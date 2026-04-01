Válka v Íránu odhaluje skutečné náklady Trumpovy kampaně proti obnovitelným zdrojům
1. 4. 2026
Ceny 4 dolary za galon benzínu historicky nejsou tak vysoké. Pokud se podíváte vzhledem k typickým americkým příjmům, jsou nyní výrazně nižší než na počátku druhé dekády 21. století. Ale to je chabá útěcha pro lidi, kteří musí každý den dojíždět do práce a kteří právě viděli, jak jim týdenní účet za benzín vzrostl o 50 %. Tito lidé mají plné právo být rozhořčeni válkou Donalda Trumpa v Íránu.
Víte, kdo necítí potíže při každodenním dojíždění? Lidé, kteří jezdí elektrickými auty. Pro ně válka v Íránu není zdrojem každodenní bolesti u pumpy, protože tam ani nejdou. Místo toho si každý večer zaparkují auta na příjezdové cestě a v garážích, připevní malý kabel na zadní část auta a ráno je auto nabité a připravené k jízdě.
A to znamená, že mohou jezdit mnohem levněji než lidé, kteří tankují auta přímo na čerpací stanici. Ano, cena elektřiny je vyšší než před pandemií. I tak však analýza z loňského prosince od Autoblogu zjistila, že jízda na míli stála řidiče elektromobilů jen 5 centů, zatímco u starých dobrých benzínových aut to bylo 12 centů. A to ještě předtím, než íránská válka prudce zvýšila cenu benzínu.
Za ty roky, co jsem říkal, že elektromobily jsou vlnou budoucnosti, setkal jsem se s naprostým přívalem nesmyslů. "A co úzkost z dojezdu?", slyšel jsem od lidí, kteří nevěděli, že dojezd elektromobilů se za poslední desetiletí ztrojnásobil. "Ale nabíjení trvá tak dlouho," slyšel jsem od lidí, kteří si neuvědomují, že elektromobily se nabíjejí během spánku. "Dojdou nám minerály!", slyšel jsem od lidí, kteří si čísla nikdy neprohlédli. A tak dále.
Tento druh nesmyslů samozřejmě autora nepřesvědčil, ale na Spojené státy jako celek udělal dojem. Přestože Elon Musk byl jedním z jejích největších podporovatelů, Trumpova administrativa zahájila křížovou výpravu proti elektromobilům, zrušila vládní podporu amerických bateriových továren a dotace na elektromobily.
Na volném trhu by konec těchto dotací nehrál roli, protože čínské baterie a elektromobily jsou stejně mnohem levnější, ale americká cla jsou tak vysoká, že uměle činí čínské baterie a auta extrémně drahými.
Navíc Muskovy politické kousky přiměly lidi přestat chtít kupovat Tesly. Ford naprosto pokazil vlastní uvedení elektromobilů. A američtí spotřebitelé byli obecně stále zdrženlivější k nákupu elektromobilů, pravděpodobně motivováni nesmysly kolem této technologie.
Výsledkem bylo, že i když prodeje elektromobilů po celém světě prudce vzrostly, v USA se zastavily a klesly.
Každý, kdo to sledoval, si uvědomil, že USA alarmujícím způsobem zaostávají v této klíčové technologii. Tady je, co napsali Hengrui Liu a Kelly Sims Gallagher v lednu:
"Ford a General Motors nedávno oznámily odepis související s elektromobily ve výši 19,5 miliardy, respektive 6 miliard dolarů... Zpráva z Detroitu byla nezaměnitelná: Spojené státy se stahují z přechodu, který velká část světa urychluje..."
"V Číně, Evropě a rostoucím počtu rozvíjejících se trhů, včetně Vietnamu a Indonésie, nyní elektrická vozidla tvoří vyšší podíl na prodeji nových osobních vozidel než ve Spojených státech..."
"To znamená, že americké omezení výroby elektromobilů je... problém průmyslové konkurenceschopnosti, který má přímé důsledky pro budoucnost amerických výrobců automobilů, dodavatelů a pracovníků v automobilovém průmyslu. Pomalejší výroba elektromobilů a pomalejší přijetí v USA mohou udržet ceny vyšší, zpozdit vylepšení baterií a softwaru a zvýšit riziko, že další generace automobilové hodnoty se odehraje jinde."
Nechápejte mě špatně: řidiči elektromobilů v těchto zemích budou stále velmi rozhořčeni Trumpovou válkou v Íránu. Vývoz zkapalněného zemního plynu (LNG) je vážně narušen, a to jak uzavřením Hormuzského průlivu, tak íránskými útoky na katarskou rafinérskou infrastrukturu.
To způsobí zvýšení globálních cen elektřiny, zvláště pokud žijete v Asii, kam se většina LNG v oblasti Perského zálivu vyváží. Ale samozřejmě, ani to z elektromobilů neudělá špatnou nabídku pro zákazníky v Asii a Evropě, protože ceny ropy vzrostly ještě více než ceny LNG.
A USA jsou v úplně jiné situaci. Trhy se zemním plynem jsou roztříštěné, protože — na rozdíl od ropy — je přeprava zemního plynu v kapalné formě nákladná. To znamená, že USA, s hojným množstvím břidlicového plynu, nejsou zámořskými válkami příliš ovlivněny. Ceny zemního plynu v USA vzrostly mírně, a to hlavně kvůli boomu AI a chladné zimě.
Jinými slovy, pokud jste Američan, který jezdí elektromobilem, válka v Íránu vám teď tolik neuškodí. Ano, v určitém bodě válka skončí — pravděpodobně až Trump ustoupí a uzavře nějakou "dohodu".
Dodávky ropy se obnoví a ceny benzínu budou pomalu následovat. Ale pokud řídíte auto na benzín, musíte si uvědomit, že se to bude opakovat.
Cena ropy, a tedy i cena benzínu, je extrémně zranitelné vůči šokům v dodávkách. Poptávka po ropě je v krátkodobém horizontu velmi neelastická. Pokud dojde k malému narušení zásobování, je pro mnoho lidí velmi těžké přestat jezdit do práce autem nebo přesouvat věci nákladními auty, lodí a letadly.
