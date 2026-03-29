Krize na Blízkém východě: Netanjahu nařídil rozšíření invaze do jižního Libanonu; íránské síly čekají na americké pozemní jednotky
29. 3. 2026
Netanjahu tvrdí, že cílem tohoto rozhodnutí je posílit bezpečnost Izraele podél severní hranice; předseda íránského parlamentu prohlásil, že íránské síly „čekají na příjezd amerických pozemních jednotek, aby je zapálily“
Netanjahu nařídil rozšíření invaze do jižního Libanonu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil rozšíření své invaze do jižního Libanonu a uvedl, že dal armádě pokyn k dalšímu rozšíření takzvané „nárazníkové zóny“ a slíbil, že tamní bezpečnostní situaci zásadně změní.
„Právě jsem dal pokyn k dalšímu rozšíření stávající bezpečnostní nárazníkové zóny. Jsme odhodláni zásadně změnit situaci na severu,“ uvedl Netanjahu ve videoprohlášení z Velitelství severní oblasti.
Uvedl, že cílem tohoto rozhodnutí je posílit bezpečnostní postavení Izraele podél severní hranice v době přetrvávajícího napětí na severní hranici Izraele, kde přeshraniční nepřátelské akce vyvolaly obavy z širšího regionálního eskalace.
Předseda Evropské rady zopakoval solidaritu EU se zeměmi Perského zálivu, které jsou terčem pokračujících íránských útoků, a vyzval všechny strany, aby „zmírnily napětí a daly šanci diplomacii“.
„EU stojí v solidaritě se zeměmi Rady pro spolupráci v Perském zálivu tváří v tvář pokračujícím íránským leteckým úderům a útokům dronů namířeným proti civilistům a infrastruktuře v regionu,“ napsal António Costa na X.
Tyto útoky musí okamžitě přestat.
Costa dnes telefonoval s prezidentem Spojených arabských emirátů šejkem Mohamedem bin Zayedem Al Nahyanem. Během hovoru zopakoval, „že EU stojí za Spojenými arabskými emiráty, které patří mezi nejvíce zasažené“.
„EU nadále naléhavě vyzývá všechny strany, aby deeskalovaly situaci a daly šanci diplomacii, v zájmu bezpečnosti a stability na Blízkém východě,“ dodal.
Katar byl dnes ráno terčem „několika dronů vypuštěných z Íránu“, uvedlo katarské ministerstvo obrany.
Všechny drony byly „úspěšně zachyceny“, dodalo ministerstvo.
Dříve americká ambasáda v Dauhá oznámila, že „provádí omezené operace se zbývajícím pohotovostním personálem“.
Vyzvala všechny americké občany v Kataru, aby „zůstali ostražití a byli připraveni se skrýt a ukrýt na bezpečném místě, pokud katarské úřady vydají výstrahu“.
Jednání mezi Íránem a USA se budou konat v Pákistánu v „nadcházejících dnech“, uvedl pákistánský ministr zahraničí.
Ishaq Dar nespecifikoval, zda se bude jednat o přímá či nepřímá jednání, a ze strany USA ani Íránu zatím nepřišlo žádné okamžité potvrzení.
Uvedl, že Pákistán je „velmi potěšen, že jak Írán, tak USA vyjádřily důvěru v pákistánskou zprostředkovatelskou roli“ při těchto jednáních.
Darova vyjádření přicházejí poté, co Pákistán v neděli hostil jednání s Tureckem, Egyptem a Saúdskou Arábií v rámci svých snah o zprostředkování ukončení války v Íránu.
Sklad zdravotnického materiálu v jižním Libanonu byl zničen v rámci pokračující izraelské ofenzívy, uvedl generální ředitel Světové zdravotnické organizace.
Tedros Adhanom Ghebreyesus zveřejnil na sociálních sítích prohlášení, v němž uvedl, že rozšiřující se izraelské vojenské operace v jižním Libanonu dnes vedly k smrti „dalšího zdravotnického pracovníka“.
„Při útoku na sanitku v Bint Jbeilu byl zabit záchranář,“ dodal. „Kromě toho byl při útoku zničen zdravotnický sklad ve stejném městě.“
Před dnešními útoky Ghebreyesus uvedl, že WHO ověřila, že od 2. března bylo zabito 51 libanonských zdravotnických pracovníků, z toho jen včera devět záchranářů.
Pokračoval:
To se nesmí stát normou. Zdravotníci jsou chráněni mezinárodním humanitárním právem a neměli by být terčem útoků. Mír je tím nejlepším lékem.
Pákistán, Saúdská Arábie, Turecko a Egypt v neděli diskutovaly o „možných způsobech, jak dosáhnout brzkého a trvalého ukončení války“ na Blízkém východě, uvedl pákistánský ministr zahraničí Ishaq Dar.
Tyto čtyři země uspořádaly v Islámábádu společná jednání s cílem dosáhnout deeskalace americko-izraelské války proti Íránu.
