatých hnojiv. Některé složky těchto hnojiv, no, hlavní složkou dusíkatých hnojiv je zkapalněný zemní plyn, neboli LNG, který se samozřejmě ve velkých objemech vyváží přes Hormuzský průliv. Existuje také další složka, vedlejší produkt těžby ropy, a tou je síra. Síra se vyváží přes Hormuzský průliv a používá se k výrobě fosfátových hnojiv. Celkově tedy máme... finální produkty a složky vyvážené přes tento průliv, přičemž tímto průlivem prochází asi 20 až 30 % světového obchodu s hnojivy."
A téměř vše, jak konečné produkty, tak suroviny, se zastavilo v posledních, řekněme, čtyřech týdnech?
"Přesně tak. A kvůli tomu se tento vývoz zpomalil a zastavil. A k tomu všemu se přidává daň na LNG a možná i na hnojivárenské závody. Právě teď se tím zabýváme. Ale máte daň na zařízení, která předznamenává nejen narušení po dobu uzavření Hormuzského průlivu, ale i dlouhodobější narušení cen hnojiv kvůli dani na tato výrobní zařízení."
A co zásoby? Myslím tím, samozřejmě slyšíme o strategických zásobách ropy. Existuje něco podobného i pro hnojiva? Jsou jiné země, které budou schopny odolat šoku v dodávkách?
"Neexistují žádné globálně koordinované zásoby hnojiv, jako je tomu u ropy. Některé země se mohou rozhodnout hnojiva skladovat. A co jsem za poslední měsíc či dva slyšela, je to, že Čína má zásoby hnojiv. Domnívám se, že právě teď z těchto zásob čerpá. Ne každá země má zásoby hnojiv. Nakonec musí výrobci po celém světě nakupovat hnojiva na trzích, které jsou globální. Existují tedy země, kde vláda může být schopna pomoci zemědělcům, protože má k dispozici zásoby. Jiné země mohou být více či méně závislé na dovozu hnojiv. Ale nakonec, stejně jako u ropy a plynu, je cena hnojiv globální. Ovlivní to všechny zemědělce."
Dopadne to i na ceny potravin. Lze předpokládat, že vzhledem k roli hnojiv to bude chvíli trvat, než se to projeví.
"Pokud jde o diskusi o dopadu této války na ceny potravin, i kdyby Hormuzský průliv nevyvážel neuvěřitelně velké objemy hnojiv, vyšší ceny ropy a plynu by na ceny potravin dopadly stejně. Proč? Protože fosilní paliva se používají ve všech fázích zemědělské výroby, pohánějí traktory i zavlažovací systémy. K přepravě potravin se používá nafta. K chlazení potravin se používá palivo. Když tyto ceny stoupnou, náklady na potraviny se přenesou a nakonec dopadnou na spotřebitele. Dalším důvodem, proč vysoké náklady na energii zvyšují náklady na potraviny, je to, že když stoupnou náklady na fosilní paliva, zvyšuje se poptávka po cukru, kukuřici, sóji a dalších plodinách, které se používají na výrobu biopaliv. To tlačí ceny potravin nahoru. A poslední věc je, že i kdyby hnojiva nebyla zapojena, stále byste měli vysoké ceny plynu, což by zvýšilo cenu dusíkatých hnojiv, protože LNG je surovinou pro dusíkatá hnojiva. Takže i kdyby hnojiva nebyla vůbec zapojena, stále byste měli dopady vysokých cen energie na ceny potravin, což pro mě bude nejbezprostřednějším vektorem, kterým se ceny potravin zvýší, a to prostřednictvím vysokých cen ropy."
A k tomu všemu ještě přibývá.
"Přesně tak, k tomu všemu ještě prudce."
Zvýšené ceny hnojiv, které se promítnou dál.
"Může to být postupný dopad, který se projeví v této sezóně. Na severní polokouli, od Spojených států po Indii a všude mezi tím, je právě období setí a jarní výsadby. Odhaduje se, že například ve Spojených státech mělo 75 % zemědělců hnojiva, která potřebují, 25 % je nemělo. Tito zemědělci jsou nuceni hledat hnojiva na trzích. Mohlo by to mít důsledky. Slyším i jiné zprávy z Indie, kde by zemědělci mohli být v úplně jiné situaci. Obě země jsou významnými zemědělskými producenty a vývozci.
