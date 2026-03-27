Pentagon se rozhodl přesměrovat dodávky raket Patriot z Ukrajiny na Blízký východ
27. 3. 2026
Měly být dodávány v rámci programu NATO koordinovaného Ukraine Priority Needs List (PURL), kde jsou americké rakety nakupovány z peněz evropských zemí. Ačkoliv rozhodnutí o pozastavení dodávek Ukrajině ještě nepadlo, Pentagon již plánuje použít část evropských peněz získaných v rámci PURL pro vlastní potřeby.
Za méně než čtyři týdny války na Blízkém východě USA sestřelily více než 9 000 íránských leteckých cílů, jako jsou balistické rakety a drony, a jejich munice se spotřebovává. Podle zdrojů patří mezi zbraně, které lze přesměrovat z Ukrajiny na Blízký východ, i rakety objednané v rámci PURL. Od loňského léta bylo podle mluvčího NATO dodáno 75 % raket pro ukrajinské baterie Patriot a prakticky veškerá munice používaná v jiných systémech protivzdušné obrany.
Dodávky v rámci PURL pravděpodobně budou pokračovat, ale budoucí dodávky nemusí zahrnovat protivzdušné prostředky, protože USA se snaží doplnit zásoby pro sebe i spojence v Perském zálivu, řekla WaPo osoba obeznámená s výpočty Pentagonu. Podle jiného nyní ve Washingtonu probíhá "skutečná diskuse" o tom, "kolik dát Ukrajině".
Dosud Spojené státy převedly části systému protiraketové obrany THAAD z Jižní Koreje na Blízký východ.
Minulou zimu ruská armáda zničila energetická zařízení, která zásobují ukrajinský obytný sektor elektřinou, topením a vodou, pomocí raket a dronů. Na konci ledna si Volodymyr Zelenskyj stěžoval, že kvůli zpoždění platby v rámci programu PURL Ukrajina neobdržela včas včas várku raket, což je důvod, proč nebyla schopna ochránit města před masivním náletem.
Po začátku války v Íránu varoval Zelenskyj před riziky spojenými s možným nedostatkem munice ve Spojených státech. Totéž se obává i ve Starém světě, uvedli dva evropští diplomaté. Podle jednoho z nich Spojené státy používají rakety na Blízkém východě takovým tempem, že "vyvstávají otázky, kolik mohou dál dodávat v rámci PURL" a na objednávky evropských zemí pro jejich vlastní protivzdušnou obranu.
Začátkem března Německo rychle zorganizovalo dodávku 35 řízených střel PAC-3 používaných v komplexech Patriot na Ukrajinu. Dodalo pět raket ze svých zásob a přesvědčila několik evropských zemí, aby přidělily dalších 30.
Zatím není jasné, zda bude dodávka amerických střel na Ukrajinu odložena a provedena později, pokud Pentagon takové rozhodnutí učiní, nebo zda bude zcela přesměrována k jiným účelům, řekl americký představitel pro WaPo. Pentagon o tom bude muset informovat Kongres.
Mezitím v pondělí sdělil zákonodárcům svůj záměr přesměrovat přibližně 750 milionů dolarů, které země NATO vyčlenily v rámci programu PURL, na doplnění vlastních amerických zásob, místo aby poskytl další pomoc Ukrajině, sdělili WaPo dva američtí představitelé. Podle jednoho z nich není jasné, zda evropské země zapojené do této iniciativy vědí o tom, jak jsou jejich prostředky utráceny.
Evropské země slíbily na PURL 4 miliardy dolarů.
