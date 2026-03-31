Netanjahu ustupuje od zákazu vstupu křesťanských představitelů do kostela Božího hrobu v Jeruzalémě
31. 3. 2026
Izraelský premiér ustoupil poté, co znemožnil křesťanským představitelům přístup do jeruzalémského kostela Božího hrobu.
Bohoslužby na Květnou neděli byly zrušeny a v bezprecedentním kroku byl latinskému patriarchovi Jeruzaléma, kardinálu Pierbattistovi Pizzaballovi, znemožněn vstup do kostela. Místo toho vedl modlitbu pod širým nebem.
V prohlášení patriarchát varoval, že se tím vytváří „závažný precedens“.
„Poprvé za staletí bylo církevním představitelům znemožněno sloužit mši na Květnou neděli v kostele Božího hrobu,“ uvedlo prohlášení. „Tento incident ignoruje city miliard lidí po celém světě, kteří se během tohoto týdne upínají k Jeruzalému.“
Izraelská vláda čelila mezinárodní kritice; americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee označil zákaz za „nešťastný zásah“, který je „těžko pochopitelný a ospravedlnitelný“.
Netanjahu nyní tvrdí, že kardinál Pizzaballa byl požádán, aby do svatého místa nevstupoval z obav o jeho vlastní bezpečnost.
„Írán opakovaně útočil balistickými raketami na svatá místa všech tří monoteistických náboženství v Jeruzalémě,“ napsal premiér na X a tvrdil, že k výbuchu došlo „pár metrů od Božího hrobu.“
„Vzhledem k posvátnosti týdne před Velikonocemi pro křesťany po celém světě připravují izraelské bezpečnostní složky plán, který umožní církevním představitelům v následujících dnech vykonávat bohoslužby na tomto svatém místě,“ uvedla Netanjahuova kancelář.
Premiér dodal, že kardinál Pizzaballa by měl mít během Svatého týdne možnost vstoupit do budovy „podle svého přání“.
Incident kritizovalo mnoho křesťanských představitelů.
Výbor pro veřejné záležitosti pravoslavné církve potvrdil, jak je důležité, aby církevní představitelé měli přístup k tomuto svatému místu, a uvedl: „Je nezbytné, aby byla respektována a zachována dlouhodobá práva a náboženská svoboda křesťanů v Jeruzalémě, zejména během Velikonoc.. v době, kdy křesťané po celém světě obrací svá srdce a modlitby k Jeruzalému – duchovnímu centru křesťanské víry.“
Dr. Caroline Hullová, národní ředitelka katolické charity Aid to the Church in Need, která tuto oblast navštívila loni, řekla: „Je srdcervoucí vidět dveře Svatého hrobu a dalších svatých míst v Jeruzalémě zamčené kdykoli, ale zejména během Svatého týdne.
„ACN vyzývá všechny, aby se na začátku Svatého týdne modlili zejména za křesťany ve Svaté zemi, ale také za trvalý mír na Blízkém východě a za respektování náboženské svobody.“
Mezitím Richard Moth, arcibiskup z Westminsteru a člen Řádu rytířů Božího hrobu v Jeruzalémě, vyzval k modlitbám za mír a smíření na celém Blízkém východě:
„Ujišťujeme věřící ve Svaté zemi o naší modlitební podpoře na počátku Svatého týdne a modlíme se ještě intenzivněji za mír na celém světě a v této době zejména za naše bratry a sestry na místě, kde se odehrálo Pánovo utrpení,“ řekl.
„Naše modlitba v této době spočívá v následování Pánova poselství, abychom odmítli násilí a podporovali smíření a mír.“
Drahý Pane Ježíši,
s příchodem Svatého týdne požehnej církvi v Jeruzalémě a na celém Blízkém východě.
Ochraňuj a posiluj věřící.
Ať je tento týden majákem světla, zářícím pro Tebe.