Z dlouhodobého hlediska tedy, jakmile se tyto plodiny dostanou na trh, pokud bude jejich objem nižší, mohlo by to tlačit ceny nahoru. A pak by se sledovala následující sklizeň. Sledovaly by se následující výsadby na jižní polokouli, až na to přijde řada. A pak také na severní polokouli, pokud ceny hnojiv zůstanou vysoké."
Moderátor: To byla Caitlin Walshová z Centra pro strategická a mezinárodní studia.
Neexistuje jediná cena močoviny, jednoho z hlavních dusíkatých hnojiv. Záleží na tom, kde na světě se nacházíte, ale ať jste kdekoli, cena prudce vzrostla. Stoupala již před válkou. Jakmile začaly nepřátelské akce, raketově vzrostla, protože více než třetina světové močoviny pochází z Perského zálivu. Tento nárůst vedl k některým perverzním pobídkám. Ollie Harrison provozuje zemědělskou farmu poblíž Liverpoolu.
"Koupil jsem si močovinové hnojivo loni v červnu za velmi dobrou cenu a od té doby cena dost vzrostla, a když pak vypukla válka, rostla ještě rychleji. Teď musíme rozhodnout, jestliže bychom mohli zdvojnásobit své peníze prodejem hnojiva, vydělali bychom vlastně více peněz, než kdybychom ho použili na plodiny, pro které bylo určeno, protože marže jsou v současné době velmi nízké a jarní počasí nebylo příznivé. Ještě jsme tedy nezaseli ječmen, a až ho zasadíme, pokud na něj budeme chtít dát řekněme 50 liber hnojiva na akr, které má nyní hodnotu 100 liber, vydělali bychom vlastně více peněz prodejem hnojiva, než jeho použitím na plodiny."
Pro některé zemědělce nejde o hnojiva, ale o palivo. Palivo na vytápění skleníků, ve kterých se pěstují plodiny, které se běžně vyskytují v slunečnějších klimatických podmínkách. Již nyní čelí nízké ziskové marže úplnému vymizení. Jimmy Russo je pěstitel salátů z Lee Valley na hranici hrabství Hertfordshire a Essex.
"Hlavními produkty, které pěstujeme, jsou cherry rajčata na větvičkách, papriky – červené, zelené, žluté a oranžové – a lilky. To jsou naše tři hlavní produktové řady. Prodáváme také okurky a pracujeme 12 měsíců v roce. Ale co se týče cen plynu, to je tragédie. Na začátku týdne vzrostly o 92 %. A když provozujete organizaci, jako je ta naše, opravdu si nemůžete dovolit, aby více než 15 % vašeho obratu šlo na plyn. Ceny stanovujeme na šest měsíců dopředu. Takže když se podíváme na to, co jsme stanovili pro současnou, takzvanou letní sezónu, byly pravděpodobně stanoveny v říjnu. A v tuto chvíli nevíme, co se stane.
Nyní můžete nakupovat na termín, ale problém je, že když jsou vaše marže tak malé, doufáte, že ceny plynu vlastně klesnou. A přesto jsme byli svědky prakticky zdvojnásobení cen doslova za 4 týdny."
Moderátor. Susanna Savage je korespondentka Financial Times pro komodity, která se zabývá potravinami a zemědělstvím. Zeptal jsem se jí, jak rychle uzavření průlivu ovlivní ceny plodin pěstovaných ve Velké Británii.
"Stane se to poměrně rychle, protože k tomu všemu došlo právě v době, kdy se zemědělci chystají na setí. To, co teď zasévají, se bude sklízet na konci léta a zvýšení nákladů na hnojiva a palivo se projeví v nadcházející sklizni. Takže to bude opravdu docela rychle."
Slyšeli jsme od jednoho pěstitele, který řekl, že se loni musel dohodnout na cenách se supermarkety. To, co pěstuje, tedy nebude pro spotřebitele ještě nějakou dobu dražší. Platí to pro mnoho pěstitelů, nebo je to specifické pro určité trhy?