Ve videozáznamu svého prohlášení Dar uvedl, že všechny strany vyjádřily důvěru v pákistánské zprostředkování a že Čína „plně podporuje“ iniciativu uspořádat potenciální americko-íránská jednání v Islámábádu.
Zdroje z Pákistánu uvedly, že návrhy, včetně těch z Egypta, byly před nedělním setkáním předány Bílému domu a že zahrnovaly struktury poplatků podobné těm v Suezském průplavu.
Dva další pákistánské zdroje sdělily agentuře Reuters, že Turecko, Egypt a Saúdská Arábie by mohly vytvořit konsorcium pro řízení toku ropy touto vodní cestou a požádaly Pákistán o účast. První pákistánský zdroj uvedl, že Islámábád nebyl formálně požádán o připojení a trvá na tom, že se k němu nepřipojí.
Návrh na vytvoření konsorcia pro správu byl podle těchto zdrojů projednán s USA a Íránem. První pákistánský zdroj uvedl, že náčelník armády Asim Munir byl v pravidelném kontaktu s americkým viceprezidentem JD Vancem.
Ministerstva zahraničí Egypta a Pákistánu nereagovala na žádost agentury Reuters o komentář k těmto údajným návrhům. Tiskové oddělení saúdské vlády a Bílý dům na žádost o komentář okamžitě neodpověděly.
Turecký diplomatický zdroj agentuře Reuters sdělil, že prioritou Ankary je zajištění příměří.
„Zajištění bezpečného průjezdu lodí by v tomto ohledu mohlo sloužit jako důležité opatření k budování důvěry,“ uvedl.
Íránský velvyslanec údajně odmítá opustit Libanon navzdory vyhoštění
Íránský velvyslanec neopustí Libanon, přestože byl prohlášen za personu non grata a bylo mu nařízeno opustit zemi do neděle, sdělil agentuře Agence France-Presse íránský diplomatický zdroj.
„Velvyslanec neopustí Libanon v souladu s přáním předsedy parlamentu Nabiha Berriho a hnutí Hizballáh,“ uvedl nejmenovaný zdroj.
Hizballáh rozhodnutí odsoudil, zatímco Berriho strana Amal se připojila k ministrům Hizballáhu a bojkotovala zasedání vlády tento týden na protest proti příkazu k vyhoštění Mohammada Rezy Šejbáního.
Ministerstvo zahraničí tento týden dalo teheránskému velvyslanci lhůtu do neděle k opuštění země, což je nejnovější bezprecedentní krok libanonských úřadů od vypuknutí nového konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem 2. března.
Ministerstvo zahraničí ho obvinilo z vydávání prohlášení, která „zasahují do vnitřní politiky Libanonu“.
Íránský nejvyšší vůdce „děkuje iráckému lidu za podporu“, informují státní média
Íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí poděkoval iráckému lidu a náboženským vůdcům za podporu Íránu „tváří v tvář agresi“, informovala v neděli íránská státní média, aniž by uvedla, jakým způsobem byla tato zpráva předána.
Více než tři týdny po svém jmenování nejvyšším vůdcem nebyl Chameneí dosud na veřejnosti viděn ani o něm nebylo slyšet, protože byl zraněn při americko-izraelském leteckém úderu, který zabil jeho otce, zesnulého ajatolláha Alího Chameneího, jeho manželku a syna v první den války.
Státní média zveřejnila několik písemných prohlášení, která byla připsána Chameneímu, což podnítilo spekulace o rozsahu jeho zranění. Před několika dny Donald Trump prohlásil, že nový nejvyšší vůdce je „buď mrtvý, nebo ve velmi špatném stavu, protože o něm nikdo neslyšel“.
Hasiči a záchranáři pracují na uzavření a zamezení úniku z poškozených skladů chemikálií poté, co v továrně v průmyslovém komplexu Neot Hovav v Izraeli vypukl obrovský požár, který vyvolal obavy z úniku nebezpečných látek.
Izraelská armáda uvedla, že požár mohl být způsoben „úlomkem zbraně nebo úlomkem protiletadlové střely“.
Záběry a snímky zachytily hořící ohně a sloupy hustého černého kouře stoupající z areálu, v němž se nachází více než 30 továren různých společností a který leží šest mil jižně od města Beersheba.
Izraelská hasičská a záchranná služba uvedla, že pracuje na „zabránění výbuchu nebo dalším únikům“, a varovala veřejnost, aby se k oblasti nepřibližovala kvůli „přítomnosti nebezpečných látek“.
Vyzvala obyvatele v okolí, aby se zamkli ve svých domech, zavřeli okna a větrací otvory a řídili se pokyny bezpečnostních a záchranných složek.
Izraelská národní záchranná služba Magen David Adom uvedla, že zatím nebyly hlášeny žádné oběti a že okolní továrny byly evakuovány.
Kuvajt uvádí, že při íránském útoku bylo zraněno 10 vojáků
Deset kuvajtských vojáků bylo zraněno při íránském raketovém útoku na vojenský tábor v této zemi v Perském zálivu, uvedla v neděli kuvajtská armáda, aniž by upřesnila místo.
