Izrael donutil víc než milion lidí odejít ze svých domovů v Libanonu

27. 3. 2026

čas čtení 5 minut
Více než milion lidí bylo v Libanonu násilně vysídleno v důsledku izraelských výhrůžek typu „odejdi, nebo zemřeš“, což vyvolalo zničující humanitární krizi Zničené libanonské město Tyros uprostřed pokračující války mezi Izraelem a Hizballáhem Někdy ne:

Tento patnáctiletý dobrovolný záchranář zahynul spolu s kolegou při izraelském leteckém útoku, který zasáhl jejich motocykl, když pomáhali zraněným v Libanonu.

Izraelský ministr obrany Israel Katz ve svém prohlášení o urychlení ničení mostů a domů v jižním Libanonu využil historii zvěrstev spáchaných izraelskou armádou v Gaze k tomu, aby vyhrožoval lidem jinde. Izraelská armáda již rozsáhle zničila a zpustošila civilní život v jižním Libanonu. Svět nesmí nečinně přihlížet, jak izraelští představitelé bezostyšně vyhrožují dalším ničením a vysídlováním. Izraeli nesmí být dovoleno beztrestně porušovat mezinárodní právo v celém regionu. Světoví představitelé musí dodržovat své mezinárodní právní závazky a zastavit nezákonné ničení civilního majetku ze strany Izraele.Následky izraelského bombardování obytného bloku ve čtvrti Al-Amariya v oblasti Al-Qulayleh v jižním Libanonu. Izraelský ministr obrany tento týden prohlásil, že Izrael obsadí oblast jižně od řeky Litani v Libanonu, kde žijí statisíce lidí, a že šíitští obyvatelé, kteří byli na základě izraelských příkazů k vysídlení nuceni odejít, se nebudou moci vrátit, „dokud nebude zajištěna bezpečnost obyvatel severního Izraele“. Tato oblast tvoří přibližně 8 % území Libanonu a je větší než Bahrajn, New York City nebo Singapur. Je dvakrát větší než Gaza. Obyvatelé libanonského města Nabatiyeh na jihu země prohlašují: „Zůstaneme tady“, a to navzdory hrozbám izraelské pozemní invaze a sílícím útokům v této oblasti.

Podle odhadů bylo od zahájení rozšířené izraelské ofenzívy 2. března zabito nejméně 1 094 lidí. Izrael pokračuje v zabíjení zdravotníků. @SkyNews V uplynulých třech týdnech zahynulo v Libanonu při izraelských útocích více než 40 záchranářů a byla vyřazena z provozu i zdravotnická infrastruktura. Náš zvláštní zpravodaj @AlexCrawfordSky podává reportáže z jižního Libanonu Libanon nemá žádné obranné systémy, jsou tam jen civilisté Po soudním sporu bylo 15 palestinských rodin vystěhováno ze svých domovů ve Východním Jeruzalémě a nemovitosti byly předány skupině izraelských osadníků. Izrael se rozhodl zakázat více než 200 palestinským učitelům žijícím na okupovaném Západním břehu Jordánu pracovat v jeruzalémských křesťanských školách, čímž ohrožuje budoucnost křesťanského školství a oslabuje křesťanskou víru. Palestinec: „Mám doklady, že tohle je můj dům.“

Ministr Ben Gvir: „To je mi jedno. Do dvou hodin odejděte, nebo zemřete.“