"Záleží na tom, co pěstujete. Pokud pěstujete například zeleninu, obvykle pěstujete na základě smlouvy. Máte tedy předem uzavřenou smlouvu se supermarketem. A ty ceny jsou tedy již pevně stanovené. Řekl bych však, že pokud ten zemědělec musí utratit více za hnojivo, pak se v podstatě letos dostane do červených čísel. A příští rok se to pak opravdu projeví. Existují však i jiné plodiny, u kterých to tak úplně nefunguje, například globálně obchodované plodiny jako pšenice. Pokud budeme tyto nárůsty pozorovat po celém světě, projeví se to jiným způsobem a potenciálně rychleji. Totéž platí pro chovatele hospodářských zvířat. Záleží na jejich dohodách, ale v určitém okamžiku budou platit mnohem více za krmivo, kterým krmí svá zvířata. Záleží tedy na tom, o jaké plodině mluvíme."
Když se podíváte na tržby v supermarketech, kde si myslíte, že to spotřebitele zasáhne nejvíce?
"No, protože existuje několik mechanismů, kterými konflikt na Blízkém východě zvyšuje ceny. Jedním z nich jsou hnojiva, ale druhým je palivo. Pokud se tedy podíváte na rychle se kazící zboží, které dovážíme, například ovoce z jižního Španělska, náklady na jeho dopravu do Velké Británie se okamžitě zvýšily, protože vzrostly ceny pohonných hmot. Tam tedy můžete pocítit dopad. A pak poměrně rychle můžete zaznamenat růst cen pšenice, chleba a těstovin. A v dlouhodobějším horizontu se to projeví u mléčných výrobků, vajec, vepřového masa, kuřecího masa, rostlinných olejů – to vše se začne projevovat."
Mluvíme zde o růstu cen, který si lidé všimnou ve svém nákupním košíku. Myslím tím, že to lidem pořádně ukrojí z peněženek.
"Stoprocentně , myslím, že ano. Pokud bude konflikt na Blízkém východě pokračovat, pocítí to každý. Dojde k inflaci cen potravin a existují k tomu i modely. V extrémnějším scénáři by inflace cen potravin ve Velké Británii mohla vzrůst na více než 8 %, což by znamenalo zdvojnásobení, více než zdvojnásobení oproti současné úrovni, a to do léta. I v méně závažném scénáři by se zvýšila na přibližně 5 %. Spotřebitelé to tedy rozhodně pocítí. Bude to citelné, bude to citelné v obchodech s potravinami."
Můžeme hovořit obecněji o produkci potravin ve Velké Británii a tlaku, který na ni působí? Vidíte nějaké systémové problémy vyplývající ze zvýšení cen pohonných hmot a hnojiv?
"Jednou z věcí, kterou je třeba si uvědomit, je, že britští zemědělci byli již předtím pod obrovským tlakem. Čelili již opravdu vysokým vstupním nákladům. Náklady na hnojiva byly tedy již velmi vysoké. Zemědělci tak prožívají velmi těžký rok. Pro některé zemědělce by to mohlo být existenční."
To byla Susanna Savage z Financial Times. Existují dvě vzájemně propojené obavy: cena a zásobování potravinami. Tim Lang je emeritním profesorem potravinové politiky na City, University of London. Mnoho let působil jako poradce vlády a zveřejnil zprávu Národní komise pro připravenost s názvem „Just in Case: 7 kroků k zmenšení mezery v civilní potravinové odolnosti Velké Británie“. Zeptal jsem se ho, jak zranitelný je britský potravinový systém.
"Vytvořili jsme extrémně, uvozovky, efektivní systém. Zbavil se skladování. Zbavil se variability. Soustředil dodavatelské řetězce do rukou velmi malého počtu subjektů. V podstatě se zbavil diverzity. Co potřebujete v případě šoků? Potřebujete diverzitu. Potřebujete skladování. Vytvořili jsme situaci, která je vlastně zralá pro konflikt, s velmi velkým a skutečně neúměrným dopadem. Nyní tu máme situaci, kdy válka přispívá k již tak zničenému klimatu, kontaminaci vody, výpadkům energie, ropným a plynovým krizím a úzkým místům v obchodním systému. Můžete pokračovat do zblbnutí, ale pro veřejnost je opravdu důležité to, že o nás není uvažováno jako o ničem jiném než jen o ústech, ústech, která jedí. Ve skutečnosti mají spotřebitelé a veřejnost po celém světě velké požadavky na svůj potravinový systém a nyní existuje nesoulad mezi tím, co lidé chtějí. Chtějí stabilitu, chtějí jistotu, chtějí dostupnost, a to už není pravda. Vlády, a v neposlední řadě i naše vlastní vláda, tak stojí před opravdu obtížnou politickou výzvou."
