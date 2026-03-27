Izrael donutil víc než milion lidí odejít ze svých domovů v Libanonu
27. 3. 2026
Zničené libanonské město Tyros uprostřed pokračující války mezi Izraelem a Hizballáhem
More than one million people forcibly displaced by Israel’s leave-or-die threats in Lebanon, creating a devastating humanitarian crisis.— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 26, 2026
Někdy ne:
Inside Lebanon’s devastated city of Tyre as Israel-Hezbollah war continueshttps://t.co/owmltvPwyE— Channel 4 News (@Channel4News) March 26, 2026
Rozhlas na rozdíl od normalizované ČT nejede jen proizraelskou propagandu.— julmus 🍄 (@julmus) March 26, 2026
Tento patnáctiletý dobrovolný záchranář zahynul spolu s kolegou při izraelském leteckém útoku, který zasáhl jejich motocykl, když pomáhali zraněným v Libanonu.
Izraelský ministr obrany Israel Katz ve svém prohlášení o urychlení ničení mostů a domů v jižním Libanonu využil historii zvěrstev spáchaných izraelskou armádou v Gaze k tomu, aby vyhrožoval lidem jinde. Izraelská armáda již rozsáhle zničila a zpustošila civilní život v jižním Libanonu. Svět nesmí nečinně přihlížet, jak izraelští představitelé bezostyšně vyhrožují dalším ničením a vysídlováním. Izraeli nesmí být dovoleno beztrestně porušovat mezinárodní právo v celém regionu. Světoví představitelé musí dodržovat své mezinárodní právní závazky a zastavit nezákonné ničení civilního majetku ze strany Izraele.
This 15-year-old volunteer paramedic was killed alongside a colleague in an Israeli air attack that hit their motorcycle while they were helping the wounded in Lebanon. pic.twitter.com/WW6WuKjjte— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 26, 2026
Následky izraelského bombardování obytného bloku ve čtvrti Al-Amariya v oblasti Al-Qulayleh v jižním Libanonu.
Israeli Defence Minister Israel Katz’s announcement to accelerate the destruction of bridges and homes in southern Lebanon used the Israeli military's record of atrocity crimes in Gaza to threaten people elsewhere.— Amnesty International (@amnesty) March 26, 2026
Izraelský ministr obrany tento týden prohlásil, že Izrael obsadí oblast jižně od řeky Litani v Libanonu, kde žijí statisíce lidí, a že šíitští obyvatelé, kteří byli na základě izraelských příkazů k vysídlení nuceni odejít, se nebudou moci vrátit, „dokud nebude zajištěna bezpečnost obyvatel severního Izraele“. Tato oblast tvoří přibližně 8 % území Libanonu a je větší než Bahrajn, New York City nebo Singapur. Je dvakrát větší než Gaza.
The aftermath of the Israeli bombardment of a residential block in Al-Amariya area in Al-Qulayleh Plain, southern Lebanon. pic.twitter.com/1aXnumQD9K— Quds News Network (@QudsNen) March 26, 2026
Obyvatelé libanonského města Nabatiyeh na jihu země prohlašují: „Zůstaneme tady“, a to navzdory hrozbám izraelské pozemní invaze a sílícím útokům v této oblasti.
This week, Israel’s Defense Minister said Israel would occupy the area south of the Litani River in Lebanon, where hundreds of thousands of people live, and that Shia residents that were forced to leave under Israeli displacement orders will not be allowed to return “until… pic.twitter.com/ilzW8RQfGv— Human Rights Watch (@hrw) March 26, 2026
Podle odhadů bylo od zahájení rozšířené izraelské ofenzívy 2. března zabito nejméně 1 094 lidí.
Izrael pokračuje v zabíjení zdravotníků. @SkyNews V uplynulých třech týdnech zahynulo v Libanonu při izraelských útocích více než 40 záchranářů a byla vyřazena z provozu i zdravotnická infrastruktura. Náš zvláštní zpravodaj @AlexCrawfordSky podává reportáže z jižního Libanonu
Residents of Lebanon’s Nabatiyeh in the south say “we will remain” despite threats of an Israeli ground invasion and increasing strikes in the area.— Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 26, 2026
Libanon nemá žádné obranné systémy, jsou tam jen civilisté
Medicide by Israel continues https://t.co/f6w7k5heBB— Mehdi Hasan (@mehdirhasan) March 26, 2026
Po soudním sporu bylo 15 palestinských rodin vystěhováno ze svých domovů ve Východním Jeruzalémě a nemovitosti byly předány skupině izraelských osadníků.
Lebanon has no defense systems, just civilians.— Save Gaza (@Alee93ale) March 26, 2026
This is not a war. This is a genocide
Izrael se rozhodl zakázat více než 200 palestinským učitelům žijícím na okupovaném Západním břehu Jordánu pracovat v jeruzalémských křesťanských školách, čímž ohrožuje budoucnost křesťanského školství a oslabuje křesťanskou víru.
15 Palestinian families evicted from East Jerusalem homes after legal battle, properties handed to settler grouphttps://t.co/Jxnvx3PBYE— Haaretz.com (@haaretzcom) March 26, 2026
Palestinec: „Mám doklady, že tohle je můj dům.“
Israel has decided to ban more than 200 Palestinian teachers living in the occupied West Bank from working in Jerusalem’s Christian schools, threatening the future of Christian education and weakening the Christian faith.https://t.co/BdiiUgkQsR— Quds News Network (@QudsNen) March 26, 2026
Ministr Ben Gvir: „To je mi jedno. Do dvou hodin odejděte, nebo zemřete.“
Palestinian: "I have documents this is my house."
Ben Gvir: "I don’t care. Leave in 2 hours or die." pic.twitter.com/vuxdUD8oC7
Diskuse