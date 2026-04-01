Země Perského zálivu jsou kvůli válce s Íránem stále více zklamané z USA
1. 4. 2026
Podle zdrojů mnoho představitelů zpochybňuje účel a ospravedlnění Trumpových činů v této válce, stejně jako vhodnost rozmístění amerických základen, které učinily jejich země terčem. Nicméně protože se obávají rozhněvat si amerického prezidenta, nikdo z nich k tomuto tématu veřejně nemluví a je nepravděpodobné, že by někdo požádal americkou armádu, aby opustila základny.
Mimořádné obavy pro země Perského zálivu plynou z možného uzavření mírové dohody mezi Washingtonem a Teheránem, která by neomezila výrobu íránských balistických raket a podporu proxy skupin, jako jsou Hizballáh a Hamas. V takovém scénáři budou podle jejich názoru státy Perského zálivu muset čelit "zahořklému Íránu", který si udrží kontrolu nad Hormuzským průlivem.
Na tomto pozadí některé země, zejména Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie, zpřísnily svůj postoj k Teheránu a zvažují připojení k útokům na Islámskou republiku v případě nových úderů na vlastní kritickou infrastrukturu. Podle zdrojů je jedním z klíčových cílů Abú Zabí v současnosti vytvořit koalici, včetně Spojených států, která by ukončila íránskou kontrolu nad Hormuzským průlivem.
Lana Nusseibeh, náměstkyně ministra pro politické záležitosti a vyslankyně u ministra zahraničí SAE, po setkání s americkým viceprezidentem J.D. Vancem poznamenala, že jsou zvažovány "všechny možnosti" k odblokování Hormuzského průlivu. Hlavní diplomatický poradce prezidenta SAE Anvar Gargaš uvedl, že jakékoli příměří musí odradit "jadernou hrozbu, rakety, drony a zastrašování ze strany Íránu".