Co se týče rostoucích cen pohonných hmot a hnojiv, obáváte se spíše zvýšení cen, nebo rizika šoku v dostupnosti?
"Jde to ruku v ruce, Johnny. Je těžké to oddělit. Často říkám, že reflex britské potravinové politiky je nyní to, čemu říkám „nechat to na Tescu a spol.“. Ale když, jako já, jdete a mluvíte s lidmi napříč potravinovým systémem, oni vědí, jak je křehký. Pracujeme velmi efektivně určitým způsobem, ale nyní se okolnosti změnily a to, co jsme 50, 60 let budovali, již není vhodné. Nejde tedy jen o ceny, jak zní vaše otázka, ceny nebo palivo nebo cokoli jiného. Jde o všechno dohromady. Je to celý balíček. Vytvořili jsme potravinový systém, který není na situaci, ve které se nacházíme, dobře připraven. A to pak má sociální dopady. Zasahuje to jednu z šesti britských domácností, které jsou již podle oficiálních údajů a oficiálních standardů v potravinové nejistotě. Veřejnost na to není dobře připravena. To vytváří podmínky pro sociální dezinformaci, vytváříte podmínky pro paniku, a to je špatné."
Na základě toho, co se dosud stalo, pokud válka bude pokračovat týdny, měsíce, co si myslíte, že se stane s cenami a zásobami potravin ve Velké Británii?
"Myslím, že ceny a zásoby potravin budou složitější. Budou místa, kde to začne selhávat. Víme, že se to stalo během pandemie covidu. Potřebujeme mít struktury a instituce, jako to dělají ostatní, jako jsme to dělali za druhé světové války a vlastně i za první světové války, až na to, že potravinový systém je nyní velmi odlišný. Produkujeme, je těžké přesně říct kolik, ale záleží na tom, jaké ukazatele použijete. Mezi 50 % a 60 % potravin je v zásobách, ale jezdí to po dálnicích sem a tam. Každý pátý kamion na britských dálnicích veze potraviny, většina z nich je z pochopitelných důvodů prázdná a vrací se zpět. Jak se s tím vypořádáte v případě ropné a palivové krize? Co je ve společnosti důležité? No, vlastně jsou potraviny jednou ze 14 kritických národních infrastruktur, oficiálních národních infrastruktur. A přesto nemáme téměř žádné plánování pro veřejnost, to, co jsem ve své zprávě „Just in Case“ nazval civilní potravinovou odolností, zapojením veřejnosti a ochranou sebe sama i tím, že je chráněna. To vyžaduje velmi jasné a dobře organizované uvažování. To v Británii nemáme. Nejsme na tom dobře a mohlo by to být opravdu velmi, velmi složité, pokud válka na Blízkém východě bude pokračovat. Dlouhodobé dopady i jen posledního měsíce budou značné, ale pokud válka a konflikt budou pokračovat... tím bezohledným způsobem, jakým to probíhá v současné době. Všichni budou na tom lépe."
To byl profesor Tim Lang. Svět už něco podobného zažil, a to vlastně docela nedávno. Ruská invaze na Ukrajinu způsobila prudký nárůst cen obilí, protože úroda uvízla v přístavech nebo zůstala nesklizená. Ale tohle je jiné. Dopad je sice pomalejší, ale potenciálně horší. Maximo Terrero je hlavním ekonomem Organizace OSN pro výživu a zemědělství.
