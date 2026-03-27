O útoku na židovské sanitky v londýnské čtvrti Golders Green

27. 3. 2026

čas čtení 3 minuty
Aktualizace:

Níže uvedená informace, zveřejněná v britském deníku I před třemi dny, je zřejmě nepravdivá.

V souvislosti s podpálením čtyř prázdných sanitek, používaných v Londýně židovskou organizací, zatkla londýnská policie dva Angličany, ve věku 45 a 47 let. Londýnská policie neoznačila tento útok za teroristický čin a oba zatčení muži byli mezitím propuštěni na kauci do dubna 2026. O útoku je k dispozici nyní minimum informací a je to celé podivné. Čekáme na vysvětlení. Je pravda, že se k útoku původně přihlásila níže uvedená skupina podporující íránský režim, ale policie toto tvrzení ověřuje a zatím ho nepotvrdila. 


Skupina podporující íránský režim se přihlásila k odpovědnosti za antisemitský útok v severním Londýně jen několik týdnů poté, co britské bezpečnostní zdroje varovaly před nárůstem počtu íránských špionů v "gig-ekonomice", kteří nabízejí hotovost za operace po celé Evropě, píší Sanyi Burgess, Richard Holmes a Jane Merrick.

Skupina Harakat Ašab al-Jamín al-Islámíja (HAYI) tvrdí, že byla zodpovědná za zapálení čtyř sanitních vozů patřících židovské dobrovolnické záchranné službě v Golders Green, stejně jako za řadu dalších menších útoků po celé Evropě v tomto roce.

Britské bezpečnostní agentury se domnívají, že za útokem, který je považován za zločin z nenávisti, může stát Írán, ale podle The i Paper si zachovávají otevřenou mysl.

Zatímco žhářství je stále předmětem vyšetřování, britští bezpečnostní představitelé aktivně vyšetřují používání sociálních sítí, jako je šifrovaná aplikace Telegram, k získání lidí z celého kontinentu do spící buňky s potenciálem provádět násilné útoky.

HAYI není považována za formální součást íránského aparátu, ale předpokládá se, že působí na podporu režimu. Prostřednictvím Telegramu skupina tvrdí, že je "evropskou frontovou organizací" pro "islámské právní hnutí".

"Tato skupina je íránským výtvorem," řekl Phillip Smyth, analytik v protiteroristické poradní radě amerického mediálního portálu Homeland Security Today, a dodal: "Rozsah jejich akcí, značkování a samotná íránská sdělení jasně ukazují souvislost."

Skupina aktivně neverbuje jednotlivce prostřednictvím svého kanálu Telegram, ale šíří mezi uživatele proíránskou, protizápadní agendu. Jejich útoky jsou také zveřejňovány na dalších sociálních sítích extremistických skupin nebo těch, které jsou přímo spojeny s Íránem kontrolovanými iráckými šíitskými milicemi.

Analýza profilu skupiny na Telegramu ukázala, že byl vytvořen teprve v sobotu a od té doby zveřejnil sérii videí, která přebírají odpovědnost za sedm útoků, přičemž v Paříži bylo vydáno varování pro osmý.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

