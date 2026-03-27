O útoku na židovské sanitky v londýnské čtvrti Golders Green
27. 3. 2026
Skupina Harakat Ašab al-Jamín al-Islámíja (HAYI) tvrdí, že byla zodpovědná za zapálení čtyř sanitních vozů patřících židovské dobrovolnické záchranné službě v Golders Green, stejně jako za řadu dalších menších útoků po celé Evropě v tomto roce.
Britské bezpečnostní agentury se domnívají, že za útokem, který je považován za zločin z nenávisti, může stát Írán, ale podle The i Paper si zachovávají otevřenou mysl.
Zatímco žhářství je stále předmětem vyšetřování, britští bezpečnostní představitelé aktivně vyšetřují používání sociálních sítí, jako je šifrovaná aplikace Telegram, k získání lidí z celého kontinentu do spící buňky s potenciálem provádět násilné útoky.
HAYI není považována za formální součást íránského aparátu, ale předpokládá se, že působí na podporu režimu. Prostřednictvím Telegramu skupina tvrdí, že je "evropskou frontovou organizací" pro "islámské právní hnutí".
"Tato skupina je íránským výtvorem," řekl Phillip Smyth, analytik v protiteroristické poradní radě amerického mediálního portálu Homeland Security Today, a dodal: "Rozsah jejich akcí, značkování a samotná íránská sdělení jasně ukazují souvislost."
Skupina aktivně neverbuje jednotlivce prostřednictvím svého kanálu Telegram, ale šíří mezi uživatele proíránskou, protizápadní agendu. Jejich útoky jsou také zveřejňovány na dalších sociálních sítích extremistických skupin nebo těch, které jsou přímo spojeny s Íránem kontrolovanými iráckými šíitskými milicemi.
Analýza profilu skupiny na Telegramu ukázala, že byl vytvořen teprve v sobotu a od té doby zveřejnil sérii videí, která přebírají odpovědnost za sedm útoků, přičemž v Paříži bylo vydáno varování pro osmý.