"Důležité je pochopit, že klíčovou proměnnou v tomto okamžiku je délka uzavření Hormuzského průlivu. V našem prvním odhadu jsme délku rozdělili na jeden měsíc, až šest měsíců a pak na dlouhodobou dobu. Proč je ten jeden měsíc důležitý? Protože jeden měsíc dává čas zemím, které již mají kapacitu začít později s výsadbou, a také zemím, které již mají určité vstupy a mohou proto pokračovat ve svém procesu. Po uplynutí měsíce se k této potřebě přidají další země, a to významné země vyvážející komodity, jako jsou USA, Brazílie, Argentina a Austrálie. To na ně vyvine tlak, aby učinily rozhodnutí, a volby, které mohou učinit, jsou buď plánovat s menším množstvím vstupů, což znamená nižší výnosy, nebo nahradit komodity, které mohou vázat více dusíku, jako je tomu v případě sójových bobů. A to samozřejmě ovlivní příští vegetační období. V tomto vegetačním období tedy očekáváme, že bude dostatek potravin, protože již nyní máme dostatek potravin. Problém však nastane v příštím vegetačním období, tedy v polovině roku.
Pokud se podíváme ještě dále, na období tří až šesti měsíců, situace se stává velmi vážnou a jsme z toho velmi znepokojeni, protože to znamená, že celý svět bude potenciálně postižen nižšími výnosy. To znamená, že ceny potravin určitě porostou. A lhostejnost k válce na Ukrajině spočívá v tom, že mluvíme o vstupech pocházejících z uhlovodíků, které není snadné vytvořit, aby se zajistila nová nabídka. V případě války na Ukrajině jsme měli problém s pšenicí a slunečnicemi. A během války se stalo to, že jiné velké exportní země, jako je Brazílie, Austrálie, Argentina a tak dále, reagovaly na vysoké ceny zvýšením nabídky. A ty jsou nyní nejnižší, i když válka bude trvat ještě tři nebo čtyři roky, aby bylo možné reagovat na straně nabídky. V případě ropy, zemního plynu a hnojiv se to nestane. A to bude trvat déle. Z hlediska vstupních nákladů pro tento sektor je to tedy vážnější problém než v případě války na Ukrajině."
V nejlepším případě, o kterém hovořil například americký ministr zahraničí Marco Rubio, tato válka skončí během několika týdnů. Pokud tomu tak bude, jaký dopad to bude mít na světové zásoby potravin a ceny?
"Pokud válka skončí za týden nebo dva, tedy pokud se Hormuzský průliv otevře za týden nebo dva, bude trvat dva až tři měsíce, než se dopad vstřebá. Ano, již nyní dochází k výkyvům v cenách komodit a vstupů, ale trh na to zareaguje, protože zásoby jsou k dispozici. Pokud však válka potrvá déle, situace se výrazně zhorší."
Co se stane v té fázi, která bude výrazně dramatičtější?
"Mluvili jsme o dlouhodobějším dopadu? Předpokládejme, že by to trvalo déle než jeden měsíc, třeba dva nebo tři měsíce. Důsledkem toho budou vyšší náklady, zejména pro země dovážející potraviny, na jejich dovozní účty, a nebudou schopny pokrýt to, co dříve pokrývaly, se stejnou částkou peněz. V důsledku toho budou dovážet méně potravin nebo potraviny nižší kvality, a to bude mít následky. Nejvíce budou zasaženy země, které se nacházejí ve větší finanční tísni nebo jsou výrazně závislé na dovozu. Ty, které se nacházejí v tísni, budou mít menší kapacitu nakupovat za tyto vyšší náklady. Budou to tedy ty, které budou nejvíce zasaženy, a mluvíme o Africe, jižní Asii, kde se očekává, že by mohla vzrůst potravinová nejistota."
Co mohou vlády dělat? Protože mnoho z těchto dopadů je mimo jejich kontrolu, že? Existují věci, které mohou udělat?
"V krátkodobém horizontu, tedy v řádu jednoho měsíce, je úkolem identifikovat alternativní cesty pro přepravu tohoto typu vstupů do světa, najít co nejvíce možností a tento proces usnadnit. Ve střednědobém horizontu je úkolem, aby země začaly tuto situaci brát velmi vážně a přemýšlely o tom, jak mohou diverzifikovat své zdroje dovozu. A v dlouhodobém horizontu pak musíme najít řešení, jak tyto zdroje využívat efektivněji. To znamená například mít alternativy k typickým chemickým hnojivům, které minimalizují intenzitu jejich používání, omezí plýtvání hnojivy a také najdou způsoby, jak se připravit na strukturální změny na trhu. Je důležité, aby se to opět stalo silným poselstvím o výzvách, kterým dnes čelíme kvůli tomuto typu problémů ve světě.
